澳門林寶堅尼衝入茶餐廳6人受傷 六旬司機被捕(有片)
澳門黑沙環今日（25日）下午約2時半發生交通意外，一輛林寶堅尼私家車撞入茶餐廳，導致6人受傷，六旬司機被捕。
司機通過酒精呼氣測試
澳門警方初步調查相信男司機泊車期間踩錯油門，導致車輛衝入位於馬交石街廣華新邨一間茶餐廳。司機通過酒精呼氣測試。意外造成6人受輕傷，包括司機、3名食客及2名員工，其中1人頭部裂傷，情況暫時穩定。其餘傷者包括口腔出血、胸部挫傷、下巴裂傷等。至於餐廳大門玻璃大面積損毁，玻璃碎片散落一地。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/中國/澳門林寶堅尼衝入茶餐廳6人受傷-六旬司機被捕-有片-/612007?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
