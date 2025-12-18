Trip.com年尾優惠一口價機票$399起
澳門跨境巴優惠｜永東巴士二人同行優惠！人均$96香港市區直達澳門上葡京酒店/澳門威尼斯人酒店/澳門新葡京酒店
想趁假期或周末去澳門玩，除了可選擇搭船「過大海」外，還可選擇以陸路方式，搭澳門跨境巴士直達澳門酒店！KKday推出永東巴士二人同行優惠，原價$180一張，買第2張只需加$12，除返開平均每張$96起，十分划算。澳門不時都有演唱會上演，吸引大批粉絲前往，車票、船飛都十分搶手，難得今期有優惠，就切勿錯過低價入手機會啦！
$96入手澳門跨境巴士單程票！香港市區直達澳門酒店
跨境巴士勝在香港上車點更多、偏佈九龍新界，只要在港珠澳大橋落車過關，一程車就可以送到各間人氣酒店！KKday現時推出永東巴士第2張加$12優惠。原價$180的一張跨境巴士單程票，現在買第2張只需加$12，除返開平均每張$96，即可以「過大海」食買玩提提大家。KKday預訂頁面上的出發日期非代表你的出發日期，只要訂購成功，自行到官網選擇出發日期及車次，在付款頁面優惠碼欄輸入認證電郵中的兌換號碼即可。
Yahoo Travel睇過香港上車點，有鑽石山、觀塘APM、葵芳新都會廣場、旺角油麻地、尖沙咀中港城及荃灣如心廣場，班次算密，大概一個鐘就有一班車出發。至於澳門落車點就有3間酒店選擇，分別是澳門上葡京酒店、澳門威尼斯人酒店、澳門新葡京酒店，涵蓋澳門2個景點城區。
永東巴士｜香港來往澳門上葡京酒店/澳門威尼斯人酒店/澳門新葡京酒店｜港澳直通巴士單程票
價錢：原價每張$180，第2張加$12，平均每張$96起
