澳門矚目年度美食盛典將於亞洲頂級奢華綜合度假城，呈獻由11位星級名廚及2位調酒大師精心打造的創意佳餚及飲品，機會千載難逢，僅餘星期六午餐時段少量座席，欲購從速。

澳門特別行政區 - Media OutReach Newswire - 2025年11月5日 - 年度矚目美食盛事 「澳門銀河」呈獻 Tatler Off Menu 將於 11月14日至15日 再度登場，匯聚多位享譽國際的星級名廚，榮獲《米芝蓮指南》、《世界50最佳餐廳》、《亞洲50最佳餐廳》及 Tatler Best 等權威榜單肯定。僅餘星期六午宴時段少量座席，欲購從速。





廣告 廣告

「澳門銀河」呈獻 Tatler Off Menu於2025年帶著亞洲最佳餐廳內獲獎無數的星級名匠載譽回歸，現僅剩餘星期六午宴少量座席，欲購從速。



今年活動的菜單靈感源自「海洋」、「天空」與「陸地」三大自然元素，融合風味、質感與氛圍，打造跨越感官的味覺旅程。菜單將圍繞一系列新鮮時令食材展開，包括黑鮑魚、北海道帶子、鴿肉及鮮嫩豬肉，並搭配精心調製的雞尾酒與無酒精雞尾酒——從鹹香到甜美，層層堆疊的味覺享受，勢必掀起一場味蕾的盛宴。





「澳門銀河」呈獻 Tatler Off Menu於2025年帶著亞洲最佳餐廳內獲獎無數的星級名匠載譽回歸，現僅剩餘星期六午宴少量座席，欲購從速。



以上食材將由11位星級名廚聯手烹調，化成醉人美饌。11位名廚包括來自北海道米芝蓮三星「鮨 宮川」 及「澳門銀河」米芝蓮一星「鮨吉祥 宮川」的壽司達人宮川政明大廚；來自東京米芝蓮二星 Florilège、以巧手將蔬菜幻化為高級料理而聞名的川手寬康大廚；來自上海米芝蓮二星壹零貳小館的徐涇業大廚；以及榮獲《世界50最佳餐廳》「亞洲最佳甜品主廚」殊榮的Fabrizio Fiorani甜品大師，將與「澳門銀河」的任樂軒—糕點及烘焙助理副總裁攜手打造令人難以抗拒的甜蜜誘惑。除此之外，星際酒店米芝蓮二星風味居的陳植強行政總廚及「澳門銀河」米芝蓮一星8½ Otto e Mezzo BOMBANA的 Marino D'Antonio行政總廚亦會大顯身手，為賓客呈獻精彩美饌。



來自即將啓幕且僅限邀請的澳門銀河 嘉佩樂旗下千里吧的星級調酒師蔡禮謙，將聯同香港《亞洲50最佳酒吧》第32位The Savory Project的Ajit Gurung登場獻技，調製出與美饌完美搭配的精緻飲品。三場盛會更將融入現場音樂與Cocoa Zhou及Hansel 呈獻的DJ表演，為氛圍注入動感與魅力。



於聯合國教科文組織「創意城市美食之都——澳門」舉行的「澳門銀河」呈獻Tatler Off Menu，將帶來難得一遇的美食技藝與創意。現只餘下星期六午宴時段少量座席，欲購從速，共同感受無限創意與味覺驚喜。





「澳門銀河」呈獻 Tatler Off Menu

星級大廚及調酒師陣容

海洋

宮川政明

北海道米芝蓮三星「鮨 宫川」

「澳門銀河」米芝蓮一星「鮨吉祥 宮川」

徐涇業

上海米芝蓮二星壹零貳小館

Aditya Muskita

雅加達ESA、Tatler Best印尼奬項得主

天空

陳植強

星際酒店米芝蓮二星風味居

Varun Totlani

孟買亞洲50最佳餐廳第19位Masque餐廳

姜旻徹

首爾米芝蓮一星餐廳KANG MINCHUL Restaurant

陸地

川手寬康

東京米芝蓮二星Florilège

鄭永麒

香港米芝蓮一星VEA

Marino D'Antonio

「澳門銀河」米芝蓮一星8½ Otto e Mezzo BOMBANA

甜點

Fabrizio Fiorani

羅馬Zucchero X Fabrizio Fiorani、「世界50最佳大奬—亞洲最佳甜點主廚」

任樂軒

星際酒店、「澳門銀河」及「澳門百老匯」、香港及澳門Tatler Best最佳甜點主廚

雞尾酒

蔡禮謙

「澳門銀河」「千里吧」首席調酒師、君度橙酒「瑪格麗特調酒大賽」香港區冠軍

Ajit Gurung

亞洲50佳酒吧第32位香港The Savory Project







「澳門銀河」呈獻Tatler Off Menu





活動日期

僅餘少量座席：

2025年11月15日（星期六） | 12:00 – 15:00



座席售罄：

2025年11月14日（星期五） | 18:30 – 22:30

2025年11月15日（星期六） | 18:30 – 22:30

地點

「澳門銀河」 2樓悅濤廊

門票價格

雙人套票：澳門元3,376

四人套票：澳門元6,752

六人套票：澳門元10,128



套票包括：

八人池畔小屋套票：

澳門元13,504





套票包括：

購票途徑

https://www.galaxymacau.com/zh-hant/vshTRE9mMX/







（左起）宮川政明大廚、徐涇業大廚、Aditya Muskita大廚將於「澳門銀河」呈獻 Tatler Off Menu主理「海洋」主題創作。





（左起）陳植強大廚、Varun Totlani大廚、姜旻徹大廚將於「澳門銀河」呈獻 Tatler Off Menu主理「天空」主題創作。





（左起）川手寬康大廚、鄭永麒大廚、Marino D’Antonio大廚將於「澳門銀河」呈獻 Tatler Off Menu主理「陸地」主題創作。





（左起）任樂軒大廚及Fabrizio Fiorani大廚將於「澳門銀河」呈獻 Tatler Off Menu主理甜點創作。





（左起）調酒師蔡禮謙及Ajit Gurung將於「澳門銀河」呈獻 Tatler Off Menu主理雞尾酒創作。











Hashtag: #GalaxyMacau



發佈者對本公告的內容承擔全部責任

有關 「澳門銀河」 綜合度假城

「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集九家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士、澳門安達仕酒店，以及即將啓業的澳門銀河 嘉佩樂，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。



「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提升至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。



「銀河影院」配備最頂尖的影音科技、超豪華舒適的配套，以及細心周到的服務，將身臨其境的影院體驗提升到全新境界；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯美食街搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的百老匯舞台匯聚世界級表演盛事。



「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。



詳情請瀏覽： For more details, please visit

www.galaxymacau.com

,

www.broadwaymacau.com.mo

及

www.galaxyicc.com

。



新聞稿由客戶提供

