「澳門銀河」呈獻Tatler Off Menu 引領世界星級名廚及美饌 重臨「創意城市美食之都」

澳門引人入勝的美食盛會於11月14至15日星匯銀河； 於10月26日前購票可尊享早鳥優惠。

澳門特別行政區 - Media OutReach Newswire - 2025年10月15日 -「澳門銀河」呈獻 Tatler Off Menu 將於 11 月 14 至 15 日再度登場，邀得多位來自全球各地、享譽國際的星級名廚坐鎮，當中不少更獲《米芝蓮指南》、「亞洲50最佳餐廳」、「世界50最佳大獎」及 Tatler Best等權威榜單肯定，以美食連結世界，為賓客送上多元難忘的品饌體驗。他們將以創意與匠心，重新定義美食的藝術境界，令「澳門銀河」成為Tatler Off Menu的完美舞台。自2023年首次舉行已成為澳門——聯合國教科文組織「創意城市美食之都」最受矚目的美食盛事之一，門票即日公開發售。

「澳門銀河」呈獻 Tatler Off Menu於2025年帶著亞洲最佳餐廳內獲獎無數的星級廚師載譽回歸。
今年活動分為三場盛宴：首日為晚宴，次日則設午宴及晚宴。菜單靈感源自「海洋」、「天空」與「陸地」三大自然元素，融合各自的風味、質感與食材，打造一場跨越感官與想像的美食之旅。

「澳門銀河」呈獻 Tatler Off Menu於2025年帶著亞洲最佳餐廳內獲獎無數的星級廚師載譽回歸。
今年的盛會中，賓客將品嚐到由11位大師級主廚精心設計、創新又驚艷的料理。主理「海洋」的有北海道米芝蓮三星「鮨 宫川」的宮川政明、上海米芝蓮二星壹零貳小館的徐敬業，以及雅加達ESA的Aditya Muskita，同時是Tatler Best印尼奬項的得主。而主理「天空」的有澳門星際酒店米芝蓮二星及的風味居行政總廚陳植強、孟買「亞洲50佳餐廳」第19位的Masque 餐廳之新銳主廚 Varun Totlani，以及首爾米芝蓮一星餐廳KANG MINCHUL Restaurant的姜旻徹。「陸地」則有東京米芝蓮二星Florilège 的主廚川手寬康、香港米芝蓮一星VEA的鄭永麒，以及「澳門銀河」米芝蓮一星8½ Otto e Mezzo BOMBANA 的行政總廚Marino D'Antonio。甜品部分由羅馬Zucchero X Fabrizio Fiorani的「世界50最佳大奬—亞洲最佳甜點主廚」Fabrizio Fiorani及星際酒店、「澳門銀河」及「澳門百老匯™」西餅行政總廚、香港及澳門Tatler Best最佳甜點主廚任樂軒主理。星光熠熠，令人期待。

來自「澳門銀河」最新且只招待受邀貴賓的威士忌吧「千里吧」的首席調酒師Billy Choi及特邀調酒師、來自亞洲50佳酒吧第32位的香港The Savoury Project的Ajit Gurung將統領調酒桌。

讓現氣氛更為熾熱，「澳門銀河」呈獻 Tatler Off Menu亦會為賓客奉上由人氣DJ及表演者帶來的醉人現場演出，必然令活動更難忘。

以一場匯聚經驗豐富的星級名廚的美食盛宴，讚頌烹飪藝術的非凡魅力，進一步彰顯澳門作為聯合國教科文組織「創意城市美食之都」的尊貴地位，「澳門銀河」呈獻 Tatler Off Menu 勢必成為年度最矚目的美食盛典，讓賓客沉醉於星級名廚的無限創意與匠心之中：只此一個週末。

「澳門銀河」呈獻Tatler Off Menu

活動日期

2025年11月14日（星期五） | 18:30 – 22:30

2025年11月15日（星期六） | 12:00 – 15:00 / 18:30 – 22:30

地點

「澳門銀河」 2樓悅濤廊

門票價格

凡於1026日或之前購票，皆可尊享85折早鳥優惠。

雙人套票：澳門元3,376

（早鳥優惠：澳門元2,701）

四人套票：澳門元6,752

（早鳥優惠：澳門元5,402）

六人套票：澳門元10,128

（早鳥優惠：澳門元8,103）

套票包括：

*入場及池畔區座位*

*「天空」、「海洋」和「陸地」的精選菜式（3道前菜、6道主菜、2道甜點）

*每人1 杯雞尾酒或無酒精雞尾酒

*已包括加一服務費

*座位將由工作人員安排

八人池畔小屋套票：澳門元13,504

（早鳥優惠：澳門元10,804）



套票包括：

*使用尊貴私人池畔小屋

*「天空」、「海洋」和「陸地」的精選菜式（3道前菜、6道主菜、2道甜點）

*每人1 杯雞尾酒或無酒精雞尾酒

*已包括加一服務費

購票途徑

https://www.galaxymacau.com/zh-hant/vshTRE9mMX/


（左起）宮川政明大廚、徐敬業大廚、Aditya Muskita大廚將於「澳門銀河」呈獻 Tatler Off Menu主理「海洋」主題創作。
（左起）陳植強大廚、Varun Totlani大廚、姜旻徹大廚將於「澳門銀河」呈獻 Tatler Off Menu主理「天空」主題創作。
（左起）川手寬康大廚、鄭永麒大廚、Marino D’Antonio大廚將於「澳門銀河」呈獻 Tatler Off Menu主理「陸地」主題創作。
（左起）任樂軒大廚及Fabrizio Fiorani大廚將於「澳門銀河」呈獻 Tatler Off Menu主理甜點創作。
（左起）調酒師Billy Choi及Ajit Gurung將於「澳門銀河」呈獻 Tatler Off Menu主理雞尾酒創作。
有關 「澳門銀河」 綜合度假城

「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集九家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士、澳門安達仕酒店，以及即將啓業的澳門銀河 嘉佩樂，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。

「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提升至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。

「銀河影院」配備最頂尖的影音科技、超豪華舒適的配套，以及細心周到的服務，將身臨其境的影院體驗提升到全新境界；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯美食街搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的百老匯舞台匯聚世界級表演盛事。

「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。

詳情請瀏覽：

www.galaxymacau.com

,

www.broadwaymacau.com.mo

www.galaxyicc.com






