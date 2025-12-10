Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

雙12優惠2025｜澳門旅遊塔360°旋轉餐廳自助餐快閃$120起！歎葡式美食/鮮甜海鮮+睇澳門夜景

想快閃出走2日1夜小旅遊，卻又想有歐遊的浪漫，不如去一轉充滿葡萄牙風情的澳門！先去媽閣廟看看，再到大三巴打打卡，晚上乘「子彈升降機」衝上澳門觀光塔，走入位於60層360°旋轉餐廳，以高高在上的姿態，欣賞整個澳門夜景，同時豪歎一場豐富的自助餐盛宴！原來澳門觀光塔360°旋轉餐廳每1.5小時就會旋轉一圈，可以360度享受澳門全景之美！適逢雙11，360°旋轉餐廳於12月10日下午三點於KKday推出限量優惠，自助午餐折後人均$120起，自助晚餐55折後人均$465起，就可在如此美景下，食到地道葡國風味美食、多款鮮甜凍海鮮等，cp值極高！

>>按此查看澳門旅遊塔360° 旋轉餐廳自助餐優惠<<

360°旋轉餐廳食葡國菜式自助餐 欣賞夜景

澳門旅遊塔360°旋轉餐廳位於澳門觀光塔60樓，餐廳會每1.5小時就會完成旋轉一圈，代表著每隔一段時間風景就會轉換，令人百看不厭，被稱為澳門必去餐廳之一，而且更有機會可以從裏面看到澳門旅遊塔室外冒險活動的刺激，預約用餐絕對有驚喜！

360°旋轉餐廳突發推出自助餐限量優惠，自助午餐折後人均$120起，自助晚餐55折後人均$465起，就可以慢慢細嚐海鮮！自助午餐冰鎮海鮮供應基圍蝦、半殼青口和沙白蜆，搭配雞尾汁和乾葱紅酒醋汁，自助晚餐加碼現場即開生蠔、日式磯煮鮑魚等海鮮；現場煎肉檔有香草煎羊架、香煎牛仔骨、香煎雜錦香腸、蜂蜜蒜蓉雞翅、泰式豬頸肉等惹味香口的肉類美食。澳門特色葡國菜、熱辣辣送上的西式美食，包括巴馬臣芝士忌廉馬鈴薯、卡邦拿意粉、鮮三文魚泡菜炒飯。至於甜品方面也非常有誠意，多款蛋糕、奶凍、朱古力噴泉等，甜品控絕對可以大滿足！

澳門旅遊塔360°旋轉餐廳夜景

【雙12優惠】環球美食自助午餐（用餐時段：18:30 - 22:00）

優惠價: $120起/位｜ 原價：$383起/位

>>SHOP NOW<<

【55折優惠】自助晚餐＋觀光塔門票（用餐時段：18:30 - 22:00）

優惠價: $465起/位｜ 原價：$838起/位

>>SHOP NOW<<

澳門旅遊塔360°旋轉餐廳景色

自助餐提供果汁

鮮甜凍海鮮

青口任食

澳門旅遊塔

澳門旅遊塔360° 旋轉餐廳

澳門旅遊塔室外冒險活動

360° 旋轉餐廳

地址：澳門西灣湖景大馬路澳門旅遊塔會展娛樂中心60樓（地圖）

