妊娠糖尿病或令子女日後肥胖、血糖異常
「澳門銀河™」呈獻：王嘉爾MAGICMAN 2 世界巡迴演唱會 2025 – 2026 澳門站 一連三晚勁歌熱舞點亮銀河綜藝館
澳門特別行政區 - Media OutReach Newswire - 2025年10月13日 - 國際巨星王嘉爾華麗回歸澳門，由「澳門銀河™」呈獻：王嘉爾MAGICMAN 2 世界巡迴演唱會 2025 – 2026 澳門站 《JACKSON WANG MAGICMAN 2 WORLD TOUR 2025-2026 in Macau》，在過去的週末，連續三晚於全澳最大室內綜藝館——銀河綜藝館震撼登場，吸引近35,000名觀眾入場。王嘉爾憑藉其精湛的舞台魅力、細膩真摯的作品演繹，以及電影感十足的演出呈現，深深打動人心。
作為目前大中華地區唯一正式公布的巡演場次，澳門站不僅代表王嘉爾榮耀回歸銀河綜藝館，更帶來較兩年前演出的全面升級之作。演出以王嘉爾從舞台下升起華麗開篇，配合設計夢幻的舞台，瞬間將觀眾帶入他的音樂感情世界。舞台經過精心設計，結合銀河綜藝館頂尖的硬件配備，呈現出多層次視覺體驗，不僅融入空中表演、延伸式走道，更特別設置可升降的「空中舞台」，務求讓粉絲能以最近距離接觸他們的偶像，打造獨特演出體驗。
秉持「將觀眾帶入故事核心」的理念——正如他在社交媒體所言——王嘉爾將整場演唱會劃分為五個章節，講述從黑暗時期走出，到擁抱光芒的成長旅程。
開場時，王嘉爾吊著鋼索懸浮在主舞台上空，呈現科技感視覺效果，隨後演唱<High Alone>、<Access>、<BUCK>及<GBAD>等歌曲。而其中一個章節特別獻給他親臨到場的父母，感謝他們深刻的愛與無私的付出，成就了今日的王嘉爾。伴隨王嘉爾演繹<Sophie Ricky>，此章節營造感人至深的氣氛，成為演唱會其中一個動人時刻。與此同時，互動環節亦全面升級，王嘉爾邀請觀眾上台共舞交流，將現場氣氛推至最高潮，讓整場演出成為一場充滿驚喜與感動的音樂盛宴。
《MAGICMAN 2 WORLD TOUR 2025-2026 in Macau Presented by Galaxy Macau™》不僅展現了王嘉爾不斷進化的藝術視野，更是一場結合音樂、情感與視覺的電影式體驗，印證了他在全球舞台上的非凡影響力，為觀眾帶來畢生難忘的體驗。
有關 「澳門銀河」 綜合度假城
「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集9家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士、澳門安達仕酒店，以及即將啓業的澳門銀河 嘉佩樂共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。
「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提升至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。
「銀河影院」配備最頂尖的影音科技、超豪華舒適的配套，以及細心周到的服務，將身臨其境的影院體驗提升到全新境界；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯™」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。「百老匯美食街」搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的「百老匯舞台」匯聚世界級表演盛事。
「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。
