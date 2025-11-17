「澳門銀河」再度呈獻 星光𦒉𦒉OFF MENU美食節 於賽車週末華麗彰顯 綜合度假城的美饌娛樂領導地位

13位廚藝及調酒大師聚首一堂，於澳門首屈一指的綜合度假城呈獻座無虛席、 精彩亮麗且氣氛熱烈、圍繞海洋、陸地、天空元素綻放的美食盛會。

澳門特別行政區 - Media OutReach Newswire - 2025年11月17日 - 承接過往兩年的成功經驗，「澳門銀河」呈獻Tatler Off Menu於 11 月 14 日及 15 日在「澳門銀河」華麗登場，為今年的盛會劃下完美句點。活動吸引了超過1,000位品味非凡的美食愛好者，於三場精心策劃的體驗中，盡情享受匠心烹飪與創意調酒，並伴隨動感現場表演及亞洲頂級綜合度假城的異國氛圍，進一步鞏固澳門作為「聯合國教科文組織創意美食之都」的地位。





廣告 廣告

「澳門銀河」呈獻Tatler Off Menu帶來11 位知名大廚及2位調酒大師，引領賓客於「澳門銀河」悅濤廊品嚐眾多精心烹調的國際美饌。



本年度圍繞「海洋」、「天空」 與「陸地」的精萃之佳餚盛宴，以創新的廚藝精品為賓客帶來更廣闊的美食想像空間。橫跨舒心清爽的秋日及氣氛熾熱的晚間時段，伴隨涼風輕吹，在閃亮極致「澳門銀河」映照之下，賓客一次過細味挾著13顆米芝蓮星，以及一眾知名奬項如世界及亞洲50佳餐廳大奬與黑珍珠榜單的11 位廚藝名匠的精巧製作，體驗到澳門及「澳門銀河」的超凡美饌驚喜。當中更有首次於澳門亮相的名廚，意義非凡且機會難得。





「澳門銀河」呈獻Tatler Off Menu於2025年11月14日和15日華麗舉行並圓滿落幕。第三屆盛宴吸引了超過1,000位美食愛好者和鑑賞家齊聚一堂，在三場盛宴中共同慶賀體會烹飪藝術與創新，以及澳門作為聯合國教科文組織「創意城市美食之都」的光榮地位。



北海道米芝蓮三星「鮨 宮川」創辦人及澳門銀河 萊佛士米芝蓮一星「鮨吉祥 宮川」主理人、名廚宮川政明呈獻「黑鮑魚配鮑魚肝醬」，保留海洋精華，成就完美組合。而來自上海米芝蓮二星壹零貳小館的徐涇業大廚，則以蝦油蜆汁蒸銀鱈魚饗客，以鮮味陶醉人心。來自印尼的 Tatler Best得主Aditya Muskita，自 14 歲起展現烹飪天賦。於本次美食巡禮，Aditya大廚帶來靈感源自雅加達華裔傳統節慶料理「隆東十五暝」的「北海道帆立貝、煙燻薑花咖哩、酸柑」，以東南亞香料融合中式元素，風味獨特。以上皆為「海洋」主題的美饌。





賓客在「澳門銀河」的秋風送爽、貼近自然的戶外環境中，享受美食與音樂交響，體驗一場難忘的感官之旅。



而在「天空」主題，星際酒店的米芝蓮二星「風味居」，行政總廚陳植強以竹笙、松茸、蛋白、乳鴿及豆腐熬製清湯，融合山珍與禽肉的鮮美，湯頭清澈卻層次豐富，展現細膩烹調技法。並以色彩斑駁的傳統燉盅盛載，成就三場盛宴的一大亮點。首爾米芝蓮一星KANG MINCHUL餐廳的大廚姜旻徹以醋雞涼湯突出其韓國傳統，為賓客呈現韓式的酸、辣、鮮。孟買亞洲50最佳餐廳第19位Masque餐廳的Varun Totlani大廚以椰奶紅咖喱和喀拉拉邦蒸米糕營造具印度風味的油封鴨。





亞洲領先的「澳門銀河」綜合度假城以超過 120 間餐飲概念，持續推動餐飲文化及美饌的發展，與聯合國教科文組織「創意城市美食之都——澳門」提升標準。



在「陸地」主題，東京米芝蓮二星Florilège的川手寬康大廚以昆布、柴魚及味噌高湯燉煮日本大根，保留每一分鮮美。香港美食界的耀眼新星鄭永麒大廚挾著其位於香港的米芝蓮一星VEA的氣勢，以「滷水溫體豬湯河粉」致敬粵菜文化。滷水源自廣東潮州，以多種香料調製以成。鄭大廚選用當日現宰鮮豬滷煮至軟滑入味，呈現濃郁複雜且醉人的香氣。「澳門銀河」米芝蓮一星8½ Otto e Mezzo BOMBANA的行政總廚Marino D'Antonio以慢煮牛舌伴以南瓜蓉及烤磨菇，呈獻最軟滑及最暖心的美味。



來自羅馬 Zucchero X Fabrizio Fiorani、世界50最佳大奬「亞洲最佳甜品主廚」得主Fabrizio Fiorani大廚呈獻自家精製甜品「FF招牌提拉米蘇」，在一一保留經典提拉米蘇的原料及風味的同時，飾以創新、近乎意想不到的擺盤，為一眾賓客帶來視覺驚喜。「澳門銀河」西餅行政總廚、香港及澳門Tatler Best「最佳甜品主廚」得主任樂軒，在經典雞尾酒Old Fashioned的基礎上，創作「Chocolate Hin's Fashion」，層層堆疊煙燻 80% 黑朱古力慕斯、柑橘醬及威士忌百香果忌廉，以雞尾酒杯盛載，並於上桌前灑上點火的肉桂粉，以火焰表演昇華體驗。



澳門銀河 嘉佩樂旗下千里吧的首席調酒師蔡禮謙，精心調製「尚韻協奏」雞尾酒及「藍寶之悅」無酒精雞尾酒，為精彩的美饌旅程畫上圓滿句號。亞洲50佳酒吧第32位香港The Savory Project的調酒大師Ajit Gurung以無酒精雞尾酒「草莓莎莎」及雞尾酒「泰式牛肉沙津」與賓客的味蕾玩遊戲：前者清爽卻層次豐富，後者特別伴著一小片牛肉乾，入口時帶來如幻以真的泰式沙律風味。



活動期間，人氣 DJ Cocoa Zhou 與 Hansel 帶來震撼音樂表演，節奏與氛圍交織，將現場氣氛推向高潮。而Raffles Trio及歌手Amanda與Elisa，則在水上舞台展示醉人聲線，以悠揚樂韻為活動增添優雅氣氛。



「澳門銀河」呈獻Tatler Off Menu為最優秀的廚藝匠人建構展現技藝的舞台，在獲墏無數的「澳門銀河」超過 120 間餐飲概念持續讓廚藝創意推陳出新，同時彰顯聯合國教科文組織「創意城市美食之都——澳門」的魅力。



欲了解更多關於「澳門銀河」的資訊，歡迎造訪www.galaxymacau.com。



有關 「澳門銀河」 綜合度假城

