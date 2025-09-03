Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

澳門煙花攻略｜珠海煙花美食團人均$399起！包船近距離睇澳門煙花匯演 歎燒鵝宴兼住星級酒店

想平價近距離賞煙花，推介大家這$399的2天珠海團！先到珠海旅遊歎美食，再包船出海，夜遊觀賞第33屆澳門國際煙花比賽匯演，夜宿國際品牌的希爾頓酒店，全程不用人迫人，可說是歎到盡。煙花比賽日分別為9月6日及13日，名額有限，大家快搶！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

7折優惠珠海旅遊，只需$399，就可包船觀澳門煙花匯演。（官方圖片）

一次過滿足嶺南古韻與煙花盛宴

原價$570的珠海澳門煙花2天團，推出7折優惠，即減至$399！行程首日率先造訪嶺南百年古村——會同古村，村內保留了民國風情的街道與中西合璧的碉樓，祠堂建築更展現出濃厚的嶺南特色，彷彿走進時光隧道。午餐安排地道農家滋味宴，品嚐珠海鄉土風味。接着，到湯臣倍健透明工廠，設有營養探索館、營養餐廳及智能工廠，提供近100項充滿奇妙魔力的創意觸覺、視覺、味覺等多重沉浸式互動體驗。傍晚時分，前往灣仔碼頭，自行享用晚餐後，重頭戲登場——包船出海，欣賞第33屆澳門國際煙花比賽匯演，來自10個國家的隊伍同場競技，近距一睹世界級煙花藝術。煙花在夜空中綻放，海面倒影閃爍，難忘景象。

第33屆澳門國際煙花比賽匯演，有來自10個國家的隊伍，同場競技。（官方圖片）

第二天星級住宿自助餐與地道美食

於珠海橫琴星樂度希爾頓花園酒店或橫琴希爾頓花園酒店休息一晚後，翌日享用酒店自助早餐後。早上讓大家自由活動後，午餐歎金牌鴻運燒鵝宴，皮脆肉嫩，滋味一流。旅程尾聲來到新會陳皮特產店，親手製作柑普茶，每人可帶走一份手作成果。最後經大灣區超級工程——深中通道返回深圳，送返指定關口，圓滿結束兩天一夜的珠海純玩之旅。

珠海純玩2天團｜重本包船上觀賞第33屆澳門國際煙花比賽匯演｜國際品牌珠海星樂度希爾頓花園酒店｜嶺南百年古村｜DIY柑普茶

價錢：$399 （原價$570）

團費中不包括服務費（包括當地導遊、旅遊車司機及旅行社相關工作人員），每位成員需支付HKD80/人/天的服務費，無論年齡大小皆同價，完團前個別向團友收取

領隊出發前一天通知客人出團短訊：包含出發日期+集合時間+集合地點+導遊姓名+聯絡方式

SHOP NOW

入住珠海橫琴星樂度希爾頓花園酒店或橫琴希爾頓花園酒店，翌日可慢慢歎酒店自助早餐。（官方圖片）

行程中歎盡燒鵝宴、農家滋味宴。（官方圖片）

更多相關文章：

珠海長隆飛船樂園買一送一優惠！人均$168.5起 全日任玩15個主題區域、17個遊樂設施

珠海長隆飛船酒店住宿套票優惠！人均$343.3起！包宇宙飛船、海洋王國、長隆騷或卡卡虎奇遇記門票！送上網卡、早餐、優惠碼再減最多$300

長隆酒店優惠｜清遠、珠海、廣州長隆酒店最多減$500！每晚人均低至$87.5、送樂園暢玩門票/上網SIM卡/早餐

深圳、廣州、珠海酒店優惠｜這樣訂享85折＋75折優惠、兼獲免費高鐵車票！即睇平住酒店攻略

珠海海景酒店推介！香洲區人均$210.5起 遠眺著名景點：日月貝、珠海漁女/網紅酒吧俯瞰海灣

珠海交通攻略｜香港往珠海6大交通！跨境直通巴/高速渡輪/港珠澳金巴/港車北上

香港到珠海長隆飛船酒店5大交通方法！最平每人$65起 跨境直通巴/噴射飛航/港珠澳金巴/港車北上

珠海酒店｜長隆園區以外酒店推介 人均低至$105.3、附免費穿梭巴士到珠海長隆

珠海新酒店｜珠海望海樓酒店優惠低至65折、人均$297起！任點任食套餐、旅拍體驗、長隆穿梭巴士服務

珠海酒店優惠｜東澳島萬豪度假酒店人均$311.8起！包早餐下午茶/晚餐、嘆海景無邊際泳池

珠海好去處｜珠海飛機工廠及太空中心一日遊！親手組裝電動飛機、暑假限定4團出發

暑假珠海室內好去處推介！橫琴最大室內卡丁車場/2025年新開幕3萬呎潮玩運動樂園/買門票送上網卡

珠海美食推介！自助餐/火鍋/西餐人均$77.5起 企鵝/海豚陪食、重口味螺獅鴨腳煲、浪漫二人套餐