「澳門銀河™」呈獻：王嘉爾MAGICMAN 2世界巡迴演唱會澳門站將強勢登陸銀河綜藝館

推廣澳門亞洲演藝之都地位 助力拓展國際客源

澳門特別行政區 - Media OutReach Newswire - 2025年9月5日 - 「澳門銀河™」呈獻：王嘉爾MAGICMAN 2世界巡迴演唱會澳門站將於10月11及12日於澳門最大室內綜藝館銀河綜藝館，獻上兩場精彩絕倫的演出。「澳門銀河」再次為演藝之都帶來世界級藝人的世界巡演，積極推動澳門成為世界旅遊休閒中心，向國際旅客展示澳門的多元魅力。演唱會門票將於9月9日下午5時起正式公開發售。





門票將於9月9日下午5時起於銀河票務、大麥、Fantopia正式公開發售。



巡演與王嘉爾於七月發行的新專輯共用同一名字，而新專輯亦成功橫掃流行音樂圈。發行首週，專輯已進佔美國「Billboard二百強專輯榜」第13位，完美展現王嘉爾在環球樂壇的吸引力和新專輯的正面迴響。更值一提，新專輯的成績亦代表王嘉爾事業上另一個里程碑：比起前一張專輯《MAGICMAN》，新專輯《MAGICMAN 2》發行首週在「Billboard二百強專輯榜」排名前進了兩位，同時令王嘉爾成為首位連續兩張專輯皆進佔該榜單前15位的華人歌手。



王嘉爾形容《MAGICMAN 2》是一趟深刻的自我探索之旅，細膩描繪他對現實、社會、人際關係與情感連結的內心波動。在銀河綜藝館的演唱會上，粉絲們將有機會現場感受王嘉爾全情演繹新專輯的作品，並重溫他過往的經典金曲，絕對是一場視覺與聽覺的雙重盛宴。





在銀河綜藝館的演唱會上，粉絲們將有機會現場感受王嘉爾全情演繹新專輯的作品，並重溫他過往的經典金曲，絕對是一場視覺與聽覺的雙重盛宴。 圖片來源：2023年MAGIC MAN 世界巡迴演唱會澳門站。



繼王嘉爾在2023年於銀河綜藝館的演出大獲成功後，他即將登場的新一輪世界巡迴演唱會讓樂壇寄予厚望。全新演出將融合升級的製作規格、嶄新的創意方向，以及王嘉爾不斷進步的藝術功架，勢必再度為觀眾帶來難忘時刻。這些演出不僅延續過往的輝煌，更加入令人驚喜的元素，為現場娛樂體驗注入全新活力。



MAGICMAN 2 WORLD TOUR 2025-2026 in Macau Presented by Galaxy Macau™



演出時間：

2025年10月11日晚上8時

2025年10月12日晚上6時

演出地點：

銀河綜藝館

門票價格及分類：

澳門幣：

Magic 1 Package $3,888

Magic 2 Package $3,188

Standing $2,599

Platinum Seated $2,199

CAT 1 $1,899

CAT 2 $1,599

CAT 3 $999

CAT 4 $799



*結算貨幣以購票平台為準

正式公售：

2025年9月9日（星期二）下午5時起

購票途徑：

門票將在銀河票務、大麥、Fantopia發售







作為區內其中一所大型室內綜藝館，銀河綜藝館以其世界級服務及設施，吸引多位巨星於此演出。



有關 「澳門銀河」 綜合度假城

詳情請瀏覽：

www.galaxymacau.com

,

www.broadwaymacau.com.mo

及

www.galaxyicc.com

。







