澳門美食｜澳娛綜合味覺盛宴 推限定午市套餐/精選單點菜單/特色飲品/下午茶
澳娛綜合旗下星級餐廳與特色食府化身節慶天堂，聯手推出超豐富美食選擇，立即睇內文：
節日在即，澳娛綜合旗下星級餐廳與特色食府化身節慶天堂，聯手推出超豐富美食選擇，從白松露到香脆烤火雞，讓大家盡情投入暖心味蕾派對，邊吃邊慶祝冬日最美的時刻。由即日起至2026年1月4日期間，澳娛綜合吉祥物「森仔」化身冬日精靈，透過多個 創意主題裝置及設施，提供與眾不同的假日體驗。
節日澳娛綜合味覺盛宴！不能錯過限定午市套餐/精選單點菜單
上葡京大堂酒廊、Vivienne Westwood Café、嘉樂酒吧、博覽廊滿載聖誕限定午市套餐、單點精選、熱巧克力飲品同節慶下午茶，配上閃亮燈飾，完美適合閒聊交換禮物；當奧豐素1890主廚用地中海風情變奏意式大餐，加聖誕紅綠配色，像身處意大利雪景度假。自助山菜式亦非常豐富，從北歐煙燻鮭魚到熱騰騰湯品，適合全家共享美食；味賞的葡式套餐搭特調熱紅酒，為冬夜點燃暖意。除夕夜直接在餐廳舉杯倒數煙火，伴隨氣球與彩帶，迎接2026超high！
天巢法國餐廳 聖誕限定白松露菜式！
法式迷別錯過新葡京天巢法國餐廳，頂級白松露聖誕限定菜式香氣四溢，宛如巴黎冬日饗宴；日夜自助餐堆滿傳統烤火雞、蜜汁火腿、薑餅人主題甜點，還有雪人造型甜品吧，什麼節慶夢想都有。大廚與當奧豐素意式料理暖心套餐，加入聖誕樹葉裝飾。
回力海立方金庫餐廳、富豪吧推出閃爍金箔精緻蛋糕系列，自助餐傳統火雞蜜汁火腿外加聖誕布丁，讓餐桌熱鬧如童話派對。澳娛綜合12月限定美食禮籃更添節慶驚喜，集葡國佳釀、嘉樂雅座葡撻風味、當奧豐素1890手工意大利麵包，包裝成紅綠緞帶禮盒，送給親友或自用，都讓冬日充滿儀式感，聖誕早晨拆禮物超有feel。
