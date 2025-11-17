iHerb破萬好評洗護產品64折起！
「澳門銀河」再度呈獻 星光𦒉𦒉OFF MENU美食節 於賽車週末華麗彰顯 綜合度假城的美饌娛樂領導地位
13位廚藝及調酒大師聚首一堂，於澳門首屈一指的綜合度假城呈獻座無虛席、 精彩亮麗且氣氛熱烈、圍繞海洋、陸地、天空元素綻放的美食盛會。
澳門特別行政區 - Media OutReach Newswire - 2025年11月17日 - 承接過往兩年的成功經驗，「澳門銀河」呈獻Tatler Off Menu於 11 月 14 日及 15 日在「澳門銀河」華麗登場，為今年的盛會劃下完美句點。活動吸引了超過1,000位品味非凡的美食愛好者，於三場精心策劃的體驗中，盡情享受匠心烹飪與創意調酒，並伴隨動感現場表演及亞洲頂級綜合度假城的異國氛圍，進一步鞏固澳門作為「聯合國教科文組織創意美食之都」的地位。
本年度圍繞「海洋」、「天空」 與「陸地」的精萃之佳餚盛宴，以創新的廚藝精品為賓客帶來更廣闊的美食想像空間。橫跨舒心清爽的秋日及氣氛熾熱的晚間時段，伴隨涼風輕吹，在閃亮極致「澳門銀河」映照之下，賓客一次過細味挾著13顆米芝蓮星，以及一眾知名奬項如世界及亞洲50佳餐廳大奬與黑珍珠榜單的11 位廚藝名匠的精巧製作，體驗到澳門及「澳門銀河」的超凡美饌驚喜。當中更有首次於澳門亮相的名廚，意義非凡且機會難得。
北海道米芝蓮三星「鮨 宮川」創辦人及澳門銀河 萊佛士米芝蓮一星「鮨吉祥 宮川」主理人、名廚宮川政明呈獻「黑鮑魚配鮑魚肝醬」，保留海洋精華，成就完美組合。而來自上海米芝蓮二星壹零貳小館的徐涇業大廚，則以蝦油蜆汁蒸銀鱈魚饗客，以鮮味陶醉人心。來自印尼的 Tatler Best得主Aditya Muskita，自 14 歲起展現烹飪天賦。於本次美食巡禮，Aditya大廚帶來靈感源自雅加達華裔傳統節慶料理「隆東十五暝」的「北海道帆立貝、煙燻薑花咖哩、酸柑」，以東南亞香料融合中式元素，風味獨特。以上皆為「海洋」主題的美饌。
而在「天空」主題，星際酒店的米芝蓮二星「風味居」，行政總廚陳植強以竹笙、松茸、蛋白、乳鴿及豆腐熬製清湯，融合山珍與禽肉的鮮美，湯頭清澈卻層次豐富，展現細膩烹調技法。並以色彩斑駁的傳統燉盅盛載，成就三場盛宴的一大亮點。首爾米芝蓮一星KANG MINCHUL餐廳的大廚姜旻徹以醋雞涼湯突出其韓國傳統，為賓客呈現韓式的酸、辣、鮮。孟買亞洲50最佳餐廳第19位Masque餐廳的Varun Totlani大廚以椰奶紅咖喱和喀拉拉邦蒸米糕營造具印度風味的油封鴨。
在「陸地」主題，東京米芝蓮二星Florilège的川手寬康大廚以昆布、柴魚及味噌高湯燉煮日本大根，保留每一分鮮美。香港美食界的耀眼新星鄭永麒大廚挾著其位於香港的米芝蓮一星VEA的氣勢，以「滷水溫體豬湯河粉」致敬粵菜文化。滷水源自廣東潮州，以多種香料調製以成。鄭大廚選用當日現宰鮮豬滷煮至軟滑入味，呈現濃郁複雜且醉人的香氣。「澳門銀河」米芝蓮一星8½ Otto e Mezzo BOMBANA的行政總廚Marino D'Antonio以慢煮牛舌伴以南瓜蓉及烤磨菇，呈獻最軟滑及最暖心的美味。
來自羅馬 Zucchero X Fabrizio Fiorani、世界50最佳大奬「亞洲最佳甜品主廚」得主Fabrizio Fiorani大廚呈獻自家精製甜品「FF招牌提拉米蘇」，在一一保留經典提拉米蘇的原料及風味的同時，飾以創新、近乎意想不到的擺盤，為一眾賓客帶來視覺驚喜。「澳門銀河」西餅行政總廚、香港及澳門Tatler Best「最佳甜品主廚」得主任樂軒，在經典雞尾酒Old Fashioned的基礎上，創作「Chocolate Hin's Fashion」，層層堆疊煙燻 80% 黑朱古力慕斯、柑橘醬及威士忌百香果忌廉，以雞尾酒杯盛載，並於上桌前灑上點火的肉桂粉，以火焰表演昇華體驗。
澳門銀河 嘉佩樂旗下千里吧的首席調酒師蔡禮謙，精心調製「尚韻協奏」雞尾酒及「藍寶之悅」無酒精雞尾酒，為精彩的美饌旅程畫上圓滿句號。亞洲50佳酒吧第32位香港The Savory Project的調酒大師Ajit Gurung以無酒精雞尾酒「草莓莎莎」及雞尾酒「泰式牛肉沙津」與賓客的味蕾玩遊戲：前者清爽卻層次豐富，後者特別伴著一小片牛肉乾，入口時帶來如幻以真的泰式沙律風味。
活動期間，人氣 DJ Cocoa Zhou 與 Hansel 帶來震撼音樂表演，節奏與氛圍交織，將現場氣氛推向高潮。而Raffles Trio及歌手Amanda與Elisa，則在水上舞台展示醉人聲線，以悠揚樂韻為活動增添優雅氣氛。
「澳門銀河」呈獻Tatler Off Menu為最優秀的廚藝匠人建構展現技藝的舞台，在獲墏無數的「澳門銀河」超過 120 間餐飲概念持續讓廚藝創意推陳出新，同時彰顯聯合國教科文組織「創意城市美食之都——澳門」的魅力。
欲了解更多關於「澳門銀河」的資訊，歡迎造訪www.galaxymacau.com。
Hashtag: #澳門銀河
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
有關 「澳門銀河」 綜合度假城
「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集九家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士、澳門安達仕酒店，以及即將啓業的澳門銀河 嘉佩樂，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。
「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提升至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。
「銀河影院」配備最頂尖的影音科技、超豪華舒適的配套，以及細心周到的服務，將身臨其境的影院體驗提升到全新境界；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯美食街搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的百老匯舞台匯聚世界級表演盛事。
「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。
詳情請瀏覽：
,
及
。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
許紹雄設靈 靈堂外擺滿花籃猶如花海 循環播放演藝經典 網民感慨「人緣極好」
人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
前補習教師K Kwong涉港鐵站扶手梯偷拍裙底 認罪候判
前化學補習教師鄺士山（K Kwong）被指於 2024 年 2 月，在大圍站上行扶手電梯上偷拍裙底，被事主揭發。鄺在警誡下指，不知為何資料會出現在手機，「唔知咩情況影低」。法庭線 ・ 2 小時前
41歲鍾嘉欣傳婚變 全家總動員布置聖誕樹 網民：點解全部見唔到樣？
現年41歲的鍾嘉欣（Linda）與脊醫Jeremy結婚10年，夫婦育有3名子女，分別是長女梁愛晨（Kelly）、兒子梁志誠（Jared）及么女梁紫琳（Anika），一家五口在加拿大家居，而Linda近年不時回港拍劇和接工作，同事兼顧事業與家庭。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
許紹雄設靈｜囡囡許惠菁承諾代為照顧家人兼振作 哽咽：遺憾唔夠時間孝順佢
人稱「Benz雄」的許紹雄上月因病離世，終年76歲。今日（17日）假大圍寶福紀念館設靈。靈堂佈置簡約，多名圈中人致送花牌悼念，包括宣萱、古天樂、鄭裕玲、黃子華、林俊傑JJ、周潤發、曾志偉及劉德華等等。靈堂內亦設有屏幕循環播放「Benz雄」演藝生涯中各個時刻的照片，包括其經典作品及得獎時刻等等。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
網上熱話｜內地網民首次遊港 讚三個小細節 難忘港人兩字常掛嘴邊
雖然近年越來越多政策促進香港與內地融合，但兩地仍有不少文化差異，令內地旅客來港旅遊後，感到百思不得其解。近日就有內地網民在小紅書發文，記述自己首次來港遊玩後，「真的被某些小細節可愛暈倒」。am730 ・ 1 天前
日本上百民眾集會促日揆向華道歉 立即下台
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引發軒然大波，上周六（15日）上百名日本民眾自發在位於東京的首相官邸前集會，抗議高市相關言論，要求她撤回發言、道歉並立即下台。on.cc 東網 ・ 13 小時前
60歲鞏俐頂銀髮亮相！戴51克拉寶石項鍊霸氣十足 網讚：老了照樣是女皇
60歲的鞏俐亮相北京卡地亞晚宴，以一頭自然銀髮和51.70克拉海藍寶石眼鏡蛇項鍊成為全場焦點。她大方展現歲月痕跡，氣場依舊強大，被許多網友讚為「優雅老去的代表」。姊妹淘 ・ 10 小時前
張曼玉逛街穿搭曝光！愛揹「GUCCI托特大包」，皮衣外套＋1物穿出好比例
張曼玉開通小紅書後，就會不定期更新自己的生活日常，在近日發布的Vlog中，還介紹了2隻愛犬給粉絲們認識～而帶著愛犬去逛街的她，一身率性又不失優雅的皮衣外套穿搭，成熟幹練中又帶著她一貫的輕盈氣質，身上揹女人我最大 ・ 7 小時前
林雪爆粗回應欠債傳聞「精子都冇啦」 火星稱成龍未有聯絡｜有片
林雪日前與張繼聰、韋羅莎及火星等出席電影《金童》群星首映禮，受訪期間火星被問到早前爆成龍曾「拖糧」一事，表示成龍至今仍未有聯絡，不過仍視對方為兄弟。林雪則以唱歌及爆粗回應，於受訪尾聲時更突然激動回應被傳「欠債數百債」一事，連環爆粗回應指「精子都冇啦！」Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
香港保安局更新外遊警示！港人赴日需提高警惕 網民都稱「遊日真係好危險！」
日本依然是港人最愛的旅遊地，但近期的政治風波與安全事件，香港保安局今日（15日）更新外遊警示制度網頁中的「其他資訊」，特別提醒計劃前往日本或已身處當地的港人，應提高警惕、注意安全，連網友亦稱「遊日真係好危險！」Yahoo 旅遊 ・ 16 小時前
63歲大咖女星穿「牛肚禮服」被酸爆？紅毯造型掀論戰！網友狠批：有年紀就該穿得更優雅
當天她穿上Iris van Herpen的高訂禮服，薄如玻璃的多層結構在燈光下閃爍，不過造型一亮相，網路瞬間炸開，留言區清一色歪樓成「牛肚裙」「想拿來煮火鍋」等評論，甚至有人直說「這衣服不適合她」「年紀大了就該穿得大方些」。不少網友也疑惑為何她會選擇這麼前衛的造型？但品...styletc ・ 9 小時前
消防處再推「爆肌猛男月曆」 即日起接受預訂收益用於慈善
消防處去年推出「爆肌猛男月曆」引起網上轟動，而2026年月曆將繼續走「肌肉型男」路線。 消防處表示，各職系同事齊集加緊操練完美線條，為即將推出的消防處月曆「影輯靚相」。從宣傳片中可見，多位有型消防員拎起工具對鏡頭「擺pose」，更有靚女madam「俾心心」。影片結尾則有7名消防員大方脫去上衣一字排開，整齊劃一地大am730 ・ 13 小時前
裕美跟網紅整「腳皮奶」益林作？發文鬧人過橋抽板 同五索疑似關係生變
林作因為JPEX案正式被起訴，上周提堂後獲准以30萬元保釋。作為女友嘅裕美當然奔波不停，但仍然keep住喺社交平台出postYahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
《大行》大摩列出港股最新焦點股名單(表)
摩根士丹利發表中國市場策略報告，列出港股、中概股及A股最新焦點股名單： 股份│較目標價潛在升幅 阿里巴巴(BABA.US)│26.7% 長江電力(600900.SH)│21.6% 寧德時代(300750.SZ)│26.6% 映恩生物-B(09606.HK)│60.5% 樂鑫科技(688018.SH)│40.4% 港交所(00388.HK)│16.1% 香港電訊-SS(06823.HK)│8.1% 國電南瑞(600406.SH)│10% 中石油(00857.HK)│12.9% 中國財險(02328.HK)│12.3% 匯川技術(300124.SZ)│32.9% 春秋航空(601021.SH)│5.9% 舜宇(02382.HK)│26.8% 騰訊(00700.HK)│6.5% 紫金礦業(02899.HK)│41.2% (wl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 13 小時前
部署冬奧 ｜美籍華裔美少女 奪美國花滑站女子單人冠軍
距離2026冬奧開幕，只剩不到3個月時間，各比賽選手已積極備戰。現時女子花板滑冰世界冠軍的劉美賢（Alysa Liu），剛奪得美國花樣滑冰大獎賽女子單人冠軍。Yahoo 體育 ・ 15 小時前
天氣｜冷鋒明晚殺到 周二顯著轉涼 周三最低僅14度
一道冷鋒會在明晚至本周二初時橫過廣東沿岸，受隨後的強烈東北季候風及一道廣闊雲帶影響，本周中期該區風勢頗大，天氣顯著轉涼，內陸地區寒冷。天文台預測，明日(17日)大致天晴，日間溫暖，晚上北風逐漸增強。本周二及周三將顯著轉涼，最低氣溫僅14度。am730 ・ 1 天前
爆一爆｜新世界債主誓不剃頭（Louise）
新世界發展（0017.HK）向永續債債主提出的剃頭換新債方案，願意提早接受換債者，每100蚊會多獲兩蚊雞的「早鳥優惠」將於下週初到期，有批債主或應該叫苦主，本週初透過自己嘅私人銀行回覆新世界SAY NO，打算同新世界「生死戀」。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
舒淇自揭童年遭受家暴 離家出走感開心「夜晚瞓得著覺」 同馮德倫唔抗拒有下一代：一路都想
舒淇以自身經歷故事創作而成嘅導演作品《女孩》近期喺香港上映，早前鄭裕玲喺個人YOUTUBE節目The Do Show訪問舒淇。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
劉嘉玲大爆片場遇「麻煩」男星 突要補妝累她「冷得要死」 想借拍戲暴打對方： 我想真打
內地綜藝節目《一路繁花2》在內地經常成為熱搜話題，最新一集剛播出，59歲劉嘉玲與一眾藝人圍坐用餐，當談及一些耍大牌、不敬業的演員時Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
又起新衝突 杜曹警告比寧咸：接受被換
【Now Sports】英格蘭以全勝零失球的姿態結束世界盃外圍賽之旅，但比寧咸因被換出面露不悅，反遭領隊杜曹警告要注意行為。比寧咸（Jude Bellingham）在離完場前6分鐘，被杜曹換下，由摩根羅渣士入替，但他一度在場上高舉雙臂，以表達對這次換人決定的不滿，最終走到場邊，也沒有和杜曹有太多交流，低頭走上後備席。杜曹賽後也強硬地說：「這就是決定，他必須接受這個決定。隊友在場邊等著，你就必須走過來，接受和尊重。我不想小題大做，但堅持我所說的，就是行為舉止是關鍵，要尊重後備上陣的隊友。」杜曹與比寧咸的關係受到媒體關注，事關6月時，前者也曾發表言論，稱這名下屬有時的行為連其母親也不喜愛，後來要為失言致歉；上月的世盃外圍賽，比寧咸已在皇家馬德里傷癒，卻未獲杜曹徵召。「我需要好好反思一下。」杜曹補充：「我看到比寧咸很不高興，像他這麼好勝的球員，肯定不喜歡被換走，但這關乎標準和水平，也關乎彼此的承諾和尊重，我們不會因為有人揮舞手臂，就改變決定。」now.com 體育 ・ 13 小時前