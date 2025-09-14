澳門立法會選舉 截至晚上8時直選投票率逾五成一（陳佩彤報道）

【Now新聞台】截至晚上8時，澳門立法會選舉直選投票率逾五成一，較上屆總投票率高逾6個百分點，而間選投票率則逾八成七。有選民稱，投票過程簡單和順利，期望新一屆議員推動基層福利及育兒等政策。

在澳門高樓街慈幼中學票站，開門前已有選民排隊等候。票站準時九時開放，現場加設風扇和帳篷等消暑。職員和廣播也提醒市民進入票站後，不能拿出手提電話，亦要預備好身份證。

有市民指投票過程順利。

澳門選民余女士：「剛好10分鐘完成，很快。我盡公民責任。」

有選民稱，會留意候選人政綱，對他們有一定期望。

澳門選民馬女士：「看他們過往的業績和有甚麼提議，他們參與會議的出席率或反對支持的記錄都看。雙職家庭都關注小朋友託管或家傭政策等都關注。」

澳門選民許先生：「促進澳門繁榮穩定，人人有飯食、人人有工開。」

澳門行政長官岑浩輝投票後稱，過程簡潔有序、指示明確，所有票站運作暢順，而今次是完善澳門立法會選舉法後首場選舉，呼籲逾32.8萬名合資格選民善用手上一票。

澳門行政長官岑浩輝：「作為管治團隊重要組成部分的立法會議員，必須體現愛國者治澳、愛國愛澳原則，所以新一屆立法會議員，他們承擔非常重要的政治責任、法律責任、民意代表責任。」

澳門行政法務司司長張永春等官員都有投票。

澳門行政法務司司長張永春：「我們沒設KPI，不過我們都希望按照選管會呼籲所有選民，尤其公務員、我們公共資本企業的員工等，大家都可以利用好這次機會，行使自己手中一票，選出自己心中的立法會議員，我們都希望做到應投盡投。」

今屆立法會選舉有71名候選人，改選14席直選及12席間選議席，其中直選有6張名單報名，是歷屆最少，投票將於晚上九時結束。

為便利選民投票，當局免費提供巴士、輕軌以及五條接駁巴士供市民乘搭。

