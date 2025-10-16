不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
「澳門銀河」再次與阿里巴巴集團旗下大麥娛樂及澳門通 強勢延續三方戰略夥伴合作 未來三年進一步升華澳門娛樂演出事業
澳門特別行政區 - Media OutReach Newswire - 2025年10月16日 -「澳門銀河™」綜合度假城欣然宣布，再度與娛樂演出業界領航企業阿里巴巴集團旗下大麥娛樂控股有限公司（原阿里影業，下稱「大麥娛樂」）及澳門通集團控股有限公司（下稱「澳門通」）續簽為期三年的戰略合作協議。是次合作標誌著三方在過去的合作基礎上，進一步整合資源、發揮各自優勢，推動澳門文化娛樂行業升級，為粵港澳大灣區及澳門呈獻更多元化及更高品質的現場及網上演出。
未來三年，各訂約方將繼往開來，持續在本澳舉辦多元文化活動，包括電影、演唱會、舞台劇、音樂劇、頒獎典禮、沉浸式演出、互動劇、Livehouse、體育運動及展覽等大型現場項目。同時建立宣傳、行銷、票務系統的全面合作並引進文化娛樂行業的人才落地澳門。此次合作更將版圖延伸至澳門以外地區，積極探討及研究非澳門場館項目各方面之合作，推動粵港澳大灣區演藝樞紐。同時，繼續深化各方會員體系的互通，共同推行跨平台會員推廣活動與專屬福利，提升會員互動及體驗感。
在票務層面，大麥娛樂將持續與「澳門銀河」推進票務系統的全面合作，並協助澳門通實現票務系統技術和硬件配套升級，務求令觀眾有更方便順暢的購票體驗。合作項目亦會在三方平台上得到更顯著的宣傳，使活動知名度進一步提升。同時，「澳門銀河」與大麥將深化會員合作，推動會員互通與專屬權益，為會員提供更優質的服務。
值得強調，本著過往的戰略合作協議，大麥旗下演出行業數智化經營管理平台麥座，於2024年啟動國際化。而首個國際版票務系統於同年正式交付銀河綜藝館使用，是大麥麥座國際版服務的首個大型場館，該系統穩定性上支援大型熱門演出瞬時大流量搶票，具備高防DDOS、防機刷等多重安全保障機制，令用戶購票體驗更為盡善盡美。
自2023年戰略合作開始，成功引進國內頂尖演出者及大型綜藝活動落戶「澳門銀河」旗下場館舉行，如時代少年團、王源演唱會，《劇好聽的演唱會》、《甄嬛愛不停——甄嬛傳小主節晚會》以及多場脫口秀專場等活動。
Hashtag: #GalaxyMacau #澳門銀河
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
黎明深圳開騷妻女激罕撐場 7歲囡囡長髮現身似足媽咪 網民：難怪他心情那麼好
現年58歲、身為「四大天王」之一的黎明（Leon）日前在深圳舉行演唱會，有歌迷發現「天王嫂」阿Wing(陳泳儀)帶着7歲囡囡「明福女」現身支持，偷偷拍片放上網留言問：「鐵粉們證實一下，這兩個人是不是黎明的女兒和老婆？」Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
45歲蔡依林「超漂亮」養生法全靠「荷爾蒙飲食」！飲食、運動、睡眠達成逆齡體質：透過食物與身體進行對話
現年 45 歲蔡依林，依然「超漂亮」的秘訣全靠「荷爾蒙飲食」！蔡依林近期在個人 Podcast 節目《Pleasure Talks》中分享養生法，晚上 9 點半睡覺引起熱議，更掀起「9:30就睡覺」熱潮。最近她再分享自己變得漂亮的「荷爾蒙飲食法」，注重生活作息就是凍齡的根本！Yahoo Style HK ・ 1 天前
45歲王祖藍哽咽擔心自己活唔過46歲 爆與李亞男曾分手3年因對方緋聞難過
王祖藍與李亞男於2015年結婚，育有兩個女兒Gabby和Hayley，結婚10年一直恩愛如昔，為圈中模範夫妻；王祖藍亦被稱愛妻號，非常寵愛老婆，除咗聽李亞男話做好煮飯、洗衫、掃地執垃圾各種家務，更豪擲逾1億買下豪宅，物業寫上李亞男名字，自爆擔心將來自己離世，李亞男會冇收入而立定遺囑，將全數財產歸李亞男。日前，王祖藍與李亞男為內地綜藝節目《天聲一對》擔任嘉賓，重提當年相戀經歷，王祖藍突然哽咽表示擔心自己活唔過46歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
金價飆漲 日本散戶蜂擁搶購金條 50 克以下金條庫存告急被迫停售
面對全球不斷湧現的不確定性事件，搶購金條的日本散戶，已經將貴金屬零售商的庫存掃蕩一空。鉅亨網 ・ 2 小時前
暗示取消對中100%關稅 特朗普這次為何這麼快TACO？專家直指兩大原因
美國總統川普近日在中美貿易議題上再度上演「TACO 戲碼」，先在上周六 (11 日) 凌晨突然在 Truth Social 發布千字長文，指責中國稀土出口管制政策，並放話自 11 月起對中國商品加徵 100% 關稅，但隔日美國副總統范斯便公開「打圓場」稱川普珍視與中國的友誼，願跟中國進行理性談判，暗示這 100% 關稅就是說說而已，各界不要當真。鉅亨網 ・ 1 天前
金智媛「貓式」低物慾生活！拍完機場穿搭就換上防塵袋作背包，私下穿搭態度：我只有個開始變髒的環保袋
金智媛作為目前當紅演員，無疑是品牌的寵兒，但個性其實低調的她，偏好低物慾的生活，不時被發現在拍完機場照後，就會換上防塵袋作背包，像是過著貓一般的生活。Yahoo Style HK ・ 1 天前
Z世代迷戀「飲水」？Stanley、Owala水樽爆紅，不單是飲水養生及打卡美學 ，更是新世代的心靈慰藉
近年 Stanley、Owala 水樽成為 Gen Z 的標準配備，到底為什麼新世代如此迷戀「飲水」？除了健康養生之外，水樽又如何成為了現代人的「心靈慰藉」？Yahoo Style HK ・ 1 天前
特朗普宣布美中處於貿易戰 貝森特提以拉長停火換調整稀土管制
【彭博】— 美國總統特朗普表示已與中國陷入了貿易戰，儘管他的財政部長斯科特·貝森特提議拉長關稅停火期來換取對北京在稀土出口管制上的調整。Bloomberg ・ 4 小時前
黃仁勳親自「快遞」全球最小AI電腦給馬斯克
英偉達 (NVDA) 13 日宣布，旗下全球最小的人工智慧超級電腦 DGX Spark 正式出貨，執行長黃仁勳更化身「快遞員」，親自將首批 DGX Spark 交付給特斯拉 (TSLA) 執行長馬斯克，也呼應 2016 年他親送第一台 DGX-1 給 OpenAI 團隊的歷史時刻。鉅亨網 ・ 1 天前
UNIQLO放在韓國女團身上會是怎樣？ILLIT擔任「舒芙蕾紗線」針織系列代言人，溫柔鄰家女孩必入手
UNIQLO宣布，由人氣韓國女子團體ILLIT擔任全新「舒芙蕾紗線」針織系列代言人。此次系列注重穿著舒適與高質感，甫與品牌現有的喀什米爾、美麗諾系列區隔。舒芙蕾紗線採用彈性聚氨酯紗，結合特殊針織工藝，兼顧柔軟觸感與耐用性，穿著時親膚不刺癢，且不易起毛球，十分適合日常穿著。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
美英打擊柬埔寨詐騙集團 充公1166億比特幣 主腦陳志在港持兩間上市公司
美英聯手起訴柬埔寨太子集團主席陳志，指其為全球最大加密貨幣詐騙案主腦，涉資150億美元，並揭發他在香港控制兩家上市公司，或牽動跨境金融審查。Yahoo財經 ・ 1 天前
東張西望︳牛頭角女子街頭搵阿伯借錢 仲問「200蚊做唔做」主持俞可程露玉臂更搶fo
《東張西望》不時報導城市光怪陸離之事，尋晚就提及一位喺牛頭角出沒、專向上年紀叔叔借錢嘅女子，更疑似有不道德的交易！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Baby Shark 爆紅十年 跳舞男孩長大成人變小鮮肉！
唔少家長同小朋友實識得Baby Shark呢首兒歌金曲，亦可能係家長們嘅「美好回憶」。韓國版MV原來已經推出近十年，負責製作嘅Pinkfong早前出post，搵嚟MV入面當年嘅小男生Geon Roung拍片。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
啟德居民投訴冇食肆要搭車先食到飯 留言笑爆嘴呢個係豪宅證明？有冇見過邊到嘅居民投訴？
最近有網民於Facebook群組「啟德居民自由講～」發帖，投訴啟德跑道附近豪宅區內一間食肆都無，每次午餐晚餐都要搭巴士到啟德站解決，或者靠Apps叫外賣，超級不方便！樓主還提到樓下其實有舖位但無人租，質疑為何貴價住宅區沒有配套。帖文一出，網友熱議紛紛，有人笑言「住豪宅就嫌無野食？山頂富豪有冇投訴過？」，有人諷刺「樓價已經priced in交通不便」，還有網民調侃「再投訴就插臨時大排檔喺隔離」，立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 4 小時前
自助餐快閃1折！美麗華酒店自助餐超值搶購 人均$70起食栗子蒙布朗、京式片皮鴨、芝士牛油煙肉燒蠔
美麗華酒店Yamm的超精彩優惠千萬別錯過，又是一場手快有手慢無的1折兼買一送一優惠！自助午餐享受多種主題美食，韓臺風味盛宴、港式味力、星馬尋味、喜越之泰4大主題任你選擇；更有秋日限定的栗香朱古力週末下午茶自助餐，優惠後人均$70起，即可嘗栗子蒙布朗、咖啡忌廉榛果果仁糖朱古力撻、Nutella脆皮布里歐等，甜品控又怎可錯過？自助晚餐載譽歸來的Yamm海洋鮮貝主題，任食各類海鮮，定能大飽口福，10月15日12:00在KKday準時開搶！Yahoo Food ・ 23 小時前
蘋果中國市場再度不明朗 封閉生態慘遭中國品牌「破壁」
為了打低蘋果，中國手機品牌法寶盡出，早前小米直接放棄自家系列順序，以17系列「對標」iPhone 17，又聲稱開賣5分鐘破紀錄，可惜最終需求遠低於市場預期，遭分析師郭明錤大潑冷水。之不過，另一手機品牌Vivo今次勁過「對標」，宣稱已「破壁」蘋果生態，最新手機竟能與蘋果設備無縫互聯，資料手到拿來，蘋果中國市場再添陰霾Yahoo財經 ・ 1 天前
旺角美食｜深水埗老字號茶餐廳「新香園」殺入旺角開分店 必試蛋牛治烘底
開業逾半世紀的深水埗老字號茶餐廳「新香園 」，多年來都是街坊及旅客的人氣食店之一。最近終於跨區開設全新分店，選址旺角花園街，門面較舊店光鮮，環境亦較寬敞舒適 。新香園以新鮮即製蛋牛治打響名堂，近年亦新創「麻辣蛋牛治」，以新鮮牛肉剁碎加入秘製麻辣醬，香辣又惹味。Yahoo Food ・ 1 天前
Dyson香港官網折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年10月最新/免運費/免費退貨攻略
創立於英國的知名家電品牌Dyson，一向是不少女士的心儀電器，無論吸塵機、空氣清新機、冷暖風機，以至髮型用品的風筒及直髮夾都長期大受好評，連英國皇室都曾被影到使用Dyson產品。不過Dyson產品絕非便宜，以家電來講屬中高價位，想入手都要考慮一陣子。Yahoo購物會定期為大家更新Dyson香港官網折扣、Promo Code、優惠碼，讓大家可以用最優惠價入手。即睇Dyson官網至抵買推薦、免運費及退換貨詳情。Yahoo Style HK ・ 1 天前
劉俊謙與蔡思韵突發宣布於日本結婚 晒婚照放閃
男神劉俊謙，女神蔡思韵正式封盤！劉俊謙與蔡思韵拍拖6年，一直被視為圈中金童玉女，今日（14日）二人正式宣布已婚，並大晒婚照放閃！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
幣圈爆煲｜加密貨幣市場巨震 兩神秘大戶精準賺逾12億 市場質疑屬內幕交易
中美貿易緊張局勢驟然升級引發加密貨幣市場劇烈波動，創下歷史性清算紀錄。據Coinglass數據顯示，自上周五亞洲時段至周六美國早盤的24小時內，全球加密貨幣衍生品市場爆發高達190億美元（約1,482億港元）的強制平倉，涉及超過160萬名交易者。這場被業界形容為「史上最大規模」的清算潮，直接導火線是美國總統特朗普突然宣布對中國商品加徵100%關稅的決定。BossMind ・ 1 天前