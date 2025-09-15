同志影展開鑼 公屋案原告 Nick 獲獎
籃球迷必去！NBA House 10月登陸澳門威尼斯人 即睇NBA球星巨星陣容、免費入場登記方法
NBA迷注意！首屆NBA House將於10月8日至12日一連5日於澳門威尼斯人展館A盛大舉行！多位NBA傳奇球星：Tim Hardaway Sr.、Stephon Marbury、Shawn Marion等人將親臨現場，與球迷近距離互動。現場還有互動籃球活動、LED光影籃球噴泉、與NBA總冠軍獎盃合照等焦點活動。重點是免費入場，想知預約入場方法，即看下文！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
NBA空降澳門 巨星陣容撐場
已先後於巴西、加拿大、法國、印度、墨西哥、美國及英國舉辦的NBA House，今個10月8日至12日首次登陸澳門威尼斯人展館A，為球迷舉辦一場融合籃球運動、音樂、時尚與高科技於一體的沉浸式籃球派對。今次陣容星光熠熠，不但有Tim Hardaway Sr.、Stephon Marbury、Shawn Marion、Shaquille O’Neal、Mitch Richmond、Deron Williams等7位NBA傳奇球星親臨亮相，10月11日當日還請來MIRROR成員姜濤、Edan呂爵安、Stanley邱士縉，以及MC Jin歐陽靖做表演嘉賓，可想而知現場會有多墟冚！
免費入場登記方法！
現場還有安排了多個焦點活動，包括兩場於10月10 7:30pm及10月12日 6:30pm舉行的NBA中國賽、互動籃球活動、LED光影籃球噴泉、籃網隊主題無限鏡屋、太陽隊球鞋藏館、NBA主題兒童充氣城堡、化身裁判深度體驗「NBA回放中心」、與NBA總冠軍獎盃合照等。想入場一睹NBA風采，現可於Trip.com免費登記入場！共分為3個時段，分別是11am-2pm、2-6pm及6-10pm，球迷們絕對不能錯過！
「過大海」交通優惠推介！澳門威尼斯人酒店最平人均$870.5起
睇完NBA球星，不妨留宿一晚，順便發掘一下澳門最新流行的美食～Yahoo購物專員睇過澳門威尼斯人酒店10月8-12日的最平房價，人均$870.5起就可以住一晚，價錢相宜！加上，現時「過大海」有多個交通選擇，除了在上環碼頭出發外，港珠澳大橋也是個方便之選，其24小時服務關口特別適合夜歸的朋友。現時在旅遊產品平台都有船飛、車飛產品，不但比現場購買價錢更加優惠，還可以省卻提前到碼頭、車站等時間，出發、回程自由度更高！
澳門威尼斯人酒店
10月8-12日最平房價：$1,741起，人均$870.5起
———金光飛航船票優惠———
【KKday獨家贈一盒杏仁餅(同日領取)｜二人同行·單程成人船票】香港上環碼頭 ↔ 澳門氹仔碼頭｜獨家送AIRSIM無國界上網卡
價錢：$280/2張單程船票，每人$140
【Trip.com】澳門金光飛航雙人同行優惠｜香港上環至澳門氹仔單程船票
價錢：$280/2張單程船票，每人$140
【Klook頭等艙船票優惠】【任何時段HKD 500】來回 · 香港（上環港澳碼頭） · 澳門（氹仔客運碼頭） · 頭等艙
價錢：$500/一套來回，每程$250
———噴射飛航船票優惠———
第二位只需HKD 88（低至55折） · 香港來往澳門（氹仔) · 來回 · 普通位
價錢：$438/2位來回，人均$219/一套來回
———香港市區⇄澳門酒店直通巴士———
提提大家，暫時未有香港市區出發的澳門跨境巴士到澳門新濠影滙酒店，不過可以在附近的威尼斯人酒店站落車，再步行到新濠影滙。
香港到澳門跨境直通巴士|途經港珠澳大橋&香港太子街出發
價錢：$160
永東巴士｜香港來往澳門澳門威尼斯人酒店
價錢：$160起
NBA House
地址：澳門威尼斯人展館A（地圖）
日期：2025年10月8日至10月12日
價錢：免費入場
登記方法：按此於Trip.com預約
更多相關文章：
萬聖節好去處｜澳門新濠影滙鬼屋「心寒影滙2」9月中登場！7部恐怖電影為題、每人$144
澳門煙花匯演2025｜金光飛航「煙花觀賞航線」 優惠價$1加購港澳單程船票，再送上網卡
澳門煙花2025｜澳門塔煙花匯演自助餐低至73折！人均$563起賞煙花夜景/歎原汁原味葡國菜
國慶煙花2025｜維港煙花海上遊船優惠低至半價！海中心近距離睇煙花/任飲任食/管家幫手影靚相
澳門煙花匯演好去處2025｜坐船出海/空中漫步/開蓬巴士/自助晚餐/珠海隔岸遠觀
澳門煙花匯演2025｜國慶/中秋都有得睇！還有火樹銀花嘉年華、線上遊戲送機票 即睇最佳免費觀賞好去處
澳門好去處｜新濠影匯水上樂園53折優惠、人均$276起！另有優惠價加購酒店/豪華跨境7人車 大玩反斗奇兵8大打卡位
澳門空中餐廳預約攻略！最平$955於14-17層樓高空嘆美食、睇日落
反斗奇兵走入澳門新濠影匯水上樂園！6米高胡迪、巴斯光年/5,000個波波漂浮河 買門票送20吋行李箱
《反斗奇兵》30週年主題展登陸澳門新濠影滙！還原多個經典電影場景、特設6米高巨型胡迪、獨家主題美食商品｜澳門好去處
中秋好去處（持續更新）！大埔Lake House粉紅大型派對+黃大仙祠/維園綵燈會+農莊DIY燈籠一日遊
中秋好去處2025｜大埔Lake House化身粉紅中秋派對！多個夢幻打卡位：粉紅月亮/星空森林/月光兔影/Moonlit Voyage木船
中秋好去處2025｜8度海逸酒店推芒果奶黃月餅工作坊！DIY迷你芒果奶黃月餅＋歎二人下午茶
中秋好去處｜芒果奶黃月餅親子工作坊人均$225！中菜部主廚親授月餅DIY 兼嘆下午茶套餐
迪士尼Halloween惡人派對登場！必搶優惠：門票送20周年LinaBell特別版毛公仔/$879入園暢玩兩次
其他人也在看
港本周勢減息 存款邁向零利率
美國本周減息勢在必行，現時市場的分歧僅在於減幅是0.25厘抑或0.5厘。綜合市場分析，由於香港銀行存款「水浸」，大型銀行有誘因跟隨美國減息同時下調儲蓄利率，如果美息減幅達0.5厘，港銀有機會把儲蓄及最優惠利率（P）調低0.25厘，即港元存款本周有機會回到零息環境。信報財經新聞 ・ 6 小時前
林作收苦主申訴熱氣球阿姐欠債唔還 真人挑機唇槍舌劍
【on.cc東網專訊】林作抽水無極限，又愛揭露「真相」！早前香港首個國際熱氣球節首日開幕已爆出醜聞，當天受訪的一位媽媽句句到肉鬧爆主辦方，其後火速被起底原來是一名美食KOL「Botan」菠丹，其社交網追蹤人數更由3萬急升至80多萬！東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
特朗普親信佔據聯儲局多數席次 大放水時代將至？
美國聯儲局 (Fed) 下周三 (17 日) 將做出最新利率決議，市場普遍預測此會將宣布降息 1 碼，但多位華爾街分析師指出，相較於可能出現的貨幣政策典範轉移，這點調整不過是序曲。鉅亨網 ・ 21 小時前
甄采浠被張佳添認定「膊頭之交」 突入院情況令人擔心
藝人甄采浠（前名甄詠珊）近年憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「高小姐」一角而成功入屋，去年12月約滿後離巢。早前甄采浠被拍得到與《中年好聲音》評判張佳添在商場攬到實行街，表現親密，儼如熱戀中的情侶，但男方事後接受訪問時否認拍拖，稱自己「單身8年，但永不孤單」，又指與甄采浠僅屬「膊頭之交」。近日甄采浠驚爆入院，令人擔憂。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
操盤手札記│梁振英對淘寶當頭棒喝的啟示（割柑人）
但佢身為國家領導層，批評淘寶賣假貨，不能小覷。筆者諗起5年前螞蟻上市被煞停一幕，筆者現時持有巴巴，當然唔想佢再喺得意時失意啦，如果閣下都有貨，做好風險管理吧！Yahoo財經專欄 ・ 1 小時前
渾水專欄│回流Brian究竟做錯了甚麼？（渾水）
人生中充滿重要決策，每一步都充滿挑戰。Brian的故事提醒我們，無論是職業選擇還是生活規劃，都應兼顧長遠與眼前，衡量利弊得失。當然，要想憑經營自媒體發達，也要有靈活變通的腦袋。Yahoo財經專欄 ・ 1 小時前
中國擬推預製菜國家標準 生產成本或推高三成 香港飲食業大難臨頭？
近年本港飲食業引入預製菜非常普遍，有本港預製菜負責人甚至估計市面上每10間餐廳已有6間採用預製菜，不過到底什麼才算預製菜，餐廳是否需要披露，在港仍屬灰色地帶。然而近日內地連鎖餐廳西貝，因公開被批評使用預製菜爆公關災難，掀起國內熱議監管預製菜，而國家衛健委主導的《預製菜食品安全國家標準》剛好即將徵求意見，市場料「國家標準」將令經營成本大增，若香港最終跟隨，餐廳長遠不得再「假扮現製」，經營可能將大難臨頭Yahoo財經 ・ 1 天前
特斯拉股價四日連漲累積14%！這「兩大原因」成引爆點
特斯拉股價連四日上漲，因馬斯克未來 10 年「總體規劃」與薪酬掛鉤吸引投資者搶購股票。董事會強調政治活動不影響銷售，股東會將於 11 月決定投票權。鉅亨網 ・ 1 天前
森美終於搵到心頭好 網上分享入手心得
【on.cc東網專訊】藝人森美在社交網分享有型有款的風扇衫，在夏天着出街，實在涼快得多。香港夏天愈來愈熱，不少人也會使用手提風扇，但若在戶外穿上一件風扇衫更能夠降溫，貪靚的森美不時在主持的電台節目中講到，希望有一件靚款的風扇衫，能夠在保養、維修電單車時降溫，但早東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
袁文傑探望8日大小貓B 籲領養代替購買 義工當場餵糊仔掀爭議
56歲型男袁文傑是圈中著名「貓奴」，愛貓的他一向關心流浪動物，前日（9月12日）他在IG發出帖文並附上影片，可見他去探望一隻剛出生8日的小貓B，表示「還要是未足月便出世，可想而知，BB降臨時相當弱小，放在手掌中心也要用最小力度…雖然弱小，但好強生命力；雖未開眼，但已在感受呢個世界！看著BB，心即時融化，也感謝不辭勞苦的義工朋友，BB這個階段，疏忽任何一刻也不可以，真的很辛苦！祝福小貓B😍」。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
拼多多百億補貼上線 iPhone 17系列直降1,000元
據《藍鯨新聞》周日（14 日）報導，拼多多已上線人民幣百億補貼，蘋果系列新品享受補貼後，價格明顯下降。鉅亨網 ・ 14 小時前
銀色債券2025｜9.15起認購 保底息3.85厘 一文睇清各重要事項(更新)
銀色債券2025｜政府宣布發行第10批銀色債券(下簡稱「銀債」)，保底息3.85厘，目標發行額500億港元，最高可酌情上調至550億港元。基本交易條款與往年保持一致，設定為每手本金1萬港元、年期3年，每半年派息一次。《am730》特此整合今次銀色債券的重要內容，方便讀者一文睇清。am730 ・ 11 小時前
73歲羅莽現身報平安：令粉絲擔心，講聲唔好意思 自爆火速接拍兩個廣告
73歲資深武打演員羅莽，早前缺席有份參演電影《觸電》的宣傳活動，驚傳慣常使用的手機號碼已停用，非但電影公司無法尋人，連親朋好友亦與他失聯，情況一度令人擔心。幸其後林敏驄指製片已透過中間人聯絡到羅莽的家人，得知他的手機壞掉而未能接通，要待日後回港才拿去修理，其後有傳媒成功聯絡上羅莽，證實他無恙。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
自助餐買一送一優惠丨尖沙咀港威酒店東瀛「燒鳥」主題自助餐 人均低至$245歎日式串燒、海鮮意大利飯（另設6折煙花匯演自助餐）
尖沙咀港威酒店新主題自助餐是由早到晚的精彩，中午先暢快嘗一頓東瀛「燒鳥」主題自助餐；晚上就換上海鮮市集佳餚，歎勻海鮮意大利飯、松露焗扇貝、酥炸生蠔、蒜香白酒青口，及超級美味掛汁的黑松露意粉等。9月11日中午12點在KKday大推買一送一優惠，低至$245起就可以食到，絕對不能錯過這個快閃驚喜！此外，國慶煙花匯演日期將近，港威酒店也特別推出10.1煙花匯演美食交響曲，大歎海鮮市集自助晚餐之餘更可到酒店戶外觀景台欣賞壯麗煙花匯演！Yahoo Food ・ 1 天前
天王嫂方媛懷孕晚期開工晒索爆孕照 自爆體重令網民驚訝：沒過百
現正懷有第三胎的天王嫂方媛（Moka）不時分享近況，陀着巨肚的她仍然美麗動人，亦忙於各式各樣的拍攝工作。不少網民對她的體重感到好奇，方媛罕有自爆現時的真實體重，令大家非常意外！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【新聞點評】上市公司「買樓」惹風暴
身罹惡疾的股壇狙擊手David Webb日前再次發火，怒轟時裝集團包浩斯（0483.HK）居然斥835萬元購入觀塘麗港城一個住宅物業，聲稱擬用作員工宿舍；Webb認為此舉不符合股東利益，強烈要求該公司「撻訂」取消交易。信報財經新聞 ・ 6 小時前
衛蘭相隔17年馬國開唱 突然恨嫁想生B
【on.cc東網專訊】歌手衛蘭將於11月1日在馬來西亞舉行《OUT OF FRAME世界巡迴演唱會》，她近日飛往當地宣傳及舉行粉絲見面會。活動上，提到今次是她相隔17年再在馬來西亞開唱，她表示心情激動又興奮：「因為唔知會有咁嘅機會，所以好感恩，馬來西亞喺我心目中東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
00後做地盤儲錢買樓｜靠動漫主角堅毅精神撐過逆境❗
近日網絡上有個00後男生阿浩，因為分享自己靠地盤工作成功置業經歷而爆紅，今集我們有幸採訪他置業的心路歷程，以及跟隨他到副業的工作現場拍攝。28Hse.com ・ 1 天前
中國加緊人工智能人才爭奪 騰訊巨額薪酬挖角OpenAI研究員
【彭博】— 據知情人士透露，騰訊控股近日從OpenAI挖角了一位知名人工智能研究員，這是人工智能行業人才從美國轉向中國最引人注目的案例之一。Bloomberg ・ 2 天前
Kodak盲盒相機是「復古相機界Labubu」？特別版被炒價10倍價錢，LOG-ON以外還有哪裡搶？
掀起熱潮的Kodak Charmera盲盒相機，復古魅力無敵！Kodak Charmera靈感來自1987年經典Fling一次性相機，這款新系列以7款復古彩繪盲盒限量發售，含神秘透明隱藏版，驚喜滿滿。Yahoo Style HK ・ 2 小時前