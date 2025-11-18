澳門第十九年派錢 岑浩輝宣佈合資格永久居民明年獲發一萬元

澳門特首岑浩輝今日（18 日）在立法會公佈 2026 年施政報告，繼續實施現金分享計劃。 （澳門政府直播畫面）

澳門行政長官岑浩輝今日（18 日）在立法會發表題為「銳意改革提效能，聚力攻堅促多元」的 2026 年施政報告。幾乎已成指定動作的「現金分享計劃」明年繼續，合資格永久性居民獲發一萬元、合資格非永久性居民六千元。敬老金維持每年一萬元，養老金每月 3,900 元，結婚津貼則調升至四千元。

2008 年何厚鏵開始 至今派錢近千億元

這是岑浩輝 2024 年當選澳門特首以來，任內第二份施政報告。沿襲多屆政府派錢傳統，他在今年及明年的施政報告均繼續實施「現金分享」。明年合資格永久性居民繼續獲發每人一萬元，合資格非永久性居民每人六千元；非強制性央積金個人帳戶注資亦不變，向每名合資格居民的非強制央積金個人帳戶額外注資七千元；醫療券同樣為七百元。

多項津貼計劃有新調整，澳門居民參加內地基本醫療保險制度津貼上限為一千元，範圍擴展至廣東全省及福建省。結婚津貼調升至四千元，合資格配偶雙方可同時領取；失業津貼調升至每日 210元；疾病津貼調升至非住院每日 180 元、住院每日 240 元；喪葬津貼調升至 5,200 元。

「現金分享計劃」始自澳門第一任特首何厚鏵，至今已發放近千億元，當時實施的理由是「因應目前良好的經濟發展成果而落實」。連同今日公佈的派錢措施，已是第十九年實施。岑浩輝在今年上半年公佈 2025 年施政報告時解釋，如果不堅持現金分享，當經濟環境調整時，政府才逼着出手大規模調整，社會付出的代價更大。