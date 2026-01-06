「澳門銀河」國際級文娛盛宴 華麗揮別2025 璀璨迎接2026

澳門特別行政區 - Media OutReach Newswire - 2026年1月6日 - 在告別2025年、展望2026年之際，「澳門銀河」綜合度假城圓滿舉辦了三場國際級文娛盛宴，與觀衆一起分享喜慶節日氣氛。在12月28日，銀河演講廳率先獻上溫馨滿溢的預祝新年歌劇音樂會，由世界知名韓國女高音曹秀美、知名中國男中音王雲鵬及優秀俄羅斯鋼琴家安德烈・維尼琴科（Andrey Vinichenko）攜手演出。《銀河聲薈：曹秀美音樂會・為愛瘋狂》為曹秀美澳門首演，以扣人心弦的愛、激情與音樂經典為主題，透過多尼采蒂、貝里尼、史特勞斯等經典名作，詮釋愛的多重面貌，呈現音樂藝術的極致魅力。這場僅此一晚的音樂會完美展現了曹秀美與王雲鵬的聲樂才華，涵蓋從柔美細膩到收斂流暢的多樣風格，並由維尼琴科精湛的鋼琴演奏完美襯托。





2025年12月31日及2026年1月2日，「澳門銀河」旗下銀河綜藝館連續上演江蘇衛視出品的兩場年度盛典《更好2026江蘇衛視跨年演唱會》及《音樂緣計劃2年度盛典》，匯聚重量級華語實力歌手，為線上線下的億萬觀眾帶來難忘時刻。



《更好2026江蘇衛視跨年演唱會》以「用奮鬥點亮幸福」為主題，凝聚大衆對美好未來的共同期盼。連番表演深情禮讚新時代的奮鬥之志、創造之力、發展之果，緊接多個限定舞台點燃全場熱情，引發共鳴。午夜臨近，全場氣氛達至高峰，觀眾在歡呼中迎接新年。依托場館領先的設備規模，本次跨年舞台以「星際之眼」為視覺主題，巨型環形結構勾勒出「眼眸」輪廓，大量運用水火特效和金屬反射材質打造舞台。採用目前最頂級的調音台系統，12組音箱、160支線陣列覆蓋整個現場，超過1300台數控燈光，以數控造型、流星雨、升降機以及軌道等多種形態交織，共同打造出兼具科技質感及藝術美感的沉浸式「星際漫遊」，為觀眾帶來一場猶如置身銀河的高品質視聼享受。





12 月的最後一個週末，銀河演講廳舉辦了一場充滿愛意的預祝新年歌劇音樂會，由世界知名韓國女高音曹秀美、知名中國男中音王雲鵬及優秀俄羅斯鋼琴家安德烈・維尼琴科聯袂演出，為 2025 年作深情回顧。





江蘇衛視的跨年演唱會為銀河綜藝館帶來了歡樂洋溢的氣氛，華語演藝明星們登台獻藝，在午夜鐘聲敲響前一同倒數迎接新年，標誌著2026年的到來。





江蘇衛視於1月2日在銀河綜藝館舉辦《音樂緣計劃2年度盛典》，將跨年的喜悅延續到新年，華語歌手輪番登台演唱，以音樂展開嶄新篇章。



新年伊始，《音樂緣計劃2年度盛典》於銀河綜藝館精彩收官，薛之謙、張靚穎、周深、劉宇寧、黃子弘凡等華語人氣歌手齊聚一堂，以多元舞台演繹與真摯情感共鳴，為觀眾呈現了一場兼具藝術質感及情感溫度的視聽狂歡，於悅耳旋律中傳遞新年的美好祝福。



2025星光熠熠的「澳門銀河」

回顧2025年，「澳門銀河」於旗下多個世界級演出場館圓滿呈獻了多元化藝術演出及活動。在212場璀璨活動中包括華語及國際巨星如張學友、陳奕迅、王嘉爾及G-Dragon的世界巡迴演唱會。世界級知名男高音Andrea Bocelli、國際鋼琴巨匠郎朗及國際喜劇明星歐陽萬成Jimmy O. Yang亦帶來精彩絕倫的演出；以及《「灣區升明月」2025大灣區電影音樂晚會》、《首屆國際音樂大賞及第六屆騰訊音樂娛樂盛典》、《2025愛奇藝尖叫之夜》等文化標杆活動，還有《2025年澳門國際乒聯男子及女子世界盃》、《第十五屆全國運動會乒乓球項目》等萬眾期待的體育賽事，完美彰顯「澳門銀河」不懈努力，致力提升澳門文娛活動品質，並推動城市邁向「世界演藝之都」。





2025年，「澳門銀河」共舉行了212場精彩紛呈的演出，彰顯為澳門帶來世界級演出的定位。



