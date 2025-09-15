澳門立法會選舉白票廢票逾 13,000 張大升 1.5 倍 吳國昌選戰前夕「被旅行」｜Yahoo

今屆澳門立法會選舉無效票數創新高。(Photo by Eduardo Leal / AFP)

【Yahoo 新聞報道】澳門立法會選舉昨日（14 日）舉行，當地選舉管理委員會公布，今年直選投票率為 53.35%，投票人數 175,272，投票人數歷屆最高，投票率比疫情期間的 2021 年選舉 42.38% 大幅上升，略低於 2017 年選舉的 57.22%。不過，今屆分別出現 5,987 張空白票和 7,077 張廢票，兩者合共 13,064 票，無效票比率高達 7.45%，亦比起上屆的 5,208 票大增 1.5 倍。

現任議員高天賜的「新希望」名單成為今屆票王，所得票數為 43,361 票，獲得 3 個議席，至於上屆得票最多的「澳門民聯協進會」今屆屈居第二，所得票數為 29,459 票，同樣獲 3 個議席。

高天賜（中）成為今屆選舉「票王」。 (Photo by Eduardo Leal / AFP)

吳國昌：各位珍重

今屆澳門立法會選舉曾經再出現 DQ 事件：選管會在 7 月中表示，按照澳門國安委的審查意見書，「澳門創建民生力量」名單內 6 名候選人，以及「傳新力量」名單內 6 名立法會選舉候選人，因為不擁護《澳門基本法》，不效忠澳門，因此不符合候選人資格。傳新力量名單候選人之一的現屆立法會議員林宇滔早前指，「唔識估計」被 DQ 的原因，但反問日後議會還可以如何反映市民聲音。

另外，屬於澳門民主派的前立法會議員吳國昌在選舉前夕獲得「被旅行」待遇。上周五（12 日）他在社交平台說，「本府家長有令，民主昌的肉體須被轉移往澳門特區之外，但預先思准可於十天後被轉移回來.........屆時希可以無障礙與弟兄重聚........各位珍重...........」。

至於澳門行政長官岑浩輝在完成初步點票後表示，向初步當選的 14 名直選議員和 12 名間選議員致以熱烈祝賀，並對所有參與投票的選民表示衷心感謝。岑形容今次選舉投票過程「井然有序」，廣大選民積極行使公民權利，參與選舉踴躍投票。岑並強調，這是去年修訂《立法會選舉法》後的首次立法會選舉，意義十分重大；選舉嚴格落實了「一國兩制」、「澳人治澳」、高度自治方針，充分貫徹了「愛國者治澳」原則，有力維護了《憲法》和《澳門基本法》共同確立的澳門特區憲制秩序，有助於澳門「一國兩制」成功實踐行穩致遠。