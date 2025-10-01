澳門行政法務司司長張永春改任立法會議員 岑浩輝指冀行政立法機關良性互動

【Now新聞台】澳門主要官員近日有變動，行政法務司司長張永春獲特首岑浩輝委任轉為立法會議員，保安司司長黃少澤就會接任行政法務司司長，任命由本月16日起生效。岑浩輝解釋，今次委任是希望行政和立法機關在政策制定、醞釀和立法會討論過程做好互動。

澳門行政長官岑浩輝：「能夠有個良性互動、相互溝通，亦都回應長期以來我們社會各界有個呼聲，就是如何統籌立法政策、立法工作，這個決定必然帶來一些主要官員的調整。」

澳門行政法務司司長張永春：「我會充分發揮過往在公共行政和法務方面的工作經驗，剛好促進行政和立法之間的良性互動，努力做好議會工作。最後，我將會和黃少澤司長做好交接工作，令到行政法務範疇的工作可以順利過渡。」

