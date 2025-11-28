澳門聖誕最強攻略 | 精選 2025 年 10 大必遊打卡熱點、光影節及豪華酒店活動詳盡指南 | Trip.com

澳門聖誕

聖誕佳節就到喇，你準備好迎接一場精彩到爆嘅冬日盛宴未呀？澳門呢個完美融合咗葡萄牙歷史風情同亞洲現代活力嘅魅力都市，嚟到 2025 年聖誕季就會換上佢年度最閃亮嘅節日靚衫，保證畀到你一個超難忘嘅慶典！對於想追求高質素同獨特體驗嘅旅人嚟講，澳門聖誕嗰啲閃爍燈飾、世界級表演同埋超豐富主題活動，毫無疑問係亞洲地區最吸引人嘅冬季旅遊目的地之一。Trip.com 專登為你精心策劃咗 2025 年澳門聖誕最強攻略，精選咗十大必遊打卡熱點、光影節仲有豪華酒店嘅獨家活動詳情！無論你鍾意歷史悠久嘅傳統聖誕市集，定係嚮往路氹嗰啲大型綜合度假村嘅奢華創意佈置，澳門喺聖誕期間散發出嚟嘅節日魅力都係無與倫比嘅。

即刻跟住 Trip.com 呢份詳盡嘅澳門聖誕遊玩指南，輕鬆規劃一趟充滿驚喜、浪漫，仲有五星級享受嘅節日之旅啦！

澳門聖誕 | 澳門半島經典節日氣氛地標

澳門半島作為世界遺產歷史城區嘅核心，聖誕期間散發住獨特嘅莊重同典雅美感。呢度嘅節日佈置好巧妙咁將中西文化元素融為一體，營造出超濃厚又和諧嘅聖誕氣氛。每年過節，澳門市政署都會喺半島幾個重要地點精心設置令人目眩神迷嘅節日燈飾，將成座城市點亮晒，等每位行過嘅遊客都可以沉浸喺濃郁嘅傳統聖誕魅力之中，感受歷史同現代交織出嚟嘅溫馨氣息。

議事亭前地毫無疑問係澳門最具代表性嘅門面地標，佢獨特嘅波浪形葡式碎石地面同兩旁宏偉嘅新古典主義建築群，喺聖誕期間真係靚到不得了。每年，呢度都會豎起一棵高聳入雲、勁璀璨奪目嘅大型聖誕樹，同周邊建築物上面掛住嘅溫馨燈串同精緻裝飾互相輝映，瞬間將成個廣場變成一個充滿歐洲小鎮風情嘅童話聖誕世界！根據以往設計嘅經驗，預計 2025 年嘅聖誕樹會用更有創意、更搶眼嘅全新主題嚟驚艷亮相，絕對係唔可以錯過嘅打卡熱點！而隔籬嘅玫瑰堂（聖多明我教堂）同埋佢後方雄偉嘅大三巴牌坊，都會被點綴上典雅又充滿歷史感嘅節日燈飾。企喺大三巴牌坊前面，你唔單止可以將呢座世界遺產嘅宏偉壯麗影晒落嚟，仲可以巧妙咁將充滿節日氣息嘅璀璨燈光一齊入鏡，捕捉到呢份獨特嘅文化交融聖誕氛圍，為你嘅澳門聖誕之旅留下難忘一刻。

大三巴牌坊

地址：澳門半島板樟堂街（議事亭前地）

交通攻略：前往議事亭前地、玫瑰堂及大三巴牌坊非常便利。您可以選擇乘搭巴士 3、3X、4、6A、8A、18A、19、26A 或 33 路線，在新馬路 / 營地大街站或新馬路 / 大豐站下車。下車後，這些標誌性景點均在輕鬆步行的範圍之內，讓您能盡情感受澳門半島的聖誕魅力。

澳門聖誕 | 塔石廣場聖誕市集

塔石廣場聖誕市集被譽為澳門年度最受歡迎嘅傳統聖誕活動之一，係想體驗地道聖誕氣氛嘅必訪之地。參考返過往舉辦時間，市集預計會喺 2025 年 12 月中旬溫馨啟幕，並持續到 2026 年 1 月 1 日，為期大約兩個禮拜，為你帶嚟跨年嘅節日歡樂。呢個由市政署精心主辦嘅聖誕市集，出名係因為佢充滿濃濃聖誕香氣嘅節日氣氛、超多種類嘅攤位，同埋豐富多彩嘅娛樂設施。到時，市集會匯聚各式各樣嘅攤位，你可以搵到獨特嘅聖誕禮品、精美嘅手工藝品，仲可以試吓地道嘅特色小食。更興奮嘅係，現場仲設有聖誕馬槽、夢幻旋轉木馬、聖誕小火車同埋刺激嘅充氣滑梯等一系列免費遊樂設施，超級受一家大細同小朋友歡迎！

除此之外，市集仲會有精彩嘅流動表演，例如聖誕老人親切巡遊、趣味小丑雜耍同埋令人驚嘆嘅魔術表演，為現場增添無限歡聲笑語。為咗確保每位遊客都有最好嘅遊樂體驗，市政署可能會沿用網上預約系統，建議市民同旅客提前預約遊戲設施時段，等你嘅澳門聖誕之旅更加順暢無憂。

塔石廣場

地址：澳門肥利喇亞美打大馬路 89 號（即塔石廣場）

交通攻略：前往塔石廣場聖誕市集，您可以方便地乘搭巴士 2、2A、5、8A、9、9A、12、18、18A、19、22、25、25AX、25B 或 N2 路線，在塔石廣場站下車即可輕鬆抵達，開啟您的聖誕市集探索之旅。

澳門聖誕 | 澳門國際光影節 2025：跨年光影藝術盛宴

萬眾期待嘅澳門國際光影節 2025（以前叫「幻彩耀濠江」），係澳門旅遊局落足力打造嘅年度大型視覺盛事，亦都係澳門聖誕期間絕對唔可以錯過嘅璀璨焦點。呢場光影狂歡通常會橫跨聖誕、除夕同埋農曆新年，為期長達兩個幾月，為成個城市注入無限活力。根據過往幾年嘅成功慣例，新一屆嘅光影節預計會喺 2025 年 12 月初華麗啟動，並一直延續到 2026 年 2 月下旬，以一場震撼人心嘅跨年盛事姿態呈現。

活動會透過一系列令人驚嘆嘅旗艦裝置、藝術裝置、燈飾裝置、互動裝置，同埋精彩絕倫嘅光雕表演，將澳門半島、氹仔同路環嘅多個標誌性地標，幻化成一個個好似發夢咁嘅光影世界。每年活動主題都好有創意，但核心宗旨一定係巧妙咁融合藝術同科技，生動咁呈現澳門深厚嘅歷史文化底蘊同埋蓬勃發展嘅城市面貌。特別係光雕表演，通常會喺好似大三巴牌坊、議事亭前地等特定歷史建築物上面絢麗上演，為遊客帶嚟前所未有嘅沉浸式夜間娛樂體驗，絕對係絕佳嘅澳門聖誕打卡點！所有裝置項目一般會喺晚上 7 時至 10 時開放，畀你有充足時間沉醉喺其中。旅遊業界預期，2025 年嘅光影節會匯聚嚟自海外、內地同港澳嘅頂尖藝術家團隊，一同為全球遊客打造一場穿越時空嘅視覺光影盛宴，點亮你嘅澳門聖誕之夜！

幻彩耀濠江

2024 年「幻彩耀濠江」Trip Moment@Fabric

活動地點： 廣泛分佈喺澳門半島、氹仔同路環嘅各個角落，令成個城市都沉浸喺光影嘅魅力入面。

熱門地點參考： 南灣湖、大三巴牌坊、塔石廣場、龍環葡韻以及嘉模堂區等等。

交通方式： 活動地點比較分散，建議你利用澳門輕軌、巴士或者的士前往。

澳門聖誕 | 路氹金光大道豪華度假村主題體驗

講完澳門半島嘅傳統魅力，我哋轉去路氹城。呢度嘅大型綜合度假村憑住佢哋無與倫比嘅奢華氣派同世界級娛樂設施而聞名於世。每年聖誕，呢啲度假村都會精心打造令人嘆為觀止嘅主題佈置同節日活動，成為你體驗極致豪華節日氣氛、盡情打卡嘅最佳選擇！準備好浸入喺璀璨奪目嘅聖誕世界入面，感受一場與眾不同嘅澳門聖誕盛宴啦！

澳門聖誕 | 澳門新濠影滙度假區

新濠影滙以佢全球獨一無二嘅標誌性「影滙之星」8 字形摩天輪而聞名。喺澳門聖誕期間，呢座娛樂度假村通常會搖身一變，精心打造一片以冰雪為主題嘅夢幻冬日仙境。預計 2025 年聖誕，新濠影滙將會推出好似「冰 FUN 嘉年華」等一系列大型節日主題活動，為旅客帶嚟前所未有嘅冰雪體驗。回顧返過往，佢嘅活動亮點包括令人嚮往嘅「夢幻溜冰場」，等你喺溫暖嘅亞熱帶都可以盡情享受冬日溜冰嘅樂趣；仲有大型聖誕裝飾好似「閃耀聖誕樹」同埋「雪境橋」，透過精巧嘅人造雪景，營造出喺澳門感受浪漫降雪嘅難忘時刻。為咗唔錯過任何精彩，建議你一定要密切關注新濠影滙官方網站發佈嘅 2025 年聖誕主題活動詳情，確認活動時間、地點以及需唔需要門票或提前預訂，確保你嘅澳門聖誕之旅充滿驚喜。

澳門新濠影滙度假區

地址：澳門氹仔路氹連貫公路

交通攻略：前往新濠影滙十分便利。您可以搭乘各度假村提供的免費「發財快線」穿梭巴士，輕鬆往返澳門主要口岸。此外，也可選擇乘搭巴士 51A、N5、N6 路線至新濠影滙站，或是利用便捷的澳門輕軌氹仔線，在蓮花站下車，即可抵達這片聖誕樂園。

澳門聖誕 | 澳門威尼斯人

澳門威尼斯人作為金沙中國旗下超有代表性嘅歐式主題度假村，以佢宏偉壯麗嘅威尼斯水鄉景致聞名於世。每年澳門聖誕，呢度嘅佈置都係極盡奢華，成為節日期間必訪嘅頂級打卡熱點。喺威尼斯人戶外人工湖畔，每年都會豎起一棵高聳入雲嘅聖誕樹，配合周圍華麗嘅節日燈飾，同經典嘅威尼斯建築群一齊畫出宏偉又浪漫嘅聖誕畫卷。行入室內，大運河購物中心都會被精心裝飾，瀰漫住超濃嘅節日氣氛，等你喺坐貢多拉船嘅同時，感受到別具一格嘅水上聖誕氣氛。預計 2025 年，威尼斯人會延續佢標誌性嘅歐式奢華同夢幻節日氛圍，仲會同步推出精彩嘅主題餐飲同購物優惠，等你嘅澳門聖誕之旅充滿意式風情同無限驚喜。

澳門威尼斯人度假區

地址：澳門氹仔望德聖母灣大馬路

交通攻略：前往澳門威尼斯人，您可以便捷地搭乘免費的「發財快線」穿梭巴士，往返澳門各主要口岸。此外，亦可選擇乘搭巴士 15、21A、25、25X、26A、N3 路線至威尼斯人站，或搭乘澳門輕軌氹仔線至路氹東站，輕鬆抵達這座充滿魅力的歐式度假村，開啟您的澳門聖誕體驗。

澳門聖誕 | 澳門巴黎人

澳門巴黎人以佢令人驚嘆嘅標誌性巴黎鐵塔而享譽全球，係金沙中國旗下另一座充滿浪漫氣息嘅歐式度假村。喺澳門聖誕期間，呢座宏偉嘅巴黎鐵塔會喺夜間上演限定嘅聖誕主題燈光秀，將成個夜空點亮晒，毫無疑問係澳門夜景中最璀璨、最浪漫嘅一幕，絕對係情侶們嘅打卡首選！鐵塔下方同埋購物中心入口處將會設置巨型聖誕裝置同埋一片光芒璀璨嘅燈海，營造出濃郁嘅法國聖誕氣氛，等你仿彿瞬間穿越到巴黎嘅香榭麗舍大道。預計 2025 年，澳門巴黎人將會推出更多全新嘅節日裝飾同獨特主題活動，等每位旅客都可以喺度享受到好似置身歐洲咁嘅浪漫聖誕體驗，感受法式優雅同節日歡樂嘅完美結合。

澳門巴黎人度假區

地址：澳門路氹金光大道

交通攻略：前往澳門巴黎人，您可以利用免費的「發財快線」穿梭巴士，輕鬆連接澳門主要口岸。此外，亦可選擇搭乘巴士 15、21A、25、25X、26A、N3 路線至巴黎人站，或乘坐澳門輕軌氹仔線至蓮花站，便捷地抵達這座充滿浪漫氣息的法式度假村，開啟您的澳門聖誕之旅。

澳門聖誕 | 澳門銀河度假區

澳門銀河以佢獨特嘅亞洲奢華風格同璀璨嘅水晶設計而聞名於世。喺澳門聖誕期間，銀河度假村通常會喺主要入口同標誌性嘅水晶大堂，精心佈置典雅又奢華嘅節日裝飾，閃耀住迷人嘅光芒。預計 2025 年，銀河會喺水晶大堂打造以水晶同閃爍燈光為主題嘅巨型聖誕裝置，營造出極致華麗、令人屏息嘅節日氛圍，絕對係聖誕打卡嘅絕佳背景！佢旗下嘅「時尚匯」購物中心都會同步推出節日限定嘅購物體驗同誘人折扣，等你盡享購物樂趣。另外，酒店內嘅多間高端餐廳仲會推出聖誕限定大餐，為追求精緻餐飲嘅旅客提供頂級嘅味蕾享受。澳門銀河嘅奢華聖誕佈置，無論係日頭喺陽光下閃閃發光，定係夜晚喺燈光中流光溢彩，都各有唔同美態，為旅客帶嚟全方位嘅聖誕打卡體驗，等你喺每一個角度都可以捕捉到節日嘅美好。

澳門銀河度假區

地址：澳門路氹城大馬路

交通攻略：前往澳門銀河，您可以選擇搭乘免費的「發財快線」穿梭巴士，輕鬆往返澳門主要口岸。此外，亦可乘搭巴士 25B、26A、MT3、MT4 路線至澳門銀河站，或乘坐澳門輕軌氹仔線至路氹西站，便捷地抵達這片璀璨的奢華度假天地，開啟您的澳門聖誕之旅。

澳門聖誕 | 氹仔和路環的浪漫葡式聖誕情懷

澳門聖誕 | 龍環葡韻與嘉模聖誕小鎮

龍環葡韻以佢五棟標誌性嘅葡式建築群而聞名，喺澳門聖誕期間，呢度嘅裝飾通常會以溫馨又充滿異國情調嘅葡式風格為主。例如，喺經典嘅薄荷綠色建築物前面，會掛上精美嘅花環同閃爍嘅燈串，營造出如詩如畫嘅風景。同佢相對嘅嘉模聖母堂，作為聖誕子夜彌撒嘅重要地點，佢周邊都會被典雅嘅燈飾點綴得美輪美奐。氹仔舊城區一帶以往聖誕節期間經常舉辦「嘉模聖誕小鎮」等一系列主題活動，預計 2025 年都會延續呢類充滿魅力嘅活動，增設獨具特色嘅文創攤位同精彩表演，等旅客喺古樸嘅街巷中，沉浸喺濃濃嘅異國風情聖誕氛圍入面。黃昏時分，喺海邊馬路悠閒咁散步，感受住葡式小鎮嘅靜謐同浪漫，將會係你澳門聖誕之旅中一份難得嘅寧靜同美好。

龍環葡韻住宅式博物館

地址：澳門氹仔海邊馬路

交通攻略：前往龍環葡韻及氹仔舊城區，您可以選擇乘搭巴士 11、15、22、28A、30、33 或 34 路線至氹仔官也街站，下車後只需步行約 5 分鐘即可抵達，輕鬆開啟您的葡式聖誕探索之旅。

澳門聖誕 | 路環聖方濟各聖堂廣場

遠離城市嘅喧囂，路環市區仍然保留住澳門最純樸、最原汁原味嘅漁村風貌。喺聖方濟各聖堂前面嘅小廣場，每年澳門聖誕期間都會設置一棵聖誕樹同簡樸又溫馨嘅節日裝飾，散發住獨特嘅魅力。呢度獨有嘅寧靜同古典美，同澳門半島嘅熱鬧繁華形成鮮明對比，為旅客提供咗一個遠離塵囂、尋求心靈平靜嘅聖誕角落。參觀完呢片寧靜嘅聖誕之地後，不妨順道去附近嘅安德魯餅店，試吓一份新鮮出爐、香甜酥脆嘅經典葡撻，為你嘅路環聖誕之旅畫上甜蜜嘅句點。

聖方濟各堂

地址：澳門路環計單奴街

交通攻略：前往路環市區，您可以選擇乘搭巴士 15、21A、25 或 26A 路線至路環市區站下車，輕鬆抵達這片充滿漁村風情的寧靜聖誕角落。

澳門聖誕 | 2025 年節日限定活動與美食精選

澳門聖誕 | 澳門文化中心 聖誕演出

澳門文化中心（CCM）作為澳門嘅藝術殿堂，每年澳門聖誕期間都會隆重推出一系列高水準嘅聖誕主題音樂會、優雅嘅芭蕾舞劇或者扣人心弦嘅音樂劇，為你嘅節日增添藝術氣息。由於呢啲頂級藝術表演嘅門票通常都非常搶手，建議所有嚮往文化體驗嘅旅客，一定要透過 Trip.com 或者官方渠道，提前喺 10 月至 11 月期間就開始查詢同預訂 2025 年聖誕檔期嘅演出門票，確保你成功欣賞到呢啲精彩絕倫、高品質嘅藝術盛宴，等你嘅澳門聖誕之旅唔單止有視覺享受，仲有心靈嘅洗禮。

地址：澳門新口岸冼星海大馬路

交通攻略：前往澳門文化中心，您可以方便地乘搭巴士 1A、3A、8、10A、12、17 或 23 路線至澳門文化中心站下車，輕鬆抵達這座藝術殿堂，準備享受一場聖誕文化盛宴。

澳門聖誕 | 主教山小堂 子夜彌撒

西望洋聖堂，又叫做主教山小堂，喺聖誕節平安夜（12 月 24 日）當晚，將會舉行一場莊嚴又神聖嘅子夜彌撒。喺呢度，你可以在悠揚嘅聖歌聲入面，深度感受傳統嘅宗教聖誕氛圍，體驗一份與眾不同嘅心靈寧靜。而行出教堂，你更可以喺山上俯瞰澳門半島嘅璀璨夜景，將萬家燈火同節日裝飾盡收眼底，呢絕對係澳門聖誕期間極具特色嘅節日體驗。由於教堂喺山上，考慮到交通便利性同舒適度，建議旅客選擇乘搭的士或自行駕車前往，等你嘅平安夜之行更加順暢。

地址：澳門西望洋山

交通方式：沒有直達巴士，建議乘搭的士或自行駕車上山。

澳門聖誕 | 酒店聖誕自助餐及特色餐飲

喺澳門聖誕期間，各大豪華酒店嘅頂級餐廳都會隆重推出主題多樣、豐盛美味嘅聖誕自助餐同埋精緻節日限定套餐，為你嘅味蕾帶嚟一場無與倫比嘅饗宴。由於聖誕節係餐飲消費嘅高峰期，呢啲熱門餐廳嘅座位往往一位難求。所以，Trip.com 強烈建議所有旅客，一定要透過我哋嘅預訂服務，提前至少四至六週預訂你心儀嘅聖誕座位。澳門四季酒店嘅鳴詩餐廳、澳門美高梅嘅盛事餐廳等，都係享受精緻節日餐飲嘅熱門之選，確保你喺舒適優雅嘅環境中，可以同摯愛親朋共享溫馨美味嘅澳門聖誕大餐。

澳門聖誕 | 澳門住宿

澳門聖誕 | 澳門聖誕之旅實用指南

想你嘅澳門聖誕之旅順暢無憂，以下有幾個實用嘅旅遊貼士畀你：

交通規劃小貼士： 澳門聖誕期間，市區的士同巴士嘅需求量會大幅增加，好可能會等好耐。所以，為咗令你嘅旅程更順暢有效率，我哋強烈建議你 多啲利用各大度假村提供嘅免費「發財快線」穿梭巴士 ，佢哋可以好方便咁連接主要景點同口岸。尤其喺路氹區入面， 首選搭高效又方便嘅澳門輕軌 ，咁就可以有效咁慳到你寶貴嘅時間，等你有更多時間沉浸喺澳門聖誕嘅歡樂氣氛入面。

住宿預訂策略： 聖誕節係澳門嘅旅遊超級旺季，即係話酒店價錢通常會比較貴，而且你心水嘅房型亦好快會畀人訂晒。為咗確保你用最抵嘅價錢，入住最啱你心水嘅酒店同房型，Trip.com 鄭重建議所有旅客，一定要透過我哋嘅平台， 提前至少兩個月 預訂酒店。早啲規劃，等你喺享受澳門聖誕嘅同時，就唔使為住宿問題煩惱啦！

最新活動資訊確認： 請一定要留意，所有年度大型節日活動，例如萬眾期待嘅澳門國際光影節、溫馨熱鬧嘅塔石聖誕市集等，佢哋嘅具體舉辦日期同活動細節，最終都必須以澳門旅遊局和市政署喺 2025 年 11 月下旬至 12 月初期間公佈嘅最新官方資訊為準。建議你喺出發前密切關注官方發佈，確保你嘅澳門聖誕之旅可以掌握到最準確、最完整嘅活動情報，唔會錯過任何精彩！





