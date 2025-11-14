澳門珠海3日2夜 輕鬆玩轉兩地精華 精選行程路線、必訪景點

澳門珠海 3 日 2 夜

澳門同珠海，呢兩座風格迥異但又只係一橋之隔嘅迷人城市，因為交通便捷同埋旅遊資源豐富，已經成為港澳大灣區旅遊嘅熱門「黃金組合」。好多旅客都會選擇規劃一趟「澳門珠海 3 日 2 夜」嘅行程，輕鬆探索兩地嘅獨特魅力。喺呢趟完美嘅旅程中，你將可以一次飽覽澳門嘅璀璨繁華同深厚歷史文化，同時盡情享受珠海嘅浪漫海濱城市風光，以及世界級主題樂園帶嚟嘅無限歡樂。呢個組合令你嘅短途旅行充滿驚喜同多元體驗，一次過玩盡澳門同珠海兩地精華。Trip.com 會為你詳細介紹澳門同珠海嘅通關方式、三日兩夜精選行程路線、以及必訪景點酒店，幫你輕鬆規劃完美嘅澳門珠海 3 日 2 夜旅程。

澳門及珠海通關的交通方式

澳門同珠海地理位置緊密相連，兩地之間嘅交通網絡極為發達，通關方式亦都十分多元便捷。為咗你嘅「澳門珠海 3 日 2 夜」之旅可以順暢無阻，Trip.com 為你整理咗最詳細嘅通關攻略，你可以根據你嘅出發地點同具體需求，靈活選擇最適合你嘅通關口岸：

1. 拱北口岸

作為連接 珠海市中心與澳門半島 最繁忙、亦係最受歡迎嘅陸路口岸，拱北口岸提供 全天 24 小時 通關服務。

無論你嘅行程係入住珠海市區酒店，定係選擇喺澳門半島體驗繁華，呢度都係你便捷高效嘅 首選通關點 。

儘管人流量大，但其完善嘅設施同高效運作，仍係好多旅客嘅首選。

2. 港珠澳大橋珠澳口岸

如果你嘅「澳門珠海 3 日 2 夜」旅程係 由香港啟程 ，咁港珠澳大橋珠澳口岸絕對係你嘅 最佳選擇 。

你只需搭乘便捷嘅跨境巴士，就可以穿越宏偉嘅港珠澳大橋，直接抵達珠海或澳門，省去轉乘嘅麻煩，令你嘅旅程從一開始就充滿現代化嘅便捷體驗。

3. 青茂口岸

呢個口岸係連接 澳門青洲區與珠海城軌珠海站 嘅重要通道，同樣提供 全天 24 小時 通關服務。

青茂口岸以其高效嘅 自助通關系統 為主，大大節省咗旅客嘅等候時間。

注意： 此口岸僅供行人通過，不設車輛通道，非常適合搭乘高鐵抵達珠海站後，計劃前往澳門嘅自由行旅客。

4. 橫琴口岸

作為連接 澳門路氹城與珠海橫琴新區 嘅關鍵陸路口岸，橫琴口岸同樣提供 24 小時全天候 通關服務。

對於計劃喺行程中深度探索珠海橫琴，尤其係前往世界級嘅**「長隆國際海洋度假區」**嘅旅客嚟講，橫琴口岸無疑係最便捷、最省時嘅選擇。

交通建議

由香港出發： 可搭港珠澳大橋穿梭巴士或直通巴士，直達珠澳兩地。

兩地之間： 步行或搭乘跨境巴士過關非常方便。

證件提示： 建議攜帶護照或港澳通行證，並提前了解簽證政策。









精選珠海&澳門旅遊優惠





深入探索：澳門珠海 3 日 2 夜行程參考

行程方案一：珠海出發 → 澳門 → 香港返程

天數 澳門珠海 3 日 2 夜行程安排 建議住宿 第 1 天 抵達珠海 → 情侶路、日月貝大劇院 → 漁女雕像 → 晚餐 珠海市區酒店 第 2 天 長隆國際海洋度假區一日遊 → 晚上過關至澳門 澳門酒店 第 3 天 大三巴牌坊、議事亭前地 → 澳門塔或路氹城購物 → 港澳碼頭返港 —

行程方案二：澳門出發 → 珠海 → 香港返程

天數 澳門珠海 3 日 2 夜行程安排 建議住宿 第 1 天 抵達澳門 → 大三巴牌坊、聖保祿教堂遺址 → 威尼斯人、巴黎人 → 夜遊澳門塔或水舞間表演 澳門酒店 第 2 天 經橫琴口岸前往珠海長隆國際海洋度假區 → 探訪橫琴新區 珠海市區酒店 第 3 天 珠海漁女雕像、情侶路、海濱公園 → 港珠澳大橋珠澳口岸返港 —

澳門珠海 3 日 2 夜 | 澳門景點推薦

澳門景點推薦 #1 大三巴牌坊

大三巴牌坊作為澳門最具象徵意義嘅地標，承載住澳門數百年嘅宗教同文化歷史。呢座巍峨嘅前壁，原本係聖保祿教堂嘅宏偉正門，喺 19 世紀一場無情大火之後，淨係剩下呢片屹立不倒嘅石牆。當你親身企喺牌坊前面，唔單止可以近距離欣賞嗰啲融合咗歐洲巴洛克風格同東方精緻元素嘅精美石雕同浮雕，更能深刻感受到昔日教堂嘅莊嚴同宏偉氣勢，好似時光倒流咁，見證澳門嘅滄桑變遷。呢個係「澳門珠海 3 日 2 夜」旅程中，不可錯過嘅文化洗禮，亦係人氣極高嘅景點。

地址：澳門大三巴斜巷

開放時間：全天開放

交通方式： 從澳門市中心繁華的新馬路步行前往，大約只需 10 分鐘即可抵達；您也可以搭乘多條巴士線路至「新馬路站」下車，隨後沿著指示牌輕鬆步行至大三巴牌坊。

大三巴牌坊

澳門景點推薦 #2 澳門旅遊塔

澳門旅遊塔傲然矗立，高達 338 米，無疑係澳門天際線上最具辨識度嘅現代地標。呢座綜合性高塔唔單止提供咗壯麗嘅城市全景，塔內更匯集咗多樣化嘅娛樂同休閒設施，滿足你「食、飲、玩、睇」嘅所有需求。你可以選擇喺 360° 旋轉餐廳享受美食與美景嘅雙重盛宴，或者喺觀景台俯瞰澳門全貌。對於尋求刺激嘅冒險家嚟講，呢度更係天堂，高空彈跳、空中漫步、百步登天、高飛跳等極限體驗，絕對令你腎上腺素飆升！此外，每年一度嘅澳門國際煙花比賽匯演，喺塔外海濱璀璨綻放，同塔身交相輝映，構成一幅令人難忘嘅夜景畫卷，係「澳門珠海 3 日 2 夜」行程中不容錯過嘅精彩活動之一。

地址：澳門南灣新填海區 D 區域 1 號地段

開放時間： 星期一至星期五 10:00 - 19:00；星期六至星期日及公眾假期 10:00 - 20:00。（建議出行前查閱官網最新資訊）

交通方式：搭乘 18、21 號巴士或的士直達

澳門旅遊塔

澳門景點推薦 #3 澳門巴黎鐵塔

想喺澳門感受巴黎嘅浪漫氣息？位於路氹金光大道嘅澳門巴黎鐵塔就係你嘅不二之選！呢座鐵塔以法國巴黎埃菲爾鐵塔一半嘅比例精心打造，等你唔使遠赴法國，都能夠喺澳門金光大道沉浸喺浪漫嘅歐洲風情之中。呢座標誌性建築設有 7 樓同 37 樓兩處觀景台，登上高處，即可將璀璨嘅金光大道、路氹城嘅酒店群，以及澳門嘅絕美城市風光盡收眼底。當夜幕降臨，鐵塔每晚都會上演震撼嘅燈光匯演，五光十色嘅燈光隨著音樂律動，為成個度假區增添咗無與倫比嘅浪漫與夢幻氣息，絕對係「澳門珠海 3 日 2 夜」中拍照打卡嘅必到之地。

地址：澳門巴黎人澳門路氹金光大道連貫公路

開放時間： 星期一至星期四 14:00 - 22:00；星期五至星期日 12:00 - 22:00。（建議提前查詢酒店官網確認最新開放時間）

交通方式： 您可以搭乘澳門多條巴士線路，如 25、26、34、N3 號，直接前往「巴黎人」站點；此外，澳門各大酒店及口岸也提供便捷的免費接駁巴士服務直達澳門巴黎人酒店，為您的「澳門珠海3日2夜」旅程提供極大的便利。

澳門巴黎鐵塔

澳門珠海 3 日 2 夜 | 珠海景點推薦

珠海景點推薦 #1 珠海漁女

珠海漁女雕像坐落喺風景如畫嘅香爐灣畔，高約 8.7 米，由 70 幾塊精選花崗岩精心拼砌而成，係珠海市最具代表性、亦係最浪漫嘅城市地標。呢個唔單止係一座雕塑，更係珠海精神嘅象徵，亦係「澳門珠海 3 日 2 夜」行程中，嚟到珠海絕對不容錯過嘅打卡點。珠海漁女雕像嘅靈感源自珠海一個美麗動人嘅傳說，雕像中嘅少女身披漁網，雙手高舉一顆璀璨嘅寶珠，姿態婀娜，充滿咗對美好生活嘅嚮往。環繞漁女嘅「情侶路」沿岸風光更是旖旎迷人，非常適合情侶漫步或者悠閒踩單車，享受海風拂面嘅愜意。沿途你仲可以遠眺或者近距離欣賞到造型如同兩枚巨型貝殼嘅「珠海大劇院」，尤其當夜幕降臨、華燈初上之時，呢片濱海風景線將會被點綴得如詩如畫，為你嘅「澳門珠海 3 日 2 夜」之旅增添無限浪漫氣息。

地址：珠海市香洲區情侶中路 63 號

開放時間：全天開放

交通方式：從珠海市區搭乘 3、99 號巴士、的士或網約車

珠海漁女

珠海景點推薦#2 珠海長隆度假區

珠海橫琴·長隆國際海洋度假區坐落喺珠海橫琴新區，係長隆集團精心打造嘅世界級海洋主題綜合度假勝地。呢度巨大嘅海豚雕塑、每晚絢麗嘅煙火表演，以及豐富多彩嘅海洋生物展演，早已成為珠海享譽國內外嘅城市名片之一。度假區內匯集咗包括「長隆海洋王國」、「橫琴島劇院」在內嘅多個頂級主題樂園，以及「企鵝酒店」、「馬戲酒店」等極具特色嘅主題酒店，並配備完善嘅休閒娛樂設施。無論係規劃「澳門珠海 3 日 2 夜」嘅親子出行，定係尋求歡樂刺激嘅家庭度假，珠海長隆都能為你同家人帶嚟無與倫比嘅夢幻體驗，絕對係你行程中嘅「必遊之地」，亦係理想選擇。

地址：珠海市香洲區橫琴鎮環島路長隆大道 1 號

開放時間： 通常為 10:00 - 18:00，但請注意，度假區內不同樂園的開放時間以及季節性調整可能會有所不同，強烈建議您在出發前，務必提前查詢珠海長隆國際海洋度假區的官方網站，以獲取最準確的開放時間資訊。

交通方式： 從珠海市區前往珠海長隆國際海洋度假區非常便利，您可以搭乘 K10、K11 號等多條巴士線路直達；此外，度假區也提供從珠海主要口岸及市區酒店出發的免費接駁巴士服務，為您的「澳門珠海3日2夜」旅程提供無縫接駁。

珠海長隆度假區

珠海景點推薦#3 珠海大劇院

珠海大劇院坐落喺珠海迷人嘅情侶路海濱，以佢獨特嘅「日月貝」造型設計聞名遐邇，係中國唯一一座建喺海島上嘅歌劇院，堪稱建築界嘅瑰寶。呢座宏偉嘅建築由兩組大小不一嘅「貝殼」形體構成，巧妙地象徵住日月相伴，將大自然嘅鬼斧神工同現代建築技術完美融合。無論係喺白天嘅陽光照耀之下，閃耀住珍珠般嘅光澤，定係夜晚被璀璨燈光點亮時，呢座地標都好似藝術品咁靜靜矗立喺海面，成為珠海城市風光中最經典、最震撼嘅一景。喺你嘅「澳門珠海 3 日 2 夜」行程中，珠海大劇院絕對係藝術愛好者同攝影愛好者嘅「必訪之地」，亦係人氣極高嘅景點。

地址：廣東省珠海市香洲區情侶中路歌劇院路

地址：珠海市香洲區野狸島

開放時間：外觀全天開放，內部開放依演出時間

交通方式：乘坐 3、99 號巴士、的士話網約車直達

珠海大劇院

澳門酒店推薦



推荐酒店

澳門濠璟酒店坐落喺西望洋山嘅優越位置，遠離咗路氹金光大道嘅喧囂，環境非常清幽寧靜。佢最大嘅賣點就係可以俯瞰澳門內港、西灣大橋同埋南灣湖嘅無敵海景同大橋景觀，設計風格古典優雅，充滿葡萄牙殖民地嘅情調。呢間酒店適合喜歡寧靜、浪漫，追求舒適度假體驗，又想欣賞澳門半島全景嘅旅客。

澳門濠璟酒店

澳門葡京酒店係澳門最經典、最具標誌性嘅老牌地標之一，位於澳門半島核心地帶。佢以獨特嘅鳥籠式建築外觀聞名，極具歷史價值，內部裝潢金碧輝煌，處處充滿藝術品，散發住老澳門嘅奢華氣派。酒店樓下就係賭場，娛樂設施齊全，而且餐飲達到頂級水準，非常適合想體驗澳門經典魅力、近距離感受娛樂氣氛。

澳門葡京酒店

澳門十六浦索菲特大酒店位於澳門舊城區嘅十六浦歷史碼頭旁邊，地理位置非常獨特。佢最大嘅吸引力係巧妙融合咗法式嘅優雅奢華同埋澳門舊城區嘅濃厚歷史文化氣息，部分客房可以飽覽迷人嘅內港景致。酒店內有高級設施同服務，並緊鄰娛樂場同邁克爾·傑克遜展覽館。

澳門十六浦索菲特大酒店

珠海酒店推薦

珠海新駿景萬豪酒店坐落喺情侶路嘅優越地段，緊鄰風景優美嘅香爐灣沙灘。作為國際知名嘅萬豪品牌酒店，佢嘅賣點係極佳嘅海景景觀同埋優質嘅住宿體驗。酒店設計時尚豪華，設施完善，住客可以輕鬆漫步到沙灘，欣賞「珠海漁女」嘅風光。

珠海新駿景萬豪酒店（情侶路香爐灣沙灘店）

珠海龍珠達國際酒店地理位置極為方便，佢位於拱北口岸同珠海高鐵站附近。呢個位置對於計劃「澳門珠海 3 日 2 夜」行程，需要頻繁往返澳門或者搭乘高鐵嘅旅客嚟講，係一個絕佳嘅中轉同住宿點。酒店提供完善嘅商務同休閒設施，裝修風格穩重舒適。佢嘅核心優勢係交通嘅高效便捷性，非常適合商務人士或者注重交通效率嘅自由行旅客。

珠海龍珠達國際酒店（拱北口岸高鐵站店）

珠海萬悦酒店同樣位於拱北口岸同珠海高鐵站附近嘅核心區域，地理位置非常優越。酒店設計現代雅致，提供舒適嘅客房同埋專業嘅服務。同龍珠達國際酒店一樣，佢嘅賣點都係通關同搭乘高鐵嘅便利性。周邊配套設施成熟，食肆購物選擇多樣。

珠海萬悦酒店（拱北口岸高鐵站店）

常見問題

澳門同珠海通關需要簽證嗎？

香港和澳門居民： 憑 港澳居民來往內地通行證 （回鄉證）可以自由往返兩地。

外國旅客： 需根據國籍申請中國簽證先可以進入珠海。澳門則可享有免簽或落地簽政策，請預先確認。

澳門珠海 3 日 2 夜旅程中可以用乜嘢貨幣？

澳門： 主要使用 澳門幣（MOP） 。不過，港幣喺澳門亦都廣泛接受同使用。

珠海： 必須使用人民幣（CNY）。

澳門珠海 3 日 2 夜推薦嘅交通卡或支付方式係乜嘢？