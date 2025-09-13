澳門立會選舉明投票 學者料投票率較上次高 惟經濟轉型等或影響年輕選民投票意欲(陳佩彤報道)

【Now新聞台】澳門立法會選舉明天投票，有選民指會考慮候選人如何保障就業以及協助長者等；有學者預計，投票率會較上次高，惟經濟轉型等因素或會影響年輕選民投票意欲。

弦樂表演，還有得看粵劇團；澳門選管會在祐漢公園舉辦宣傳活動，提醒街坊周日投票選出新一屆立法會議員。今次選舉合共有6組名單，角逐14個直選議席，選民對新一屆立法會有甚麼期望呢？

澳門居民梁小姐：「關心我們這些居民，關心、幫助到我們弱勢社群以及長者。」

澳門居民覃小姐：「不要輸入這麼多勞工，以及市民、我們澳門人有工開。」

不過亦有人指，不了解今屆候選人，不會去投票。

澳門居民王先生：「現在很多問題其實都堆在這，但是好像都未解決。醫療和退休這兩方面好像都還是差一點，相比起不要往遠說，比起隔壁(珠海)，好像相差有點距離。」

2021年澳門立法會選舉投票率跌至近42.4%，創下新低。當地學者認為，隨著新冠肺炎影響減退，今年會有更多年長的選民投票，預計投票率會高於上次選舉，惟近年澳門正經歷經濟轉型，年輕選民對發展前景信心稍弱，相信與較疫情前選舉的投票率仍會有差距。

澳大政府與行政學系助理教授陳建新：「青年就業如何誘導他們擺脫過去一種思維，我不可以再單純依賴博彩旅遊業去尋求一個社會往上流動的空間。對未來發展可能未認真感覺到，他們是可以看到，譬如有哪些方向真的是可以改變到這個現狀，所以相對投票意欲未必這麼強，而這個轉型不到的問題都是淡化了譬如作為一個澳門居民，他投一票究竟可轉變到多少事的信心。」

當局為鼓勵更多選民投票，於周日選舉日當天，輕軌會免費開放給市民乘搭。

