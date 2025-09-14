澳門立法會選舉早上九時起投票

【Now新聞台】澳門立法會選舉早上開始投票。

在慈幼中學票站，不少市民在開門前已到場排隊等候投票。有票站人員提醒市民預備好身份證，以及進入票站後不能拿出手提電話。有市民指，投票過程約2分鐘完成。

今屆選舉改選14席直選及12席間選議席，其中直選只有6張名單報名，是歷屆最少。合資格選民約有32.8萬人，他們可在早上9時至晚上9時投票。

為便利選民投票，澳門巴士及輕軌服務全天免費乘搭。

