「澳門銀河」旗下銀河綜藝館攜手愛奇藝宣佈 續簽三年戰略合作協議

「愛奇藝尖叫之夜」及「尖叫嘉年華」亦圓滿落下帷幕

澳門特別行政區 - Media OutReach Newswire - 2025年12月10日 -「澳門銀河」綜合度假城旗下銀河綜藝館近日順利呈獻「2025愛奇藝尖叫之夜」，這場年度娛樂盛典的收官，不僅為銀河綜藝館與愛奇藝為期三年的首次合作畫上圓滿句號，也成為雙方續寫合作新篇的重要契機。今日，雙方正式宣佈續簽三年戰略合作協議，繼續在大型娛樂活動落地、綜藝節目及影視劇合作等相關領域深化合作，以優質文娛資源賦能澳門「演藝之都」建設，共築文旅融合新生態。





（右至左）銀河娛樂集團主席呂耀東先生與愛奇藝創始人、CEO龔宇先生於簽約儀式握手預祝協議圓滿落實。



銀河娛樂集團主席呂耀東先生、銀河娛樂集團娛樂統籌行政副總裁姜力鐸先生，以及愛奇藝創始人、CEO龔宇先生，以及愛奇藝首席內容官王曉暉先生，分別代表雙方簽約。





12月9日，銀河綜藝館欣然宣佈與愛奇藝續簽三年戰略合作協議，繼續在多類型文娛體驗領域深化合作，以優質文娛資源推動澳門「演藝之都」建設。簽約嘉賓包括：（右二）銀河娛樂集團主席呂耀東先生、（左二）愛奇藝創始人、CEO龔宇先生、（右一）銀河娛樂集團娛樂統籌行政副總裁姜力鐸先生、（左一）愛奇藝首席內容官王曉暉先生。



12月5日至6日，「澳門銀河」綜合度假城旗下銀河綜藝館聯同愛奇藝，於綜合度假城內舉辦了愛奇藝年度雙慶典──「愛奇藝尖叫之夜」及「愛奇藝尖叫嘉年華」，前者已連續三年於銀河綜藝館舉行。後者則為首次舉辦，旨在讓各演出及獲奬單位的支持者聚首一堂，在「尖叫」前夕先為各演藝人打氣助威。





12月5至6日，銀河綜藝館聯同愛奇藝，於「澳門銀河」綜合度假城呈獻愛奇藝年度雙慶典：「愛奇藝尖叫之夜」及「愛奇藝尖叫嘉年華」，為年底的澳門更添精彩。



12月6日，澳門的文化娛樂地標銀河綜藝館星光璀璨，「2025愛奇藝尖叫之夜」在此隆重上演。盛典共吸引百多位藝人和行業嘉賓到場，與線上線下數億觀眾共同見證六大單元63項榮譽的揭曉。明星藝人們攜熱門佳作登場，爆款作品主創團隊合體亮相，還有多組藝人帶來經典OST串燒、熱門歌曲等精彩唱跳表演。觀眾尖叫聲從下午紅毯環節一直延續到晚上榮譽盛典，相關話題頻繁登上熱搜，為線上線下用戶打造了一份獨特的年度娛樂記憶。





與此同時，今年澳門銀河國際會議中心前地首次舉辦為期兩天的「愛奇藝尖叫嘉年華」，現場設置的13個愛奇藝內容熱度破億角色的人形立牌吸引了到場觀眾打卡拍照，數千名粉絲在超過30個明星專屬展位應援交流、互動體驗，增強了粉絲與粉絲之間、粉絲與明星之間的情感連接。期間，眾多明星嘉賓帶來精彩演出，更有多組藝人空降「尖叫嘉年華」舞台，與粉絲熱情互動，引發現場尖叫不斷。





首次舉行的「愛奇藝尖叫嘉年華」於12月5及6日於銀河國際會議中心前地舉辦，帶來超過30位明星的專屬展位，為盛典預熱。



回顧過去三年，銀河綜藝館與愛奇藝共同呈獻尖叫之夜，合作成效顯著。銀河綜藝館領先的場館設施與專業服務，結合愛奇藝的網絡、內容製作能力、藝人資源，每年的「尖叫之夜」都吸引超半個娛樂圈的明星陣容參與，成為文旅融合極具代表性的事件。坐落於「澳門銀河」銀河時尚匯、澳門規模最大的「實景+全感VR」沉浸式體驗項目《蒼蘭訣》VR沉浸體驗館為首個同類項目，推動澳門文旅多元化發展。





銀河綜藝館期待未來持續與愛奇藝携手，以更豐富的合作模式、更創新的活動體驗，開啟文旅融合的下一篇章，為澳門「演藝之都」建設注入全新活力。



Hashtag: #澳門銀河



有關 「澳門銀河」 綜合度假城



「澳門銀河」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集9家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士、澳門安達仕酒店，以及即將啓幕的澳門銀河 嘉佩樂，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。



「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提升至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。



「銀河影院」配備最頂尖的影音科技、超豪華舒適的配套，以及細心周到的服務，將身臨其境的影院體驗提升到全新境界；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯美食街搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的百老匯舞台匯聚世界級表演盛事。



「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。





詳情請瀏覽：www.galaxymacau.com,

www.broadwaymacau.com.mo

及

www.galaxyicc.com。











