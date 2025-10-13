「澳門銀河™」呈獻：王嘉爾MAGICMAN 2 世界巡迴演唱會 2025 – 2026 澳門站 一連三晚勁歌熱舞點亮銀河綜藝館

澳門特別行政區 - Media OutReach Newswire - 2025年10月13日 - 國際巨星王嘉爾華麗回歸澳門，由「澳門銀河™」呈獻：王嘉爾MAGICMAN 2 世界巡迴演唱會 2025 – 2026 澳門站 《JACKSON WANG MAGICMAN 2 WORLD TOUR 2025-2026 in Macau》，在過去的週末，連續三晚於全澳最大室內綜藝館——銀河綜藝館震撼登場，吸引近35,000名觀眾入場。王嘉爾憑藉其精湛的舞台魅力、細膩真摯的作品演繹，以及電影感十足的演出呈現，深深打動人心。





王嘉爾《MAGICMAN 2 WORLD TOUR 2025-2026 in Macau Presented by Galaxy Macau™》一連三晚震撼銀河綜藝館，吸引近35,000觀眾入場欣賞。

作為目前大中華地區唯一正式公布的巡演場次，澳門站不僅代表王嘉爾榮耀回歸銀河綜藝館，更帶來較兩年前演出的全面升級之作。演出以王嘉爾從舞台下升起華麗開篇，配合設計夢幻的舞台，瞬間將觀眾帶入他的音樂感情世界。舞台經過精心設計，結合銀河綜藝館頂尖的硬件配備，呈現出多層次視覺體驗，不僅融入空中表演、延伸式走道，更特別設置可升降的「空中舞台」，務求讓粉絲能以最近距離接觸他們的偶像，打造獨特演出體驗。





王嘉爾《MAGICMAN 2 WORLD TOUR 2025-2026 in Macau Presented by Galaxy Macau™》一連三晚震撼銀河綜藝館，吸引近35,000觀眾入場欣賞。



秉持「將觀眾帶入故事核心」的理念——正如他在社交媒體所言——王嘉爾將整場演唱會劃分為五個章節，講述從黑暗時期走出，到擁抱光芒的成長旅程。





王嘉爾為銀河綜藝館千萬樂迷帶來極盡視聽享受的精彩演出。



開場時，王嘉爾吊著鋼索懸浮在主舞台上空，呈現科技感視覺效果，隨後演唱<High Alone>、<Access>、<BUCK>及<GBAD>等歌曲。而其中一個章節特別獻給他親臨到場的父母，感謝他們深刻的愛與無私的付出，成就了今日的王嘉爾。伴隨王嘉爾演繹<Sophie Ricky>，此章節營造感人至深的氣氛，成為演唱會其中一個動人時刻。與此同時，互動環節亦全面升級，王嘉爾邀請觀眾上台共舞交流，將現場氣氛推至最高潮，讓整場演出成為一場充滿驚喜與感動的音樂盛宴。





王嘉爾更邀請歌迷一同上台近距離互動。



《MAGICMAN 2 WORLD TOUR 2025-2026 in Macau Presented by Galaxy Macau™》不僅展現了王嘉爾不斷進化的藝術視野，更是一場結合音樂、情感與視覺的電影式體驗，印證了他在全球舞台上的非凡影響力，為觀眾帶來畢生難忘的體驗。



