澳門煙花2025｜澳門塔煙花匯演自助餐低至73折！人均$563起賞煙花夜景/歎原汁原味葡國菜

在香港煙花匯演來臨之前，澳門煙花匯演正在上演！第三十三屆澳門國際煙花比賽將於2025年9月6日、13日、20日及10月1日與6日舉行，橫跨橫跨中秋節同國慶節，澳門塔更是最佳觀賞地點。澳門塔頂層的旋轉餐廳、1樓葡萄牙餐廳都分別推出了煙花晚餐，低至$563就可以入手！假日想近近地欣賞煙花？可以試試這兩間餐廳！

最具葡式風味！皇家葡萄餚餐廳

位於澳門塔1樓的皇家葡萄餚餐廳採用了典型葡萄牙風格裝修，菜色亦是傳統葡萄牙鄉村風味。傳統葡式美食有濃濃香氣的葡式焗鴨飯、外脆內軟的招牌葡式乳豬以及到澳門必食的葡式蛋撻！此外，亦有開胃冷盤如吞拿魚伴油醋及醃菜、火腿伴蜜瓜及西洋菜及八爪魚馬鈴薯波椒沙律等；主菜方面薯茸炆黑毛豬頰肉、蒜香燒鹹鱈魚配新薯，濃香又飽肚；甜蜜滋味的朱古力梳乎厘、西班牙油條、椰香曲奇，帶來清新感覺的菠蘿、西瓜、蜜瓜等水果，為這場晚餐畫上圓滿句號！入手自助晚餐更連觀光層門票，歎完自助餐再去慢慢睇煙花都可以！

澳門塔皇家葡萄餚餐廳煙花匯演套餐（自助晚餐+觀光層門票）

海鮮自助晚餐及紅白酒、啤酒、汽水無限暢飲

用餐時段： 18:00-22:00

觀光層門票使用時間：10:00-22:00（最後入場時間：21:45）

國際煙花比賽匯演時間：21:00及21:40

trip.com價錢：$636

trip.com入手

【KKday 77折優惠】特價：$676/位｜ 原價：$873/位

KKday入手

【Klook 78折優惠】特價：$677｜ 原價：$873/位

Klook入手

皇家葡萄餚

地址：澳門旅遊塔會展娛樂中心地下（地圖）

餐廳環境

招牌烤乳豬

原汁原味葡國菜

澳門煙花夜景

高層美景盡收眼底！澳門塔旋轉餐廳

澳門塔旋轉餐廳平日已經多人預約，每一個半小時旋轉一圈讓大家可將澳門高空夜景盡收眼底，有食客表示「旋轉餐廳的全景令人印象深刻。」到了煙花匯演當日相信會更加壯觀。最近自助餐以「馬來風味」為自助餐主題，暖心暖胃的巴生肉骨茶、香料味濃郁的娘惹仁當雞、經典南洋風味的南洋五香肉卷等一一送上！更有提供即叫即開嘅生蠔服務，大家可以任食海洋鮮味，不過一切以當日提供的食材為準，大家請期待更多菜式。除了煙花匯演當日的其他日期用餐，Trip.com更有突發買一送一優惠！無論星期一至星期五，還是星期日都享有此優惠，低至$304就可以享用自助晚餐，大家可以按照自己需求入手啦！

澳門塔360旋轉餐廳煙花匯演套餐（自助晚餐+觀光層門票）

用餐時段： 18:30-22:00

觀光層門票使用時間：10:00-22:00（最後入場時間：21:45）

國際煙花比賽匯演時間：21:00及21:40

trip.com價錢：$563

trip.com入手

【KKday 73折優惠】特價：$588/位｜ 原價：$809/位

KKday入手

【Klook 73折優惠】特價：$589/位｜ 原價：$809/位

KKday入手

【晚餐限時買一送一】澳門塔360旋轉餐廳（用餐時段： 18:30-22:00）

特價：$607/2位

trip.com入手

360旋轉餐廳（60樓）

地址：澳門下環澳門旅遊塔會展娛樂中心60樓 (地圖)

任食生蠔

旋轉餐廳自助美食

澳門夜景盡收眼底

煙花匯演下的澳門塔

