澳門煙花匯演2025｜金光飛航「煙花觀賞航線」 優惠價$1加購港澳單程船票，再送上網卡

第33屆澳門國際煙花匯演於9月6日正式開幕，要觀看精彩煙花賽事，除可前往澳門旅遊局推介的6大最佳煙花觀賞點，亦可乘坐金光飛航「煙花觀賞航線」，途經澳門金沙、觀音蓮花苑等地近距離欣賞煙花，如今經KKday預訂可以$1加購港澳船票兼送上網卡，折後每位只需$301，超級划算！

想更舒服、更近感受璀璨煙花，Yahoo購物專員就推介金光飛航「煙花觀賞航線」！（相片來源：澳門旅遊局）

澳門國際煙花比賽匯演最佳觀賞地

第33屆澳門國際煙花比賽匯演將於9月6、13、20日、10月1及6日晚上9點和9點40分在旅遊塔對開海面舉行！屆時大家除了可以在澳門旅遊局推介的6大最佳觀賞地：澳門孫逸仙大馬路觀音蓮花苑至觀音像海濱休憩區、澳門科學館海堤、澳門文華東方酒店側的沙格斯大馬路、南灣雅文湖畔、YOHO金銀島名勝世界酒店側的湖濱路及氹仔海洋大馬路觀看，想更舒服、更近感受璀璨煙花，Yahoo購物專員就推介金光飛航「煙花觀賞航線」！

第33屆澳門國際煙花比賽匯演將於9月6、13、20日、10月1及6日晚上9點和9點40分在旅遊塔對開海面舉行！（相片來源：澳門旅遊局）

澳門旅遊局推介6大最佳觀賞地。（相片來源：澳門旅遊局）

海上絕佳位置觀賞絢麗煙花

金光飛航的「澳門海上遊觀光航線」由氹仔客運碼頭出發，沿途飽覽澳門維多利亞式海岸風光，包括澳門大橋、澳門金沙、澳門科學館、觀音蓮花苑，然後在絕佳位置觀賞絢麗煙花，最後返回氹仔客運碼頭。全程約70-105分鐘，可一次過睇勻兩場煙花表演。航線提供「頭等艙」及「標準艙」，前者位於上層、可優先登船和離船；後者設於下層、富現代化設計，所有艙等均有免費小吃供應及有多種飲料供選擇。

$1加購港澳單程船票+送上網卡

凡經KKday購買$300的海上煙花觀賞船標準艙船票，加$1即可加購港澳單程船票，可選擇從香港上環碼頭或澳門氹仔碼頭出發，再送獨家贈送AIRSIM無國界上網卡，上網卡可於今年年內兌換，留待下次出國使用都無問題！

【$1加購香港上環碼頭< >澳門氹仔碼頭單程船票】海上煙花觀賞船｜兩場煙花表演標準艙船票（提前20分鐘登船）

價錢：$301 （原價$520）

SHOP NOW

金光飛航的「澳門海上遊觀光航線」由氹仔客運碼頭出發，全程70-105分鐘。（相片來源：KKday）

「澳門海上遊觀光航線」登船路線（相片來源：KKday）

