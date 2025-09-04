本周後期或有低壓區發展
澳門煙花匯演2025｜金光飛航「煙花觀賞航線」 優惠價$1加購港澳單程船票，再送上網卡
第33屆澳門國際煙花匯演於9月6日正式開幕，要觀看精彩煙花賽事，除可前往澳門旅遊局推介的6大最佳煙花觀賞點，亦可乘坐金光飛航「煙花觀賞航線」，途經澳門金沙、觀音蓮花苑等地近距離欣賞煙花，如今經KKday預訂可以$1加購港澳船票兼送上網卡，折後每位只需$301，超級划算！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
澳門國際煙花比賽匯演最佳觀賞地
第33屆澳門國際煙花比賽匯演將於9月6、13、20日、10月1及6日晚上9點和9點40分在旅遊塔對開海面舉行！屆時大家除了可以在澳門旅遊局推介的6大最佳觀賞地：澳門孫逸仙大馬路觀音蓮花苑至觀音像海濱休憩區、澳門科學館海堤、澳門文華東方酒店側的沙格斯大馬路、南灣雅文湖畔、YOHO金銀島名勝世界酒店側的湖濱路及氹仔海洋大馬路觀看，想更舒服、更近感受璀璨煙花，Yahoo購物專員就推介金光飛航「煙花觀賞航線」！
海上絕佳位置觀賞絢麗煙花
金光飛航的「澳門海上遊觀光航線」由氹仔客運碼頭出發，沿途飽覽澳門維多利亞式海岸風光，包括澳門大橋、澳門金沙、澳門科學館、觀音蓮花苑，然後在絕佳位置觀賞絢麗煙花，最後返回氹仔客運碼頭。全程約70-105分鐘，可一次過睇勻兩場煙花表演。航線提供「頭等艙」及「標準艙」，前者位於上層、可優先登船和離船；後者設於下層、富現代化設計，所有艙等均有免費小吃供應及有多種飲料供選擇。
$1加購港澳單程船票+送上網卡
凡經KKday購買$300的海上煙花觀賞船標準艙船票，加$1即可加購港澳單程船票，可選擇從香港上環碼頭或澳門氹仔碼頭出發，再送獨家贈送AIRSIM無國界上網卡，上網卡可於今年年內兌換，留待下次出國使用都無問題！
【$1加購香港上環碼頭< >澳門氹仔碼頭單程船票】海上煙花觀賞船｜兩場煙花表演標準艙船票（提前20分鐘登船）
價錢：$301
（原價$520）
更多相關文章：
澳門煙花匯演2025｜國慶/中秋都有得睇！還有火樹銀花嘉年華、線上遊戲送機票 即睇最佳免費觀賞好去處
澳門煙花匯演2025｜旋轉餐廳煙花套票低至73折！$588起包自助晚餐+觀光層門票 邊吃邊360度盡覽璀璨煙花
澳門teamLab優惠買1送1！必睇8,000朵蘭花空中花園、夢幻光影、親子藝術體驗
澳門好去處｜新濠影匯水上樂園53折優惠、人均$276起！另有優惠價加購酒店/豪華跨境7人車 大玩反斗奇兵8大打卡位
澳門空中餐廳預約攻略！最平$955於14-17層樓高空嘆美食、睇日落
反斗奇兵走入澳門新濠影匯水上樂園！6米高胡迪、巴斯光年/5,000個波波漂浮河 買門票送20吋行李箱
《反斗奇兵》30週年主題展登陸澳門新濠影滙！還原多個經典電影場景、特設6米高巨型胡迪、獨家主題美食商品｜澳門好去處
澳門酒店優惠｜澳門雅辰酒店優惠低至65折！人均$380.5起送澳門科學館門票/港澳快線車票
澳門空中餐廳預約攻略！最平$955於14-17層樓高空嘆美食、睇日落
澳門好去處｜《水舞間》門票優惠！$1加購新濠影匯星滙自助午餐
澳門好去處｜《水舞間》門票優惠！$1加購金光飛航單程船票、人均只要$699
澳門好去處｜新濠天地《水舞間》優惠！買門票送20吋行李箱/船票/車票/優惠價人均$110加購酒店
澳門船票優惠｜多款金光飛航優惠船票 每程最平只要$1！頭等艙都有優惠 另送杏仁餅、上網SIM卡
澳門酒店2025｜15大澳門新酒店推薦！人均低至$213 必試親民價2大精品酒店/全澳首創露天風呂房
澳門特色Cafe 9大推介！首間黑膠唱片咖啡店/老房子改建夜啡/必食創意口味日式刨冰｜附前往方法
澳門好去處｜Naked Ocean海洋主題沉浸式光影展！過萬呎奇妙世界：冰雪海洋鏡房、沙甸魚光影、七彩水母 即睇早鳥優惠
其他人也在看
鳥取航班死因：末日衝擊抑或吸客力誤判？
日元貶值再加疫後通關，刺激港人遊日熱潮，令日本航線被航空公司視為「金蛋」。可惜近月陸續出現日本航線終止營運消息，最新加入有開辦10個月就告終的大灣區航空鳥取航線。據報停運原因是受到「末日傳言」衝擊，不過從鳥取的旅遊數據，即使沒有「末日傳言」，米子航線經營上其實充滿挑戰。Yahoo財經 ・ 1 天前
地震預言嚇怕港客？日本觀光廳數據揭示7月住宿人數減少1.4%，港韓旅客跌幅最明顯
日本觀光廳最新公布數據顯示，今年7月全國賓館及旅館的住宿人次錄得5,640萬，比去年同期下跌1.4%，並已連續兩個月出現回落。當中，本地住宿人次下降1.1%，外國旅客則下跌2.5%。報道指出，來自香港及南韓的遊客受「日本上月將有大災難」的謠言影響，住宿人數出現明顯減少；同時，住宿及交通費用持續上漲，亦令不少日本人選擇減少旅遊支出。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
中秋野餐2025｜港九新界十個賞月野餐好去處+交通攻略 邊個公園賞月最好？
夜空中的圓月配襯城市的霓虹與燈火，這美好畫面令中秋成了浸滿詩意的節日；草坪上的餐墊配上月餅與清茶，也讓中秋野餐成了最愜意的過節方式！10個公園的角落，10種中秋意境，藏着香港中秋最動人的模樣，各有獨特韻味，更可順道參與花燈、火龍等節日限定傳統慶典寫意感受團圓之美！Yahoo Food ・ 4 小時前
澳門煙花2025｜澳門塔煙花匯演自助餐低至73折！人均$563起賞煙花夜景/歎原汁原味葡國菜
日、20日及10月1日與6日舉行，橫跨橫跨中秋節同國慶節，澳門塔更是最佳觀賞地點。澳門塔頂層的旋轉餐廳、1樓葡萄牙餐廳都分別推出了煙花晚餐，低至$563就可以入手！假日想近近地欣賞煙花？可以試試這兩間餐廳！Yahoo Food ・ 4 小時前
港姐2025｜李尹嫣大熱倒灶 網民讚比三甲更靚 經理人媽媽力撐係「民選冠軍」被狠批
《2025香港小姐競選》賽果已於8月31日出爐，賽前大熱嘅21歲李尹嫣（Victoria）大熱倒灶，僅得「最上鏡小姐」及「友誼小姐」，唔少網民都覺得李尹嫣值得更高名次，甚至比三甲更靚，仲話落選三甲可能更快有拍劇機會，發展會比三甲好。參選港姐以來，任職藝人經理嘅媽媽李安妮落力為女兒谷人氣，包括搵圈中藝人好友發文力撐，又與女兒到紅磡觀音廟拜神兼供奉燈塔。對於賽果，媽媽李安妮於社交平台發文表示女兒係「民選冠軍」，其用詞被網民批情商低。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
香港據悉對港交所和香港證監會員工涉嫌內幕交易進行調查
知情人士透露，香港正在調查內線交易的指控，涉及至少兩名香港交易所和金融監管機構的個人，也包括券商和網紅。Bloomberg ・ 21 小時前
Anne Hathaway拍戲滑倒，腳拗90度險「拗柴」？訓練腳腕6個動作，簡單在家自己做到強化腳踝肌肉
日前Anne Hathaway拍攝《穿Prada的惡魔2》時不慎跌倒，險些扭傷腳踝！幸好她身手敏捷，華麗起身！透過規律的拉筋和強化運動能有效增強腳踝穩定性，降低扭傷風險，以下介紹6個簡單拉筋運動，大家可以在家輕鬆實踐，讓你能跟Anne Hathaway一樣展現從容魅力！Yahoo Style HK ・ 1 天前
盛品儒遺孀蔡一鳳指女兒常哭掛念爸爸 自己仍堅強撐起全家
亞視前高層盛品儒（James）於8月18日養和醫院病逝，終年48歲，遺下太太蔡一鳳與一對龍鳳胎。蔡一鳳在個人平台中分享自己的女兒常說掛念爸爸Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
曾淵滄專欄│是時候整理投資組合（曾淵滄）
年初至今，隨便買一隻恒指成份股中的創新藥股，至今回報皆超過1倍，這些股的股價表現得好是有業績支持，估計今年下半年，這些已經有優良業績的創新藥股應該可以再上一層樓，大家不妨耐心的等待，等待下一次公布業績。Yahoo財經專欄 ・ 3 小時前
改良版雪球｜傳中國富豪重投「雪球」衍生產品 年前被指是加劇跌市 監管部門曾出手限制
據彭博報道，一年前遭內地監管機構出手叫停，被指是加劇股市暴跌的「雪球」衍生產品，如今再次活躍於市場，不少中國富...BossMind ・ 23 小時前
69歲Bill Gates比爾蓋茲這可愛一面大家見過未？登上劉在錫節目分享「真富豪生活」：原來最愛「漢堡與薯條」、手機是用「這品牌褶機」
微軟創始人兼全球知名慈善家Bill Gates首次登上韓國tVN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，成為韓國娛樂史上的標誌性時刻。主持人劉在錫與曹世鎬在節目中也坦言，錄影節目前「緊張到失眠」。到底在節目裡，Bill Gates分享了什麼「真富豪生活」呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
鄭志剛6月底辭周企董事 與妻完全卸下周企所有職務
《明報》引述公司註冊處資料顯示，鄭志剛於今年7月1日正式辭任新世界發展(0017.HK)非執行董事及非執行副主席職務，而6月30日亦辭任新世界控股股東周大福企業董事職位，並與太太余雅頴同時辭任周大福教育董事一職，兩夫婦自此完全卸下周企及旗下上市公司所有職務。AASTOCKS ・ 2 小時前
李日朗自揭2年前患胃癌 一日飲3公升中藥 3個月後奇蹟痊癒
現年43歲嘅李日朗（Don），喺2003年以歌手身份出道，並因拍攝TVB青春偶像劇《當四葉草碰上劍尖時》而為人認識。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
林子祥自爆被醫生父遺棄英國自生自滅 冇錢返學打幾份工謀生冇人幫「求救即係乞食」
林子祥同葉蒨文早前接受查小欣嘅youtube節目訪問，宣傳佢地10月一齊舉行嘅演唱會。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中國據悉考慮採取措施抑制股市投機 尋求A股平穩發展
【彭博】— 知情人士稱，中國金融管理部門在考慮採取一系列措施為股市的一些投機行為降溫，8月初以來這波1.2萬億美元的股票漲勢過快引發監管關注。Bloomberg ・ 2 小時前
54歲陳豪「型佬」魅力關鍵在於頭髮！5個低成本的自然養髮方法，「這款精油」頭皮按摩助增強毛囊活性
想做「美魔女」、「型佬」，除了養好肌膚，頭髮的保養也很重要。護髮養髮的步驟不能懶惰，而說到「護髮參考書」，娛圈中都有不少明星可以參考。有發現一些男明星，如陳豪、譚俊彥、古巨基、李克勤，踏入中年後愈來愈有魅力嗎？除了氣質的培養，頭髮濃密也是關鍵！究竟有什麼方法可以由「髮量危機」變成「厚度男神」？試試以下5個低成本的自然養髮方法，或許可以幫你重拾濃密秀髮，散發年輕魅力！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
【中環解密】恒地中環新海濱項目 徐子淇預告設大劇院
有「千億新抱」之稱、恒地（0012.HK）聯席主席兼董事總經理李家誠（Martin）的太太李徐子淇（Cathy），時隔兩年再「出山」為時尚雜誌VOGUE拍攝9月刊封面，並以「Homecoming」為主題，特別到恒地在中環的新地標The Henderson的頂層空間拍攝。信報財經新聞 ・ 9 小時前
秘戀下屬｜雀巢CEO上任一年即被炒 全因同下屬拍拖冇申報 曾被視為「可靠接班人」
繼早前在 Coldplay 演唱會偷食斷正，被逼辭職的 Astronomer 公司CEO Andy Byron...BossMind ・ 1 天前
ANSONBEAN無預警下宣布與張天穎分手：唔以情侶相處會舒服啲
在《全民造星III》奪得季軍而入行的ANSONBEAN（陳毅燊）今年5月突然刪除個人IG，表示因精神心理狀況而暫時退出娛樂圈，情況令人擔憂。當時ANSONBEAN的女友張天穎（Jaime）全力支持男友，曾公開表示「佢要講呢個決定係好難，佢好勇敢交代」，她會陪伴對方休息散心，閒時聊天溜冰等。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
據報電視廣播(00511.HK)附屬向小紅書興訟 涉侵害作品資訊網絡傳播權
據天眼查顯示，近日，小紅書經營商「行吟資訊科技(上海)有限公司」被電視廣播(TVB)(00511.HK)旗下的「上海翡翠東方傳播有限公司」起訴，案由是侵害作品資訊網絡傳播權糾紛。AASTOCKS ・ 18 小時前