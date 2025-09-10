鍾嘉欣專訪（下）愛老公無悔放下一切出嫁
澳門安達仕酒店隆重慶賀開業2週年 再度連結中葡美饌 呈獻文化共融
「澳門銀河」崇尚生活風格的澳門安達仕酒店將於9月13日呈獻「中葡美食美酒市集」，帶來一系列精雕美饌與佳釀、引人入勝的廚藝及音樂表演，以及備受歡迎的本地中小商號，必為本地及外地賓客奉上難忘一天。
澳門特別行政區 - Media OutReach Newswire - 2025年9月10日 - 中葡文化和諧共融數百年的澳門將再次吸引廣大目光：位於「澳門銀河™」綜合度假城內崇尚活力生活風格的澳門安達仕酒店，將於9月13日在活力澎湃的安達仕廚薈舉辦第二屆「中葡美食美酒市集」，慶祝酒店開業兩週年。此次活動由澳門安達仕酒店與「澳門銀河」的頂尖廚藝團隊聯合策劃，並與本地深受喜愛的特色中小企業品牌攜手合作。
為致敬澳門深厚的文化底蘊及其作為聯合國教科文組織「創意美食之都」的榮譽，此次市集將呈獻來自葡萄牙各地的地道佳餚，同時呈現中國北部、西部及南部的地方風味美食。活動亦響應澳門特別行政區政府「旅遊+美食」政策，進一步鞏固澳門作為「世界旅遊休閒中心」的發展目標，以及其作為「2025東亞文化之都」的地位。眾多本地小食品牌及葡萄牙產品商戶的參與，更突顯澳門作為中國與葡語國家商貿合作服務平台的重要角色。
市集上，澳門安達仕酒店的葡萄牙行政總廚黎安德將大顯身手。賓客可以品嘗到來自葡萄牙北部山後及杜羅地區的煙燻醃肉餡橄欖油麵包、葡式白烚等。還有來自中部地區貝拉及埃斯特雷馬杜拉地區的海鮮湯、炸鱈魚餅、雞紅燴飯等。南部阿連特茹及阿爾加維地區的美食同樣不容錯過，賓客可享用蒜香香菜鱈魚湯配酸種麵包、豬頸肉炒蛤蜊及馬鈴薯、杏香蛋黃蛋糕。來自馬德拉及亞速爾群島的特色菜肴紅酒煨八爪魚及配蒜香橄欖油等更是令人垂涎。市集將有更多精品美饌，必會留下難忘回憶。
另有「澳門銀河」三家廣受歡迎的中餐廳北膳樓、川渝人家與百樂潮州酒樓的主廚烹調東北佳餚、川渝的麻辣風味到潮州小吃，與葡萄牙美饌分庭抗禮，帶來一場前所未有的味蕾盛宴，讓來自四面八方的遊客拓展美食視野。
第二屆「中葡美食美酒市集」引人入勝的節目，更包括由星際酒店風味居行政總廚陳植強攜手黎安德行政總廚共同呈獻精彩的廚藝演示，重現數百年的中葡美饌互動歷史。位處同屬銀河娛樂集團旗下星際酒店的風味居，呈獻湘川風味精品菜式，連續九年獲得米芝蓮二星榮譽。兩位行政總廚在市集當晚，更會呈獻精雕細琢的四手聯乘晚宴，將節慶氣氛推向高峰。
這場美酒佳餚盛宴更會呈獻一系列葡萄牙及中國佳釀，有來自知名的葡萄牙杜羅及杜奧產區，以及知名的中國酒莊的美酒，還有葡萄牙風味的雞尾酒。市集現場更有表演助興，為整個慶典增添無窮魅力。
本次市集亦將成為展示本地特色產品的平台，邀請深受喜愛的本地小食品牌參與，包括和昌醬園、合記花生糖、最香餅家、金燕西洋牛油糕葡式食品、Macalhau 葡萄牙鱈魚屋及酥富匙 千層牛肉酥。另外，售賣如美酒及冷切肉等葡萄牙進口精品美食的商號，亦獲邀參與第二屆「中葡美食美酒市集」。這不僅突顯了澳門作為中國與葡語國家之間商貿及文化交流樞紐的戰略角色，也展現了本地品牌的多元魅力。
「澳門銀河」與澳門安達仕酒店誠邀賓客齊聚一堂，品味橫跨兩大洲的精緻美食，並見證澳門作為連接中葡文化逾五百年的橋樑所展現的深厚底蘊。
澳門安達仕酒店於2023年9月15日開幕，是全球規模最大的安達仕酒店，擁有逾700間客房與套房。酒店榮獲多項殊榮，包括入選《Travel + Leisure》亞太區奢華大獎十大「2025澳門最佳酒店」，以及《Travel + Leisure漫旅》漫旅中國·旅行獎「2024中國百佳酒店」等。Andaz 一詞源自印地語，意指「個人風格」，澳門安達仕酒店以其藝術設計與對精巧待客之道的承諾而備受讚譽。賓客可於安達仕廚薈體驗現場烹飪與葡式風味美食，並在安達仕酒吧品嚐創意雞尾酒。值此兩週年之際，酒店將繼續透過豐富多彩的文化體驗，致敬澳門的獨特精神。
2025年「中葡美食美酒市集」免費入場，賓客可以通過購買代幣在多個區域盡情兌換美食，開啓一段新鮮獨特的美食之旅體驗。單個代幣售價為38澳門元，同時提供多個代幣套餐，分別為168澳門元（5個代幣）和328澳門元（10個代幣）。
澳門安達仕酒店2周年「中葡美食美酒市集」
時間： 2025年9月13日（星期六）12:00 – 22:00
地點： 安達仕廚薈—澳門安達仕酒店 北翼大樓6樓
餐飲代幣優惠： 工銀澳門銀河信用卡可享最高8折優惠
大西洋銀行信用卡可享8折優惠
訂座電話： +853 8883 2221
（*免費入場）
Hashtag: #澳門銀河 #澳門安達仕酒店
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
有關 「澳門銀河」 綜合度假城
「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集8家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士、澳門安達仕酒店，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。
「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提升至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。
「銀河影院」配備最頂尖的影音科技、超豪華舒適的配套，以及細心周到的服務，將身臨其境的影院體驗提升到全新境界；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯美食街搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的百老匯舞台匯聚世界級表演盛事。
「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。
詳情請瀏覽：
,
及
。
新聞稿由客戶提供
