「2025愛奇藝尖叫之夜」開啓年末娛樂盛宴 銀河綜藝館迎逾百位演藝明星12月榮耀登場

澳門特別行政區 - Media OutReach Newswire - 2025年11月26日 - 12月6日，澳門最大的室內綜藝館——銀河綜藝館，將再度迎來愛奇藝出品的年度娛樂盛典「愛奇藝尖叫之夜」，在歲末臨近之際，嘉許演藝圈作出精彩貢獻的各大單位。今年的活動主題為「為愛發電，放聲尖叫」，逾百位演藝明星陣容引發全網熱議，除令銀河綜藝館成為眾人矚目的焦點外，同時也讓澳門這個「世界旅遊休閒中心」增添演藝魅力，進一步強化「旅遊+娛樂」成效。





廣告 廣告

「2025愛奇藝尖叫之夜」將於12月6日澳門最大的室內綜藝館——銀河綜藝館上演。



銀河綜藝館與愛奇藝在2023年簽署了戰略合作協議，共同致力於將澳門打造成「演藝之都」。「愛奇藝尖叫之夜」作為這一戰略的重點項目，不僅是澳門文化娛樂的一大盛事，也是展示澳門魅力的重要平台。過去兩年的盛會均吸引過百名演藝人、製作團隊，以及成千上萬旅客及粉絲，親臨現場見證嘉許一刻。





為了讓活動更加豐富多彩，「澳門銀河」將聯同愛奇藝在12月5-6日創新呈獻為期兩天的首次舉辦「愛奇藝尖叫嘉年華」。屆時，銀河國際會議中心前地將成為粉絲應援、舞台表演、周邊互動與品牌展示等多項精彩活動的聚集地。



「尖叫之夜」是愛奇藝傾力打造的娛樂盛典IP，至今已走過11個年頭，並已成為中國最具影響力和權威性的娛樂盛會之一，廣受行業與觀眾的好評，不僅為線上線下觀眾獻上一場充滿誠意的年終大禮，更是一如既往以其深入人心的出品，為多個娛樂内容領域注入全新的活力。眾多精彩紛呈的演出也將在當晚上演，定會激起無限尖叫與歡呼。這與「澳門銀河™」綜合度假城一直致力為澳門提供更多元化體驗的宗旨不謀而合。





銀河綜藝館連續三年聯同愛奇藝呈獻「愛奇藝尖叫之夜」，每次皆吸引一眾知名演藝人及團隊，在滿場觀眾見證下，領取殊榮。



澳門最大的室內綜藝館——銀河綜藝館已連續3年成為內地年度娛樂盛典「愛奇藝尖叫之夜」的舉行地點。



銀河綜藝館以其世界級的設施和優質的服務而聞名，是澳門最大的室內綜藝館。自開業以來，館內舉辦了眾多國際知名演出，無論是世界巡迴演唱會，還是令人熱血沸騰的搏擊之夜，都以優質的音響設備和無視覺遮擋的設計，為觀眾創造360度沉浸式視聽享受，高清播放技術更將盛事中的熱情與歡樂傳遞到每個角落。





「澳門銀河」再與愛奇藝呈獻「尖叫之夜」



有關 「澳門銀河」 綜合度假城

