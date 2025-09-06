澳門煙花｜國際煙花比賽匯演 五個晚上於旅遊塔對開海面發放

【Now新聞台】澳門國際煙花比賽匯演展開，在五個晚上於旅遊塔對開海面發放，而在煙花前亦有嘉年華，增加節日氣氛。

想得到煙花，馬上有煙花，可到澳門旅遊塔對開海面一帶。

內地旅客周小姐：「因為這次的景觀那個效果較好，看的比較直觀，然後正好在我們的正對面，所以說就是效果很會很好。」

這些煙花是由來自澳洲的煙花公司發放，它參加了由澳門旅遊局主辦的國際煙花比賽匯演，與來自其他地方同樣曾獲獎的煙花公司爭妍鬥麗。

澳門居民Edsel：「這是我首次看（這活動的）煙花，它很驚艷，我可能下周再來。」

澳門不止今夜煙花燦爛，比賽匯演在今個月首三個周六、國慶日及中秋節這5日的晚上9時舉行，參賽隊伍在不同日子輪流表演約18分鐘，匯演免費觀看。

內地旅客杜小姐：「最後一幕像個原始森林一樣，就是給我特別強的視覺衝擊，我就覺得好浪漫，好像躺在綠色草地上，然後有很多花灑在我的眼前。」

今年匯演一共有南韓、奧地利等10支參賽隊伍，今次首次迎來巴西的煙花公司參賽，將會於中秋節最後一場比賽上演。

為了配合匯演，在煙花盛放前，科學館海堤傍晚5時半開始舉辦「火樹銀花嘉年華」，可以一邊吃葡撻、牛雜等地道小食，一邊等看煙花。

印尼旅客G：「基本上我們是來澳門看煙花，它是特別的，有很多（煙花爆開）。」

香港旅客羅先生：「香港較少這些煙花匯演，尖沙咀那邊通常入去後不能出來，但這邊人流比較疏鬆，又可以吃著東西，邊看邊享受食物，比較舒服。」

有檔販盛讚以嘉年華配合煙花的安排，旺丁又旺才。

檔販馮先生：「（生意人流會不會多？）很多，比我預期中多很多，當然好，有個機會，你記著如果沒有機會，就是一片平地，有機會就是個市集，人們聚集在此，你想想是不是？」

嘉年華免費入場，會在每個比賽日的傍晚5時半至晚上10時半舉行。

