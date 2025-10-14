Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

澳門好去處｜新濠天地《水舞間》8折優惠！另送20吋行李箱/船票/車票/優惠價人均$101加購酒店

2020年休演的澳門《水舞間》，全新冒險故事將於今年5月揭開新章，大家可以再次觀賞到水上世界的奇幻盛宴，門票已於各大平台開售。KKday推出8折優惠，原價$699起的門票折後只要$558起，相當抵買！另外，經KKday預訂景觀席/ 尊享席，即送一個20吋行李箱一個、金光飛航/噴射飛航來回船票、葡京人高空飛索／Fun Fun Kart玩樂體驗，或永東巴士$200現金券/豪華7人車兌換碼，變相是購票即安排交通由香港接你到澳門睇Show，或睇Show送禮品！即睇優惠詳情～

廣告 廣告

《水舞間》以跨越時空的奇幻世界為背景，呈現一場關於愛情與冒險、光明與黑暗的對決。（相片來源：官方圖片）

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

《水舞間》門票8折優惠 每人$558起

強勢回歸的《水舞間》，現逢星期四至星期一於澳門新濠天地上演，表演時間分為2pm、5pm、8pm，時長為約80分鐘，不設中場休息。門票共分為5種，包括景觀席、尊享席、豪華席、貴賓席及至尊席，票價每位由$698至$1,598不等，現可已於KKday、Klook、Trip.com等平台購買門票。KKday現正推出優惠，凡使用信用卡在網上付款，輸入優惠碼【KKDBANK】都可以享有8折優惠，原價$698起，折後只要$558起！優惠沒有信用卡銀行限制，任何可以在online付款的都適用。

【KKday信用卡限量優惠】澳門水舞間門票（景觀席/豪華席）｜新濠天地

價錢：輸入優惠碼【KKDBANK】享8折優惠，折後只要$558起（原價$698起）

按此經KKday預訂

《水舞間》已經在今年5月強勢回歸！（官方圖片）

是次表演加入了全新角色「水手」，同時也有多個全新震撼場景：「魔法花園」、「水之囚籠」、「未來城市」！（官方圖片）

優惠價加購永東巴士現金券或船票

有興趣過大海觀賞《水舞間》表演的話，可以在KKday入手限時優惠！凡經KKday購買價值$698景觀席或$898尊享席門票，送2張價值$173的噴射飛航 / 金光飛航單程船票，或2張永東車線$100現金兌換劵/單程永東豪華7人車兌換碼，當中最實用一定是船票及永東車線現金兌換劵，因為買門票就包來回交通。不過提提大家，噴射飛航 / 金光飛航單程船票永東車線$100現金兌換劵，均需要用兌換碼在KKday噴射飛航 / 金光飛航頁面或永東巴士官網自行換領，每次只限用一張，如船票高於$173面值/永東單程巴士票高於$100面值自行補差額，低於指定價值不退款差額。

【KKday獨家｜含澳門單程船票兌換碼】水舞間門票＋噴射 / 金光飛航2張單程兌換碼（每張價值HK$173）

價錢：$699起 （原價$916起）

包括一張日曆內選定日期之澳門水舞間門票（僅需選擇區域，座位將由電腦自動配號）

每位可取噴射 / 金光飛航1張價值HK$173單程兌換碼， 每張兌換碼可換單程船票一張，高於$173面值自行補差額，低於指定價值不退款差額。

使用方式：憑兌換碼到KKday噴射飛航 / 金光飛航頁面內按照實際乘船日期（適用船期：8月31日前）選擇「單程船票方案」，週一至週五日航場次選擇「標準艙/普通位HK$173＋手續費HK$8」，其餘日期或航次正常選擇想要的艙等，付款時輸入兌換碼即可成功換取

換取船票頁面會收取，每張單程 HK$8/ US$1出票手續費。

按此經KKday預訂

【KKday獨家】水舞間門票＋連永東巴士全線線路HK$200現金兌換券 / 單程永東豪華7人車兌換碼（拼車）

價錢：$699起 （原價$878起）

日曆必須選定澳門水舞間門票體驗日（僅需選擇區域，座位將由電腦自動配號）

永東車線現金兌換劵 HK$100 × 2張（2025年9月30日前）， 每張HK$100 可兌換永東所有車線單程票一張，高於$100面值自行補差額，低於指定價值不退款差額。

車票兌換流程：憑「兌換編號」到網站或掃描微信公眾號二維條碼（兌換流程參考商品圖片），車票以港幣結算兌換，自行兌換實際乘車日期及站點（不適用太子站上下車），過期作廢不再補發。

按此經KKday預訂

免費送玩樂體驗/超抵價加購酒店

除了交通優惠，還有玩樂體驗套票！買一張水舞間門票$698起，就有葡京人Zipcity高空飛索或Fun Fun Kart體驗，甚至可以選擇送20吋行李箱一個／2張鴻福堂HK$50電子現金券/ 2張聖安娜餅屋HK$50現金券，任君選擇。另外，KKday推出的連酒店住宿套票，購買2張景觀席或尊享席門票，連英倫遊艇會酒店豪華城景客房一晚，人均只需$799起！原本《水舞間》最平的景觀席門票正價$698一張，即是等同每人加$101起就有一晚酒店住宿，優惠極限量，即搶！

【KKday獨家連一盒杏仁餅】水舞間門票＋葡京人Zipcity 高空飛索(額外送飛索精美索袋) / Fun Fun Kart體驗

價錢：$699起 （原價$1,102起）

按此經KKday預訂

新濠天地水舞間門票 + 20吋行李箱一個

價錢：$688起 （原價$764起）

按此經KKday預訂

【KKday獨家】水舞間門票｜特別連20吋行李箱一個 / 鴻福堂HK$50電子現金券2張 / 聖安娜餅屋HK$50現金券2張

價錢：$699起 （原價$898起）

按此經KKday預訂

【限時獨家優惠｜人均僅需HK$799起】水舞間門票2張（景觀位）＋英倫遊艇會酒店 豪華城景雙床房1間1晚（須同日使用）

優惠價：$1,598起 （原價$2,276起） ，人均$799起

包括2張日曆內選定日期之澳門水舞間演出門票（僅需選擇區域，座位將由電腦自動配號，不能指定座位號）

包含英倫遊艇會酒店 豪華城景客房1間1晚（默認安排2人入住，床型分為大床房或雙床房，會按房間供應盡量安排，無法保證床型；因酒店房間價格浮動，週末及指定日期價格已包含稅費及房間附加費）

按此經KKday預訂

一生必看的水上匯演！全新升級舞台配置

2010年在澳門新濠天地首演的《水舞間》，由近300名表演者共同上演愛情與冒險的夢幻故事，表演一向叫好又叫座。觀眾可以在270度環形劇院欣賞到前沿科技水池舞台、水壓升降台與精密燈光音響系統所帶來的視聽震撼。水舞台中設有高達25米跳水台，水壓升降台可於30秒內由平地變成9米深的潛水池，單是舞台設計已落足心思。新版的《水舞間》以跨越時空的奇幻世界為背景，表演水池可容納相當於5個以上奧運會標準泳池水量，以及13項全新舞台設計元素，如巨型人體吊燈裝飾、高空吊環、激光佈陣等。是次表演還加入了全新角色「水手」，和多個全新場景，包括「魔法花園」、「水之囚籠」及「未來城市」，舞台配置相當厲害！

《水舞間》舞台配置相當厲害，表演水池可容納相當於五個以上奧運會標準泳池水量，搭配動態升降系統、自動化噴泉系，以及13項全新舞台設計元素！（官方圖片）

包保入場觀眾可以沉浸於雜技、舞蹈、特技與戲劇表演，讓人仿佛置身於夢幻的水舞世界之中。（官方圖片）

《水舞間》票價分為5種，價格最低的景觀席每位$698起，價格最高的至尊席$1,598起，大小同價。（官方圖片）

澳門《水舞間》門票

價錢：$698

12歲或以下小童需由至少1位成人陪同方可入場

不建議6歲以下小童入場觀賞匯演

2歲及以下的小童在出示有效身份證明的情況下，可以免除持票入場的要求；每位成人只能陪同一名免票小童。

按此前往KKday購買 按此前往Klook購買 按此前往Trip.com購買

水舞間

地址：澳門新濠天地（地圖按此）

日期：即日起，逢星期四至星期一

場次：5pm及8pm；星期日特別場次2pm

網址：按這裡

更多相關文章：

萬聖節好去處｜澳門新濠影滙鬼屋買1送1、人均$69.5！「心寒影滙2」7部恐怖電影為題 網民大讚刺激、裝修夠逼真

澳門船票優惠｜金光飛航買一送一、每程低至$86.5！還有2人同行優惠/頭等艙劃一價，再送杏仁餅、上網SIM卡

澳門好去處｜新濠影匯水上樂園買一送一、人均$260起！另有$1優惠價加購自助餐/豪華跨境7人車 大玩反斗奇兵8大打卡位

澳門跨境巴優惠｜半價入手永東巴士券！$90香港市區直達澳門上葡京酒店/威尼斯人酒店/星際酒店

澳門倫敦人酒店平替推介！人均$510起感受英倫貴族風、提供Byredo用品｜澳門新酒店

澳門空中餐廳預約攻略！最平$955於14-17層樓高空嘆美食、睇日落

澳門交通優惠｜港澳跨境巴士半價優惠、單程票只需$79.9！

澳門特色Cafe 9大推介！首間黑膠唱片咖啡店/老房子改建夜啡/必食創意口味日式刨冰｜附前往方法

澳門酒店2025｜15大澳門新酒店推薦！人均低至$213 必試親民價2大精品酒店/全澳首創露天風呂房

澳門酒店優惠｜澳門上葡京酒店優惠低至42折！人均$625起住豪華房連「自助山」雙人早/午/晚餐兼送上網卡