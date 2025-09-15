Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

籃球迷必去！NBA House 10月登陸澳門威尼斯人 即睇NBA球星巨星陣容、免費入場登記方法

NBA迷注意！首屆NBA House將於10月8日至12日一連5日於澳門威尼斯人展館A盛大舉行！多位NBA傳奇球星：Tim Hardaway Sr.、Stephon Marbury、Shawn Marion等人將親臨現場，與球迷近距離互動。現場還有互動籃球活動、LED光影籃球噴泉、與NBA總冠軍獎盃合照等焦點活動。重點是免費入場，想知預約入場方法，即看下文！

按此預約入場

NBA空降澳門 巨星陣容撐場

已先後於巴西、加拿大、法國、印度、墨西哥、美國及英國舉辦的NBA House，今個10月8日至12日首次登陸澳門威尼斯人展館A，為球迷舉辦一場融合籃球運動、音樂、時尚與高科技於一體的沉浸式籃球派對。今次陣容星光熠熠，不但有Tim Hardaway Sr.、Stephon Marbury、Shawn Marion、Shaquille O’Neal、Mitch Richmond、Deron Williams等7位NBA傳奇球星親臨亮相，10月11日當日還請來MIRROR成員姜濤、Edan呂爵安、Stanley邱士縉，以及MC Jin歐陽靖做表演嘉賓，可想而知現場會有多墟冚！

今次澳門NBA House陣容星光熠熠，不但有Tim Hardaway Sr.、Stephon Marbury、Shawn Marion、Shaquille O’Neal等7位NBA傳奇球星親臨亮相，還請來MIRROR成員姜濤、呂爵安、邱士縉，以及MC Jin歐陽靖做表演嘉賓！（圖片來源：官方）

首屆 NBA House 將於10月8日至12日一連5日於澳門威尼斯人展館A盛大舉行！（圖片來源：官方）

免費入場登記方法！

現場還有安排了多個焦點活動，包括兩場於10月10 7:30pm及10月12日 6:30pm舉行的NBA中國賽、互動籃球活動、LED光影籃球噴泉、籃網隊主題無限鏡屋、太陽隊球鞋藏館、NBA主題兒童充氣城堡、化身裁判深度體驗「NBA回放中心」、與NBA總冠軍獎盃合照等。想入場一睹NBA風采，現可於Trip.com免費登記入場！共分為3個時段，分別是11am-2pm、2-6pm及6-10pm，球迷們絕對不能錯過！

按此預約入場

現場還有互動籃球活動、LED光影籃球噴泉、與NBA總冠軍獎盃合照等焦點活動。（圖片來源：官方）

想入場一睹NBA風采，現可於Trip.com免費登記入場！（圖片來源：官方）

「過大海」交通優惠推介！澳門威尼斯人酒店最平人均$870.5起

睇完NBA球星，不妨留宿一晚，順便發掘一下澳門最新流行的美食～Yahoo購物專員睇過澳門威尼斯人酒店10月8-12日的最平房價，人均$870.5起就可以住一晚，價錢相宜！加上，現時「過大海」有多個交通選擇，除了在上環碼頭出發外，港珠澳大橋也是個方便之選，其24小時服務關口特別適合夜歸的朋友。現時在旅遊產品平台都有船飛、車飛產品，不但比現場購買價錢更加優惠，還可以省卻提前到碼頭、車站等時間，出發、回程自由度更高！

澳門威尼斯人酒店

10月8-12日最平房價：$1,741起，人均$870.5起

按此經Trip.com預訂 按此經Klook預訂

———金光飛航船票優惠———

【KKday獨家贈一盒杏仁餅(同日領取)｜二人同行·單程成人船票】香港上環碼頭 ↔ 澳門氹仔碼頭｜獨家送AIRSIM無國界上網卡

價錢：$280/2張單程船票，每人$140

SHOP NOW

【Trip.com】澳門金光飛航雙人同行優惠｜香港上環至澳門氹仔單程船票

價錢：$280/2張單程船票，每人$140

SHOP NOW

【Klook頭等艙船票優惠】【任何時段HKD 500】來回 · 香港（上環港澳碼頭） · 澳門（氹仔客運碼頭） · 頭等艙

價錢：$500/一套來回，每程$250

SHOP NOW

———噴射飛航船票優惠———

第二位只需HKD 88（低至55折） · 香港來往澳門（氹仔) · 來回 · 普通位

價錢：$438/2位來回，人均$219/一套來回

按此經KKday預訂 按此經Klook預訂

———香港市區⇄澳門酒店直通巴士———

提提大家，暫時未有香港市區出發的澳門跨境巴士到澳門新濠影滙酒店，不過可以在附近的威尼斯人酒店站落車，再步行到新濠影滙。

香港到澳門跨境直通巴士|途經港珠澳大橋&香港太子街出發

價錢：$160

按此經Trip.com預訂 按此經Klook預訂

永東巴士｜香港來往澳門澳門威尼斯人酒店

價錢：$160起

按此經Klook預訂 按此經KKday預訂

NBA House

地址：澳門威尼斯人展館A⁣（地圖）

日期：2025年10月8日至10月12日⁣

價錢：免費入場

登記方法：按此於Trip.com預約

