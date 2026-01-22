澳門出生率續跌 幼園面臨壓力 惡搞《尋秦記》招生︰呢到最好！

劇中經典對白也被二次創作。(互聯網)

澳門出生率持續下跌，去年只有2,871名嬰兒出生，較2024年的3,606名減少超過20%，首次跌破3,000名，是全球出生率最低的地區之一。由低出生率引發的少子化問題及連鎖反應，引起社會各界關注，有議員提醒若情況持續惡化，隨著出生率不斷下降，未來數年幼教生源問題將更趨顯著，幼稚園恐受影響。近日澳門培華中學所屬幼稚園於社交平台推出宣傳影片，趁電影《尋秦記》近日上映熱潮，幼稚園數名男生組成男團小朋友，唱《尋秦記》主題曲《天命最高》二次創作版《尋學記》，表現十分真摯，在網上廣泛流傳。

數名男生於操場惡搞夾band，高唱「別斟酌，別顧慮選邊間，伴你歡笑高興只有培華能營造，就三歲，學位就選呢間，別再等，呢到最好」，片尾有一位學生扮演秦王稱「幫寡人check下點樣報名」，及後展示幼稚園26/27學年招生海報。澳門培華中學校長李秋林表示，新穎宣傳做法可以吸引家長目光了解學校。

數名男生組成男團，大唱《尋秦記》主題曲《天命最高》惡搞版的《尋學記》。

網民嘆「學校都難撈」

網民熱議稱「依家啲學校真係好難做」、「出生率太低 學校都咁卷」、「學校……都難撈」、「好上腦，正」，更有人召喚古天樂，「唔知古生見到會唔會加持下」。

澳門立法會議員呂綺穎早前稱，政府近年陸續推出多項鼓勵生育措施，但現時家庭生育已經不單止追求「優生」，更希望「優育」。

隨著出生率持續下降，未來數年幼教生源問題將更趨顯著，並逐步延伸至小學階段。近4,000名幼、小階段私立學校教師將面臨更大就業競爭與壓力，教學人員普遍關注此情況，期望政府能及早推出具前瞻性的支援措施與發展規劃，協助教育體系平穩適應人口結構變化帶來的影響。

