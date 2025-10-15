Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雷霆猛男秀《Thunder From Down Under》12月回歸！號稱「女性一生必朝聖一次」 每位$480起任睇肌肉+與猛男互動│澳門好去處

號稱「女性一生必朝聖一次」的澳洲雷霆猛男秀《Thunder From Down Under》，今年6月澳門演出後大獲好評，官方宣佈繼續添食，12月再度回歸澳門，選址澳門銀河G Box，數百個座位緊貼舞台，無論那個角落都能與猛男們近距離互動，75分鐘表演保證令人熱血沸騰。是否已經心跳加速？一於到KKday搶飛入場感受氣氛啦！

全球最受歡迎「女孩之夜」！澳洲雷霆猛男秀《Thunder From Down Under》

展示肌肉的節目愈來愈受歡迎，好像韓國的人氣猛男音樂劇《Wild Wild Show》由韓國巡迴至台灣和香港，今年6月底就在亞洲國際博覽館演出4場，其中3場更是女士專場。而被稱為全球最受歡迎「女孩之夜」的澳洲雷霆猛男秀《Thunder From Down Under》，由澳洲猛男團組成，位位都是舞蹈王子，面容俊俏，身材更是火辣，好像《Bondi Rescue（拯溺雄心）》的救生員由電視走到台上，再走到你面前，令你呼吸困難急需人工呼吸！

被稱為全球最受歡迎「女孩之夜」的澳洲雷霆猛男秀《Thunder From Down Under》，由澳洲猛男團組成。（相片來源：KKday）

位位都是舞蹈王子，面容俊俏，身材更是火辣。（相片來源：KKday）

好像《Bondi Rescue（拯溺雄心）》的救生員由電視走到台上，再走到你面前，令你呼吸困難急需人工呼吸！（相片來源：KKday）

75分鐘結合舞蹈+聲光+音樂+肌肉放題

澳洲雷霆猛男秀《Thunder From Down Under》將於12月5日至7日連續3日上演共7場，表演長達75分鐘，融合現代舞、爵士舞與街舞元素的震撼舞蹈，搭配聲光效果、強勁音樂節奏，展現健美身姿與爆發力十足的表演。最大亮點，是肌肉猛男於演出時會走到台下穿過人群，與觀眾近距離接觸，是一場零距離、零死角的互動派對。猛男更會邀請幸運兒上台互動，不要害羞，盡情享受放縱！注意，澳洲雷霆猛男秀只准18歲以上人士觀看，職員會要求觀眾入場前出示有效之年齡證明文件。而與韓國猛男秀不同之處，澳洲雷霆猛男秀不限性別，歡迎男女觀眾入場，不過要否帶埋另一半去睇猛男秀，Girls自己諗清楚啦！

澳洲雷霆猛男秀《Thunder From Down Under》將於12月5日至7日連續3日上演共7場。（相片來源：KKday）

表演長達75分鐘，融合現代舞、爵士舞與街舞元素的震撼舞蹈，搭配聲光效果、強勁音樂節奏，展現健美身姿與爆發力十足的表演。（相片來源：KKday）

肌肉猛男於演出時會走到台下穿過人群。（相片來源：KKday）

票價$480起 設VIP席/標準席

票價分為$850的VIP席及$480的A區標準席兩種，VIP席最靠近舞台，提供香檳一杯與專屬桌位，能在豪華舒適的表演場地中，沉浸於這場狂熱舞蹈派對！

澳洲雷霆猛男秀《Thunder From Down Under》

價錢：A區票價$480、VIP區$850（含一杯香檳）

按此經KKday預訂

票價分為$850的VIP席及$480的A區標準席兩種。（相片來源：KKday）

澳洲雷霆猛男秀《Thunder From Down Under》

日期：2025年12月5日-7日

時間：12月5日7pm及10pm；12月6日3pm、6pm及9pm；12月7日3pm及6pm

地址：澳門銀河G Box（地圖按此）

