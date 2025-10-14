Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

澳門旅遊｜最多港人預訂澳門酒店Top10！人均$203起 鄰近外港客運碼頭/逾兩萬呎兒童王國/天浪淘園

澳門幾乎每個月都有大型活動，港人不時都要過大海旅遊！澳門酒店選擇多，在揀選酒店時的確花多眼亂，懶得做功課的各位，不妨參考Klook每月按頁面瀏覽量、收藏、訂單及評價計算得出的澳門酒店暢銷排行榜，今次為大家細數Top 10住宿，立即參考下文！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

最多港人預訂澳門酒店Top5. 澳門巴黎人

澳門巴黎人位於澳門路氹金光大道， 以法國巴黎為設計藍圖，依照巴黎艾菲爾鐵塔1/2比例建造的「巴黎鐵塔」，也是澳門首間法式主題酒店！酒店提供逾2,500間客房及套房，面積由355呎起，部份客房坐擁巴黎鐵塔景觀，尤如置身巴黎。另有豐富的設施與餐飲選擇，包括擁有三大水上娛樂區的「水世界」、逾兩萬呎兒童王國「Q立方王國」、麗舍水療中心，以及匯聚170間名店的巴黎人購物中心，一站式包辦大家旅遊行程。

澳門巴黎人

價錢：$699起 （原價$765） ，人均$349.5起

按此經Klook預訂 按此經Trip.com預訂

廣告 廣告

位於澳門路氹金光大道， 以法國巴黎為設計藍圖，依照巴黎艾菲爾鐵塔1/2比例建造的「巴黎鐵塔」，是澳門首間法式主題酒店！（相片來源：Trip.com）

酒店提供逾2,500間客房及套房，面積由355呎起，部份客房坐擁巴黎鐵塔景觀，尤如置身巴黎。（相片來源：Trip.com）

逾兩萬呎兒童王國「Q立方王國」。（相片來源：Trip.com）

最多港人預訂澳門酒店Top4. 澳門皇都酒店

座落於澳門市中心，鄰近東望洋燈塔、塔石廣場、塔石藝文館、漁人碼頭等，從外港客運碼頭只需5分鐘車程，地理位置極佳，難怪頗受港人歡迎！酒店於2016年翻新，設有健身中心、室內恆溫暖水泳池、桑拿及蒸汽浴室等，共有381間客房及套房，既有291呎的豪華客房，亦有可入住最多四人的家庭套房，部份房間可飽覽東望洋燈塔、珠江口岸或華士古達嘉瑪花園景色。

澳門皇都酒店

價錢：$406起 （原價$464） ，人均$203起

按此經Klook預訂 按此經Trip.com預訂

座落於澳門市中心，鄰近東望洋燈塔、塔石廣場、塔石藝文館、漁人碼頭等，從外港客運碼頭只需5分鐘車程，地理位置極佳，難怪頗受港人歡迎！（相片來源：Trip.com）

共有381間客房及套房，既有291呎的豪華客房，亦有可入住最多四人的家庭套房，部份房間可飽覽東望洋燈塔、珠江口岸或華士古達嘉瑪花園景色。（相片來源：Trip.com）

酒店於2016年翻新，設有健身中心、室內恆溫暖水泳池、桑拿及蒸汽浴室等。（相片來源：Trip.com）

最多港人預訂澳門酒店Top3. 澳門勵宮酒店

步行10分鐘到外港客運碼頭，周邊著名景點有大賽車博物館、澳門綜藝館，東望洋炮台所屬的二龍喉公園等，方便一眾港人入住。其設計靈感源於摩納哥的蒙地卡羅風情，內內外外都充滿歐式皇宮感覺，尤其224間客房及套房放滿了華麗的傢俱及佈置，部份設有露台可欣賞到珠江及友誼大橋景觀。其他設備亦齊全，包括室外溫水泳池、池畔小屋、按摩池、健身室、「清」康體中心、6間餐廳及酒吧等，即使足不出戶都無悶場。

澳門勵宮酒店

價錢：$626起 （原價$683） ，人均$313起

按此經Klook預訂 按此經Trip.com預訂

酒店設計靈感源於摩納哥的蒙地卡羅風情，內內外外都充滿歐式皇宮感覺。（相片來源：Trip.com）

224間客房及套房放滿了華麗的傢俱及佈置，部份設有露台可欣賞到珠江及友誼大橋景觀。（相片來源：Trip.com）

其他設備亦齊全，包括室外溫水泳池、池畔小屋、按摩池、健身室、「清」康體中心、6間餐廳及酒吧等，即使足不出戶都無悶場。（相片來源：Trip.com）

最多港人預訂澳門酒店Top2. 澳門十六浦索菲特大酒店

屬於法國酒店品牌Sofitel，位處內港歷史城區，坐擁「一河兩岸」景致，距離大三巴、崗頂劇院等旅遊熱點都十分近。酒店不論建築或裝修都充滿著中、葡、法風情，設有408間客房，包括19間設獨立入口的豪華貴賓套房「濠庭十六浦」，四款設計由一房到三房、單層到複式，均設落地大玻璃，欣賞到澳門城貌或珠三角河上水色。另酒店設有室外游泳池、健身中心等， 以法式接待文化提供極致悠閒享受。

澳門十六浦索菲特大酒店

價錢：$639起 （原價$647） ，人均$319.5起

按此經Klook預訂 按此經Trip.com預訂

屬於法國酒店品牌Sofitel，位處內港歷史城區，坐擁「一河兩岸」景致，距大三巴、崗頂劇院等旅遊熱點都十分近。（相片來源：Trip.com）

酒店不論建築或裝修都充滿著中、葡、法風情，設有408間客房。（相片來源：Trip.com）

設有室外游泳池、健身中心等， 以法式接待文化提供極致悠閒享受。（相片來源：Trip.com）

最多港人預訂澳門酒店Top1. 澳門JW萬豪酒店

位於澳門銀河二期盛世，是亞洲區最大的萬豪酒店，設有總面積達75,000平方米的天浪淘園，可大玩全球最長的575米空中激流、8,000平方米的空中衝浪池等；還有全球最大的「JW兒童樂園」、專為小朋友而設的JW兒童嬉水池、24小時健身中心、以及結合自然與科學的全新遊樂天地等，大人細路都能好好放電！酒店擁有1,015間客房及套房，房內設備高級且齊全，選用Todd-Avery Lenahan 高級床上用品、Aromatherapy Associates豪華浴室用品，更備有Nespresso咖啡機及JBL高級音響設備，實為奢華的住宿享受。

澳門JW萬豪酒店

價錢：$2,266起 （原價$2,326） ，人均$1,133起

按此經Klook預訂 按此經Trip.com預訂

位於澳門銀河二期盛世，是亞洲區最大的萬豪酒店，設有總面積達75,000平方米的天浪淘園，可大玩全球最長的575米空中激流。（相片來源：Trip.com）

酒店擁有1,015間客房及套房，房內設備高級且齊全。（相片來源：Trip.com）

全球最大的「JW兒童樂園」（相片來源：Trip.com）

Klook澳門必住排行榜

更多相關文章：

澳門好去處｜新濠天地《水舞間》8折優惠！另送20吋行李箱/船票/車票/優惠價人均$101加購酒店

澳門船票優惠｜金光飛航買一送一、每程低至$86.5！還有2人同行優惠/頭等艙劃一價，再送杏仁餅、上網SIM卡

澳門好去處｜新濠影匯水上樂園買一送一、人均$260起！另有$1優惠價加購自助餐/豪華跨境7人車 大玩反斗奇兵8大打卡位

澳門跨境巴優惠｜半價入手永東巴士券！$90香港市區直達澳門上葡京酒店/威尼斯人酒店/星際酒店

澳門倫敦人酒店平替推介！人均$510起感受英倫貴族風、提供Byredo用品｜澳門新酒店

籃球迷必去！NBA House 10月登陸澳門威尼斯人 即睇NBA球星巨星陣容、免費入場登記方法

澳門空中餐廳預約攻略！最平$955於14-17層樓高空嘆美食、睇日落

反斗奇兵走入澳門新濠影匯水上樂園！6米高胡迪、巴斯光年/5,000個波波漂浮河 買門票送20吋行李箱

《反斗奇兵》30週年主題展登陸澳門新濠影滙！還原多個經典電影場景、特設6米高巨型胡迪、獨家主題美食商品｜澳門好去處

澳門酒店優惠｜澳門雅辰酒店優惠低至65折！人均$380.5起送澳門科學館門票/港澳快線車票

澳門空中餐廳預約攻略！最平$955於14-17層樓高空嘆美食、睇日落

澳門好去處｜《水舞間》門票優惠！$1加購新濠影匯星滙自助午餐

澳門好去處｜《水舞間》門票優惠！$1加購金光飛航單程船票、人均只要$699

澳門好去處｜新濠天地《水舞間》優惠！買門票送20吋行李箱/船票/車票/優惠價人均$110加購酒店

澳門酒店2025｜15大澳門新酒店推薦！人均低至$213 必試親民價2大精品酒店/全澳首創露天風呂房

澳門特色Cafe 9大推介！首間黑膠唱片咖啡店/老房子改建夜啡/必食創意口味日式刨冰｜附前往方法

澳門好去處｜Naked Ocean海洋主題沉浸式光影展！過萬呎奇妙世界：冰雪海洋鏡房、沙甸魚光影、七彩水母 即睇早鳥優惠