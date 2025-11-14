澳門格蘭披治大賽車必住酒店推介！平日最低人均$573.1起 澳門葡京酒店/卡爾酒店/澳門康萊德酒店｜澳門酒店

黑色星期五優惠大合集！
每年11月，澳門這座東方拉斯維加斯都會被引擎的轟鳴聲徹底點燃！第72屆澳門格蘭披治大賽車震撼登場，但要真正享受這場刺激賽車，選對住宿地點絕對是關鍵！畢竟，沒有什麼比在舒適的酒店房間裡，一邊品著香檳一邊欣賞賽車飛馳的畫面更令人難忘的了，今次就為大家帶來5間澳門酒店必住全攻略！平日最低價更只需$573.1起，CP值超高！
1. 澳門葡京酒店
澳門葡京酒店作為澳門的地標性建築，是不少旅客入住之選，趁格蘭披治大賽車，酒店標準雙床客房最平由$715.7起，2人出發人均$357.8起，加上葡京彎是格蘭披治大賽車最著名的彎道之一，驚險刺激的超車場面聞名。住宿葡京酒店的賽道景觀房，大家可以近距離觀看賽車在葡京彎的精彩表現，感受引擎轟鳴下的熾熱氣氛！
11月13-16日最平每晚房價：$1,341起，人均$670.5起
澳門葡京酒店
地址：澳門南灣大馬路2-4號（地圖）
2. 卡爾酒店
位於澳門海邊新街96-126號的卡爾酒店，是一家充滿藝術設計感的精品酒店，步行5至10分鐘即可到達大三巴牌坊和議事亭前地等主要景點，周邊更是澳門在地老店美食的集中地，假日還有夜市可逛，非常適合美食旅行家和喜歡探索歷史城區的旅客。平日的標準房只需$568，人均只需$284，CP值非常高！雖然酒店不提供早餐服務，但由於周邊3-5分鐘步行範圍內就有眾多茶餐廳和早點店，完全不用擔心用餐問題。
11月13-16日最平每晚房價：$1,260，人均$630起
卡爾酒店
地址：澳門海邊新街96-126號（地圖）
3. 澳門康萊德酒店
想享受得奢華一點？位於路氹金光大道澳門康萊德酒店亦是不錯的選擇，是觀看格蘭披治大賽車的理想住宿選擇之一。酒店房間寬敞舒適，配備最新的科技設施和豪華裝潢。最平的豪華特大雙人床房由$1,287起，2人出發人均$643.5起。在格蘭披治大賽車期間，酒店會安排專車接送服務前往賽車場地，讓賓客輕鬆往返於酒店和賽場之間。酒店內的水療中心、健身房、室外游泳池等設施完善，讓大家在觀賽之餘也能盡情放鬆。
11月13-16日最平每晚房價：$3,092，人均$1,546起
澳門康萊德酒店
地址：澳門路氹金光大道（地圖）
4. 利澳酒店
位於澳門新口岸高美士街的利澳酒店，是一間以意大利宮庭式裝修為主題的四星級酒店，樓高24層，提供449間寬敞舒適的客房。平日標準房只需$929起，人均$464.5，距離港澳碼頭僅需10分鐘步程，往來澳門國際機場約10分鐘車程，交通極為便利。對於計劃參加澳門格蘭披治大賽車的你來說，利澳酒店位於友誼大馬路353米處，離比賽的起點很近，步行即可到達賽道，觀賽位置相當理想。
酒店擁有多項消閒及娛樂設施，23樓設有180度海景天幕恆溫泳池和健身室，讓大家在暢游的同時也能欣賞澳門城市的迷人景色。5樓還有24小時營業的桑拿SPA水療中心，提供芬蘭浴等放鬆身心的服務。酒店3樓設有米芝蓮二星級粵菜餐廳「喜粵8號」，供應精美可口的中式美食，地面層更有一系列澳門地道小吃的美食街，提供中、西、日式多元化選擇。酒店並提供24小時客房送餐服務，滿足不同時段的用餐需求 。
11月13-16日最平每晚房價：$1,146.3，人均$573.1起
利澳酒店
地址：新口岸高美士街33號（地圖）
5. 新麗華酒店
新麗華酒店樓高14層，設有240間寬敞舒適的客房，座落於澳門市中心南灣湖畔，毗鄰全澳最具規模24小時營業的葡京綜合城及多間熱門購物中心如新八佰伴百貨公司。平日標準房$550，人均只需$275。從酒店步行即可抵達阿爾梅達里貝羅街，距離著名旅遊景點如大三巴牌坊及議事亭前地（Senado廣場）只需15分鐘路程，從酒店出發只需幾分鐘便可抵達港澳碼頭。酒店前往格蘭披治大賽車會場亦非常方便，觀賽的朋友亦可考慮。
11月13-16日最平每晚房價：$1,521，人均$760.5起
新麗華酒店
地址：澳門約翰四世大馬路58、60及62號及蘇亞利斯博士大馬路115、117及119號（地圖）
