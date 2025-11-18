澳門連續第19年派錢 合資格永久居民獲一萬澳門元 非永久居民6000

澳門行政長官岑浩輝

澳門行政長官岑浩輝發表2026年施政報告，提出明年繼續推出多項惠民安排，包括繼續推行現金分享計劃，合資格永久居民獲1萬澳門元，非永久居民亦有6千元，是澳門連續第19年派錢。而去年引入的限制繼續，即須在一年內於澳門逗留至少183日方可領取。岑浩輝重申，從優化現金分享計劃騰出來的資源，將用於社會服務和民生福利上。長遠須體現公平精準原則，支援有需要的社群。

醫療券維持700元，並向每名合資格居民的非強制央積金個人帳戶額外注資7,000元；結婚津貼提高至4,000元，合資格的配偶雙方均可同時領取；失業、疾病、喪葬等津貼，以及三類弱勢家庭的特別補助，增幅由兩成至八成多不等。將合資格居民購買居住單位的豁免不動產移轉印花稅的金額，增加一倍，由原來首300萬調整為600萬澳門元。澳門居民參加內地醫保制度津貼計劃，範圍擴展至廣東全省及福建省，補貼上限1,000元。

澳門施政報告提出，將打造特色消費社區和商圈，包括計劃在新口岸區舉辦嘉年華式系列活動，研究推出社區餐飲堂食優惠，並向特定地區旅客，提供社區酒店折扣優惠等。岑浩輝指將鞏固經濟復甦勢頭，著力促進適度多元。

