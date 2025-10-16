「澳門銀河」再次與阿里巴巴集團旗下大麥娛樂及澳門通 強勢延續三方戰略夥伴合作 未來三年進一步升華澳門娛樂演出事業

澳門特別行政區 - Media OutReach Newswire - 2025年10月16日 -「澳門銀河™」綜合度假城欣然宣布，再度與娛樂演出業界領航企業阿里巴巴集團旗下大麥娛樂控股有限公司（原阿里影業，下稱「大麥娛樂」）及澳門通集團控股有限公司（下稱「澳門通」）續簽為期三年的戰略合作協議。是次合作標誌著三方在過去的合作基礎上，進一步整合資源、發揮各自優勢，推動澳門文化娛樂行業升級，為粵港澳大灣區及澳門呈獻更多元化及更高品質的現場及網上演出。





「澳門銀河」再度與阿里巴巴集團旗下大麥娛樂控股有限公司及澳門通集團控股有限公司結成三方戰略合作夥伴，為粵港澳大灣區及澳門特區呈獻更多元化及更高品質的現場及網上演出。 出席代表包括大麥演出總裁何弭（左一）、大麥娛樂總裁李捷（左二） 、銀河娛樂集團首席營運總監（澳門）祁嘉杰(左三)、澳門通集團控股有限公司董事會主席兼總經理孫豪（右二）及銀河娛樂集團娛樂統籌行政副總裁姜力鐸(右一)。

未來三年，各訂約方將繼往開來，持續在本澳舉辦多元文化活動，包括電影、演唱會、舞台劇、音樂劇、頒獎典禮、沉浸式演出、互動劇、Livehouse、體育運動及展覽等大型現場項目。同時建立宣傳、行銷、票務系統的全面合作並引進文化娛樂行業的人才落地澳門。此次合作更將版圖延伸至澳門以外地區，積極探討及研究非澳門場館項目各方面之合作，推動粵港澳大灣區演藝樞紐。同時，繼續深化各方會員體系的互通，共同推行跨平台會員推廣活動與專屬福利，提升會員互動及體驗感。



在票務層面，大麥娛樂將持續與「澳門銀河」推進票務系統的全面合作，並協助澳門通實現票務系統技術和硬件配套升級，務求令觀眾有更方便順暢的購票體驗。合作項目亦會在三方平台上得到更顯著的宣傳，使活動知名度進一步提升。同時，「澳門銀河」與大麥將深化會員合作，推動會員互通與專屬權益，為會員提供更優質的服務。



值得強調，本著過往的戰略合作協議，大麥旗下演出行業數智化經營管理平台麥座，於2024年啟動國際化。而首個國際版票務系統於同年正式交付銀河綜藝館使用，是大麥麥座國際版服務的首個大型場館，該系統穩定性上支援大型熱門演出瞬時大流量搶票，具備高防DDOS、防機刷等多重安全保障機制，令用戶購票體驗更為盡善盡美。





自2023年戰略合作開始，成功引進國內頂尖演出者及大型綜藝活動落戶「澳門銀河」旗下場館舉行，如時代少年團、王源演唱會，《劇好聽的演唱會》、《甄嬛愛不停——甄嬛傳小主節晚會》以及多場脫口秀專場等活動。



