澳門煙花匯演2025｜旋轉餐廳煙花套票低至73折！$588起包自助晚餐+觀光層門票 邊吃邊360度盡覽璀璨煙花

從愛民邨玩到世界搖搖大賽 阿反奪 40 歲以上世一
澳門年度國際煙花比賽匯演將於9月6日至10月6日期間分5日舉行，來自10個國家的煙花公司將在澳門旅遊塔對出海面進行精彩煙花表演。若想涼住冷氣、360度環迴盡覽璀璨煙花，Yahoo購物專員推介KKday這個Macau Tower 360° 旋轉餐廳的煙花套票優惠，73折後每位只需$588起，可享自助晚餐，邊吃邊以不一樣的角度觀看煙花，輕輕鬆鬆不用迫人，正！
煙花匯演共有5日 戶外地方免費觀賞
想去澳門睇煙花就要記低日子！第33屆澳門國際煙花比賽匯演將於9月6、13、20日、10月1及6日晚上9點和9點40分在旅遊塔對開海面舉行，澳門旅遊局建議民眾到6大最佳煙花觀賞點，包括澳門孫逸仙大馬路觀音蓮花苑至觀音像海濱休憩區、澳門科學館海堤、沙格斯大馬路（澳門文華東方酒店側）、南灣・雅文湖畔、湖濱路（YOHO金銀島名勝世界酒店側）及氹仔海洋大馬路等地觀賞匯演。
旋轉餐廳煙花套票73折 成人$588起、小童$293起
如果想在室內歎住冷氣睇演出，首選當然是在澳門旅遊塔！匯演最佳觀賞位置正正就是旅遊塔觀光層，煙花水平地在大家面前綻放，能360度環迴盡覽景致，畫面份外震撼！澳門旅遊塔特別推出Macau Tower 360° 旋轉餐廳的煙花套票優惠，73折後成人$588起、小童$293起，包自助晚餐連觀光層門票，第二場次即8:30pm-10:30pm的客人更可邊吃邊睇煙花，第一場次即6pm-8pm享用晚餐的客人可於表演時段憑觀光層門票入場58樓觀看煙花。當日觀光層更會延長開放至晚上10點，睇完煙花可慢慢飽覽澳門夜景，等人潮散去才離開，夠晒輕鬆。
【煙花套票】自助晚餐｜澳門旅遊塔360°旋轉餐廳｜連觀光層門票
優惠價：成人$588起
（原價$809起）、小童$293起 （原價$428起）
第33屆澳門國際煙花比賽匯演
日期：9月6、13、20日、10月1及6日
時間：9pm及9:40pm
地點：旅遊塔對出海面（地圖按此）
澳門旅遊塔
地址：澳門觀光塔前地（地圖按此）
交通方式：由外港客運碼頭出發乘搭32號巴士、由氹仔客運碼頭出發乘搭26號巴士、澳門市內乘坐5AX、9A、18、18B、23、26或32號巴士，均可抵達澳門旅遊塔（M177澳門旅遊塔站）。
