「澳門銀河」即將再度攜手江蘇衛視跨年演唱會 再造亞洲頂秀 《音樂緣計劃2》一月接檔成就年度雙盛典

澳門特別行政區 - Media OutReach Newswire - 2025年12月5日 - 12月31日，「澳門銀河」將與江蘇衛視再度聯手，於銀河綜藝館為全球觀眾呈現一場兼具藝術享受和文化情懷的跨年演出——《更好2026江蘇衛視跨年演唱會》。除此之外，在2026年1月2日新年之際，同場呈獻同為江蘇衛視主辦的《音樂緣計劃2》年度盛典，秉持「凝聚共識、傳遞力量、共赴新程」的精神，打造一組精心製作的年度活動，傳達愛與溫柔。





《更好2026江蘇衛視跨年演唱會》將於12月31日晚在澳門最大的室內綜藝館——銀河綜藝館上演。

延續「用奮鬥點亮幸福」這一主題，緊扣「每一個平凡的人都作出了不平凡的貢獻」價值核心，《更好2026江蘇衛視跨年演唱會》深情禮讚新時代的奮鬥之志、創造之力、發展之果，以音樂撰寫文化和諧的溫暖篇章。節目匯聚華語樂壇實力唱將，以頂尖科技與創新舞台設計，打造溫暖情感、撫慰心靈的視聽盛宴，與線上線下的億萬觀眾一同心懷願景，一起迎接2026。更多藝人名單即將揭曉，各位觀眾拭目以待。





今年除了跨年演唱會外，銀河綜藝館更會首度迎來同為江蘇衛視主辦的《音樂緣計劃2》年度盛典，於1月2日上演。



在辭舊迎新的年度時刻，同樣令人期待的是，銀河綜藝館更會首度迎來同為江蘇衛視主辦的《音樂緣計劃2》年度盛典，並於1月2日上演。由《音樂緣計劃》原班人馬傾力呈現，江蘇衛視和愛奇藝聯合出品的《音樂緣計劃2》年度盛典，不僅集合全季精華，更以「創新+共鳴」為核心，打造一場屬於所有音樂愛好者的年度活動。《音樂緣計劃2》年度盛典暫時公佈五位常駐嘉賓：薛之謙、張靚穎、周深、劉宇寧、黃子弘凡；另有歐陽娜娜、郁可唯、喻言、張峻豪等，屆時限定團Seven Kids也會驚喜回歸。更詳細嘉賓名單會陸續公佈，請密切留意。





「澳門銀河」旗下的銀河綜藝館作為亞洲其中一座設備最完善的室內多用途會展及表演場館，近3,250平方米、高28米為活動提供高度靈活性；尖端高清播送技術及無視覺遮擋設計，為觀眾提供360度全方位視聽享受；靈活的懸吊系統可承載高達140噸，令各種天馬行空的創意靈感和奇光異彩的視覺想象得以淋漓盡致地展現，為舞美設計提供了廣闊的發揮空間。銀河綜藝館自2023年起與江蘇衛視攜手，緊扣蘇澳文化交流，讓演出成為凝聚共識、傳遞力量、共赴新程的文化盛宴，進一步推動澳門經濟適度多元化。





去年，《更好2025江蘇衛視跨年演唱會》現場氣氛熱烈，全場觀眾起立倒數，與線上億萬觀眾共迎新年。





銀河綜藝館一直致力引入國際高品質的演藝及體育盛事，以高品質演藝盛事推廣澳門作為旅遊目的地。



有關 「澳門銀河」 綜合度假城

「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集9家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士、澳門安達仕酒店，以及即將啓幕的澳門銀河 嘉佩樂，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。



「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提升至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。



「銀河影院」配備最頂尖的影音科技、超豪華舒適的配套，以及細心周到的服務，將身臨其境的影院體驗提升到全新境界；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯美食街搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的百老匯舞台匯聚世界級表演盛事。



「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。





詳情請瀏覽：

www.galaxymacau.com

,

www.broadwaymacau.com.mo

及

www.galaxyicc.com

。



