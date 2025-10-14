澳門旅遊｜最多港人預訂澳門酒店Top10！人均$203起 鄰近外港客運碼頭/逾兩萬呎兒童王國/天浪淘園

妊娠糖尿病或令子女日後肥胖、血糖異常
澳門幾乎每個月都有大型活動，港人不時都要過大海旅遊！澳門酒店選擇多，在揀選酒店時的確花多眼亂，懶得做功課的各位，不妨參考Klook每月按頁面瀏覽量、收藏、訂單及評價計算得出的澳門酒店暢銷排行榜，今次為大家細數Top 10住宿，立即參考下文！
最多港人預訂澳門酒店Top5. 澳門巴黎人
澳門巴黎人位於澳門路氹金光大道， 以法國巴黎為設計藍圖，依照巴黎艾菲爾鐵塔1/2比例建造的「巴黎鐵塔」，也是澳門首間法式主題酒店！酒店提供逾2,500間客房及套房，面積由355呎起，部份客房坐擁巴黎鐵塔景觀，尤如置身巴黎。另有豐富的設施與餐飲選擇，包括擁有三大水上娛樂區的「水世界」、逾兩萬呎兒童王國「Q立方王國」、麗舍水療中心，以及匯聚170間名店的巴黎人購物中心，一站式包辦大家旅遊行程。
澳門巴黎人
價錢：$699起
（原價$765），人均$349.5起
最多港人預訂澳門酒店Top4. 澳門皇都酒店
座落於澳門市中心，鄰近東望洋燈塔、塔石廣場、塔石藝文館、漁人碼頭等，從外港客運碼頭只需5分鐘車程，地理位置極佳，難怪頗受港人歡迎！酒店於2016年翻新，設有健身中心、室內恆溫暖水泳池、桑拿及蒸汽浴室等，共有381間客房及套房，既有291呎的豪華客房，亦有可入住最多四人的家庭套房，部份房間可飽覽東望洋燈塔、珠江口岸或華士古達嘉瑪花園景色。
澳門皇都酒店
價錢：$406起
（原價$464），人均$203起
最多港人預訂澳門酒店Top3. 澳門勵宮酒店
步行10分鐘到外港客運碼頭，周邊著名景點有大賽車博物館、澳門綜藝館，東望洋炮台所屬的二龍喉公園等，方便一眾港人入住。其設計靈感源於摩納哥的蒙地卡羅風情，內內外外都充滿歐式皇宮感覺，尤其224間客房及套房放滿了華麗的傢俱及佈置，部份設有露台可欣賞到珠江及友誼大橋景觀。其他設備亦齊全，包括室外溫水泳池、池畔小屋、按摩池、健身室、「清」康體中心、6間餐廳及酒吧等，即使足不出戶都無悶場。
澳門勵宮酒店
價錢：$626起
（原價$683），人均$313起
最多港人預訂澳門酒店Top2. 澳門十六浦索菲特大酒店
屬於法國酒店品牌Sofitel，位處內港歷史城區，坐擁「一河兩岸」景致，距離大三巴、崗頂劇院等旅遊熱點都十分近。酒店不論建築或裝修都充滿著中、葡、法風情，設有408間客房，包括19間設獨立入口的豪華貴賓套房「濠庭十六浦」，四款設計由一房到三房、單層到複式，均設落地大玻璃，欣賞到澳門城貌或珠三角河上水色。另酒店設有室外游泳池、健身中心等， 以法式接待文化提供極致悠閒享受。
澳門十六浦索菲特大酒店
價錢：$639起
（原價$647），人均$319.5起
最多港人預訂澳門酒店Top1. 澳門JW萬豪酒店
位於澳門銀河二期盛世，是亞洲區最大的萬豪酒店，設有總面積達75,000平方米的天浪淘園，可大玩全球最長的575米空中激流、8,000平方米的空中衝浪池等；還有全球最大的「JW兒童樂園」、專為小朋友而設的JW兒童嬉水池、24小時健身中心、以及結合自然與科學的全新遊樂天地等，大人細路都能好好放電！酒店擁有1,015間客房及套房，房內設備高級且齊全，選用Todd-Avery Lenahan 高級床上用品、Aromatherapy Associates豪華浴室用品，更備有Nespresso咖啡機及JBL高級音響設備，實為奢華的住宿享受。
澳門JW萬豪酒店
價錢：$2,266起
（原價$2,326），人均$1,133起
