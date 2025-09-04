澳門煙花匯演好去處2025｜坐船出海/空中漫步/開蓬巴士/自助晚餐/珠海隔岸遠觀

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

2025澳門煙花好去處｜坐船出海/空中漫步/開蓬巴士/自助晚餐/珠海隔岸遠觀 全方位睇煙花！

澳門國際煙花比賽匯演將於今個星期六（9月6日）舉行首場比賽，今屆邀請到10個國家的煙花公司參賽，分5日帶來10場精彩的煙花匯演，旅客除可前往澳門旅遊局推介的6大最佳煙花觀賞點，Yahoo購物專員為大家介紹7大澳門煙花好去處，既可坐船出海、空中漫步、開蓬巴士、自助晚餐，甚至去到珠海遠觀，涉及不少超抵優惠，包括$1加購港澳船票、送上網卡、$99的珠海兩日遊等，未有計劃的各位不妨參考下！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

澳門煙花好去處1. 澳門海上煙花觀賞航線 $1加購港澳船票+送上網卡

金光飛航的「澳門海上遊觀光航線」由氹仔客運碼頭出發，沿途飽覽澳門維多利亞式海岸風光，包括澳門大橋、澳門金沙、澳門科學館、觀音蓮花苑，然後在絕佳位置觀賞絢麗煙花，最後返回氹仔客運碼頭。全程約70-105分鐘，可一次過睇勻兩場煙花表演。KKday推出$1加購香港上環碼頭來往澳門氹仔碼頭的單程船票，連上兩場煙花表演標準艙船票，以及獨家贈送AIRSIM無國界上網卡，每位只需$301，即可坐在下層的現代化設計船艙，舒適地一邊享用免費小吃及多種飲料，一邊睇煙花。

【$1加購香港上環碼頭< >澳門氹仔碼頭單程船票】海上煙花觀賞船｜兩場煙花表演標準艙船票（提前20分鐘登船）

價錢：$301 （原價$520）

按此經KKday預訂

金光飛航的「澳門海上遊觀光航線」由氹仔客運碼頭出發，沿途飽覽澳門維多利亞式海岸風光。（相片來源：KKday）

航線包括澳門大橋、澳門金沙、澳門科學館、觀音蓮花苑，然後在絕佳位置觀賞絢麗煙花。（相片來源：KKday）

澳門煙花好去處2. 開蓬巴士煙花比賽匯演遊每位$220

想將煙花與澳門夜景一次過收入眼底，推介澳門開蓬巴士煙花比賽匯演遊，巴士行駛氹仔市內及金光大道，沿路欣賞氹仔牌坊、新濠影匯8字摩天輪、澳門巴黎人酒店（巴黎鐵塔）、澳門威尼斯人渡假村等經典景點，而煙花匯演將在巴士行駛途中綻放，省卻人多擠迫不便！澳門開蓬巴士分為「氹仔銀河酒店出發」及「澳門外港客運碼頭出發」兩團，每團只能觀賞其中一個時段之比賽，費用為$220，換言之若想睇勻一日兩個比賽，每位索價$440。

澳門開蓬巴士2025煙花比賽匯演遊

價錢：$220

按此經KKday預訂

想將煙花與澳門夜景一次過收入眼底，推介澳門開蓬巴士煙花比賽匯演遊。（相片來源：KKday）

澳門煙花好去處3. 澳門旅遊塔煙花套票低至75折

澳門國際煙花比賽匯演在澳門旅遊塔對開海面綻放，毫無懸念登上觀光層可以俯瞰最震撼的煙花，因此每年門票都特別受歡迎！如今澳門旅遊塔的煙花套票正進行低至75折優惠，兩大套票分別有折後$155的「澳門旅遊塔觀景門票連一個旅遊塔造型雪條」，以及$230起的「戶外廣場入場券（連觀光層門票）＋無限暢飲3小時套票」，後者可進入戶外廣場3小時無限暢飲紅白酒、啤酒和汽水，旅遊塔更特別延長開放至晚上10點，讓大家可以一次過睇勻兩場煙花表演。

【煙花套票】澳門旅遊塔觀景門票 連 一個旅遊塔造型雪條

價錢：$155 （原價$208）

按此經KKday預訂

【煙花套票】戶外廣場入場券（連觀光層門票）＋無限暢飲3小時套票

價錢：$230 （原價$250）

按此經KKday預訂

澳門國際煙花比賽匯演在澳門旅遊塔對開海面綻放，毫無懸念登上觀光層可以俯瞰最震撼的煙花，因此每年門票都特別受歡迎！（相片來源：Macau Tower@Facebook）

澳門煙花好去處4.旅遊塔旋轉餐廳煙花套票73折

怕熱又怕餓的旅客，必訂澳門旅遊塔旋轉餐廳煙花套票，包自助晚餐連觀光層門票，第二場次即8:30pm-10:30pm的客人更可邊吃邊睇煙花，第一場次即6pm-8pm享用晚餐的客人可於表演時段憑觀光層門票入場58樓360度環迴盡覽煙花及澳門夜景，畫面份外震撼！如今套票推出73折優惠，成人$588起、小童$293起，尤其適合一家大細參加。

【煙花套票】自助晚餐｜澳門旅遊塔360°旋轉餐廳｜連觀光層門票

價錢：成人$588起 （原價$809起） 、小童$293起 （原價$428起）

按此經KKday預訂

第二場次即8:30pm-10:30pm的客人更可邊吃邊睇煙花。（相片來源：Macau Tower@Facebook）

第一場次即6pm-8pm享用晚餐的客人可於表演時段憑觀光層門票入場58樓360度環迴盡覽煙花及澳門夜景，畫面份外震撼！（相片來源：Macau Tower@Facebook）

澳門煙花好去處5. 澳門最高位置俯瞰煙花

大膽人士可考慮登上澳門最高位置邊玩空中漫步SkyWalk邊賞煙花！高233米的平台，寬度只有1.8米寬，全程沒有扶手，大家除可漫步，亦可坐在澳門旅遊塔邊緣，俯瞰煙花及澳門夜景，重點是可以帶電話打卡紀錄低煙花綻放的興奮時刻。經KKday預訂可享95折，每位$752，包T恤、證書、 相片2張及旅遊塔觀光層門票，每場僅限30人，名額相當有限。要留意煙花匯演期間，澳門旅遊塔附近一帶將實施特別交通安排，參加者務必於煙花演出1.5小時前抵達並進行登記。

【2025賞煙花】空中漫步｜連澳門塔入場門票（提前75分鐘抵達登記）

日期：9月6日、13日、10月1、6日

時間：9pm-9:30pm，9:40pm-10:10pm

價錢：$752 （原價$788）

按此經KKday預訂

坐在澳門旅遊塔邊緣，俯瞰煙花及澳門夜景。（相片來源：skyparkmacau@IG）

要留意煙花匯演期間，澳門旅遊塔附近一帶將實施特別交通安排，參加者務必於煙花演出1.5小時前抵達並進行登記。（相片來源：skyparkmacau@IG）

澳門煙花好去處6. 珠海美食2天團$99起 遠觀澳門煙花

睇煙花不想同人迫，可考慮參加KKday這個珠海2日美食團，每位只需$99，從深圳福田口岸或深圳灣口岸集合，坐旅遊巴經深中通道直達珠海，除可在珠海遠觀澳門國際煙花比賽匯演，亦歎到招牌竹鹽水晶雞宴、泰汁冰皮走地雞宴、自助晚餐無限量歎海鮮肥牛韓燒等美食，入住珠海祥祺酒店/同級，另加每人每日$80旅行社服務費，合計$259，勝在價錢平又包食包住，雖然少了一點震撼，但煙花在夜空中綻放同樣璀璨美麗！

【北上短線團】第33屆澳門國際煙花比賽匯演、珠海超值2天團｜ 招牌竹鹽水晶雞宴 包羅萬有美食匯自助餐+無限量海鮮肥牛韓燒｜深中通道｜快閃

價錢：$99起 （原價$299）

優惠適用日期：9月13或20日

按此經KKday預訂

在珠海遠觀澳門國際煙花比賽匯演。（相片來源：KKday）

美食團歎到招牌竹鹽水晶雞宴、泰汁冰皮走地雞宴、自助晚餐無限量歎海鮮肥牛韓燒等。（相片來源：KKday）

澳門煙花好去處7. 珠海遊船海上觀賞 7折後每位$399

想玩得奢華一點，這個珠海純玩2天團，重本安排旅客遊船海上觀賞澳門煙花，在海中心近距離睇到壯麗煙花。如今正進行7折優惠，團費$399，連上每人每日$80服務費，每位只需$559，入住珠海橫琴星樂度希爾頓花園/橫琴希爾頓花園酒店，包金牌鴻運燒鵝宴、地道農家滋味宴，更可DIY柑普茶，可選福田口岸或深圳灣口灣集散，出發日期只剩下9月6及13日可選，要訂趁早！

【保證成團】珠海純玩2天團｜重本包船上觀賞第33屆澳門國際煙花比賽匯演｜國際品牌珠海星樂度希爾頓花園酒店｜嶺南百年古村｜DIY柑普茶

價錢：$399 （原價$570）

按此經KKday預訂

這個珠海純玩2天團，重本安排旅客遊船海上觀賞澳門煙花，在海中心近距離睇到壯麗煙花。（相片來源：KKday）

入住珠海橫琴星樂度希爾頓花園/橫琴希爾頓花園酒店。（相片來源：KKday）

更多相關文章：

澳門煙花匯演2025｜最佳觀賞地推介！ YOHO金銀島名勝世界酒店 住煙花海景客房、飽覽旅遊塔靚景

澳門煙花匯演2025｜旋轉餐廳煙花套票低至73折！$588起包自助晚餐+觀光層門票 邊吃邊360度盡覽璀璨煙花

澳門煙花匯演2025｜國慶/中秋都有得睇！還有火樹銀花嘉年華、線上遊戲送機票 即睇最佳免費觀賞好去處

澳門煙花攻略｜珠海煙花美食團人均$399起！包船近距離睇澳門煙花匯演 歎燒鵝宴兼住星級酒店

珠海美食2天團優惠低至33折！包4餐+住宿，人均$99起睇澳門煙花匯演

澳門好去處｜新濠影匯水上樂園53折優惠、人均$276起！另有優惠價加購酒店/豪華跨境7人車 大玩反斗奇兵8大打卡位

澳門空中餐廳預約攻略！最平$955於14-17層樓高空嘆美食、睇日落

反斗奇兵走入澳門新濠影匯水上樂園！6米高胡迪、巴斯光年/5,000個波波漂浮河 買門票送20吋行李箱

《反斗奇兵》30週年主題展登陸澳門新濠影滙！還原多個經典電影場景、特設6米高巨型胡迪、獨家主題美食商品｜澳門好去處

澳門酒店優惠｜澳門雅辰酒店優惠低至65折！人均$380.5起送澳門科學館門票/港澳快線車票

澳門空中餐廳預約攻略！最平$955於14-17層樓高空嘆美食、睇日落

澳門好去處｜《水舞間》門票優惠！$1加購新濠影匯星滙自助午餐

澳門好去處｜《水舞間》門票優惠！$1加購金光飛航單程船票、人均只要$699

澳門好去處｜新濠天地《水舞間》優惠！買門票送20吋行李箱/船票/車票/優惠價人均$110加購酒店

澳門船票優惠｜多款金光飛航優惠船票 每程最平只要$1！頭等艙都有優惠 另送杏仁餅、上網SIM卡