澳門煙花匯演2025｜國慶/中秋都有得睇！還有火樹銀花嘉年華、線上遊戲送機票 即睇最佳免費觀賞好去處

第33屆澳門國際煙花比賽匯演將於9月6日至10月6日舉行，今年邀得10個國家的煙花公司參與表演，分5日帶來10場精彩的煙花匯演，同步將舉行火樹銀花嘉年華及線上遊戲，有機會贏得澳門往返內地單人機票，即睇活動詳情及6個最佳煙花觀賞點！

第33屆澳門國際煙花比賽匯演將於9月6日至10月6日舉行，今年邀得10個國家的煙花公司參與表演，分5日帶來10場精彩的煙花匯演。（相片來源：澳門旅遊局）

9.6起正式上演 巴西首次參賽

本屆澳門國際煙花比賽匯演將於9月6、13、20日、10月1及6日晚上9點和9點40分在旅遊塔對開海面舉行，按比賽程序，將由來自澳洲、南非、韓國、奧地利、菲律賓、日本、中國、葡萄牙、英國和巴西的煙花公司帶來每場約18分鐘的表演，值得留意的是今年首次有巴西煙花公司參賽。在10月1日國慶夜特別安排中國及葡萄牙煙花公司帶來煙花表演，充滿喜慶氣氛，而10月6日中秋節晚上最後兩場煙花壓軸表演後，便立即舉行頒獎典禮公佈比賽的得獎結果。

本屆澳門國際煙花比賽匯演將於9月6、13、20日、10月1及6日晚上9點和9點40分在旅遊塔對開海面舉行。（相片來源：澳門旅遊局）

6大最佳觀賞點

大家可在6大最佳煙花觀賞點欣賞煙花，包括澳門孫逸仙大馬路觀音蓮花苑至觀音像海濱休憩區、澳門科學館海堤、沙格斯大馬路（澳門文華東方酒店側）、南灣・雅文湖畔、湖濱路（YOHO金銀島名勝世界酒店側）及氹仔海洋大馬路，畫面無不勝收。

大家可在6大最佳煙花觀賞點欣賞煙花，畫面美不勝收。（相片來源：澳門旅遊局）

線上互動遊戲送機票

大會亦準備了線上互動遊戲，可透過線上宣傳訊息或掃描設於煙花觀賞區的二維碼，進入旅遊局微信小程序互動專區，參與分享煙花照片及視頻，或透過完成任務收集煙花卡牌，即可獲得贏取豐富獎賞的機會，包括澳門往返內地單人機票。

同步舉行火樹銀花嘉年華+3大比賽

此外，旅遊局與澳門街坊會聯合總會合作，於每個比賽日5:30pm-10:30pm，在澳門科學館海堤舉辦「火樹銀花嘉年華」，集美食、表演及遊戲於一體，增添每個煙花夜的熱鬧氣氛。另有3大比賽，包括攝影比賽、學生繪畫比賽以及首次舉辦AI智繪比賽，能透過AI生成工具創作，描繪煙花之美，玩味十足！

大會舉行3大比賽，包括攝影比賽、學生繪畫比賽以及首次舉辦AI智繪比賽，能透過AI生成工具創作，描繪煙花之美，玩味十足！（相片來源：澳門旅遊局）

第33屆澳門國際煙花比賽匯演

日期：9月6、13、20日、10月1及6日

時間：9pm及9:40pm

地點：旅遊塔對出海面（地圖按此）

火樹銀花嘉年華

日期：日期：9月6、13、20日、10月1及6日

時間：5pm至11pm

地點：科學館海堤（地圖按此）

