「澳門銀河」獻禮「銀河奪金榮耀」 《藝薈乒乓•球拍珍品及藝術展覽》為乒乓熱潮揭開帷幕

跨界融合文化盛事 全城投入乒乓球國際級賽事沸騰氣氛

澳門特別行政區 - Media OutReach Newswire - 2025年9月15日 - 「澳門銀河™」綜合度假城（下稱「澳門銀河」）隆重呈獻一場融合國際乒乓球賽事、文化藝術、幸運及無限度假驚喜的金閃盛會——銀河娛樂集團（下稱「銀娛」）再度作為主辦單位之一呈獻「WTT 澳門冠軍賽2025」，以及中華人民共和國 第十五屆運動會（下稱「全運會」）之乒乓球項目將在銀河綜藝館盛大舉行，作為後者的賽事場地，「澳門銀河」特別呈獻《藝薈乒乓*球拍珍品及藝術展覽》，除了為連串世界級賽事預熱，更彰顯銀娛推動乒乓球文化在本地發展的積極努力。藉是次展覽之機，「澳門銀河」東翼廣場化身成乒乓球競技場，展示一系列互動裝置與珍稀的乒乓球藏品，與觀眾們以藝術文化的語言感受乒乓運動狂熱，共同為球場上每個高光時刻熱情喝采。





「澳門銀河」獻禮「銀河奪金榮耀」



球拍珍品展覽演繹乒乓球運動精髓



由「澳門銀河」銀河藝萃呈獻的《藝薈乒乓*球拍珍品及藝術展覽》是一場跨界融合的文化盛事，以乒乓球為主題，匯聚藝術、運動與文化三大元素，透過創新視角展示這項運動的歷史傳承與深厚的文化意義 ，展現銀娛對文化創意與體育發展的深度承諾。





巨型球桌與球拍藝術裝置：展出 40 多件稀有且歷史悠久的球拍，涵蓋了從 20 世紀開創性的牛皮紙覆蓋的「室內網球」款式到當今冠軍所使用的高科技碳纖維球拍的演變歷程。



本次展覽創意無限，為觀眾呈現猶如置身賽場的沉浸體驗。從高空俯瞰，巨型球拍與球桌鋪陳於紅色地板之上，宛如一場盛大的比賽現場，營造出專業競技氛圍，象徵熱血與榮耀。展覽精選超過40多件極為寶貴的乒乓球拍珍品典藏於以澳門著名地標「大三巴牌坊」為設計靈感的展示櫃展出，通過五個展櫃呈現球拍演進之路（1900-1970年代） 、先鋒設計時代（1930-1940年代）球拍 、冠軍傳承及退役運動員藝術家（簽名球拍及藝術球拍）、全球偶像（簽名球拍）、技術革命（現代創新）球拍，共同訴說著這項運動深厚文化意義的故事。





乒乓球拍珍品典藏區：該系列藏品被巧妙地擺放在受標誌性建築大三巴牌坊啟發的櫥櫃中，展現出對工藝、形式和功能深思熟慮的觀察。



展覽中央展出巨型球桌與球拍藝術裝置，彩色膠帶構成的動感線條與漂浮乒乓球，勾勒運動的速度與能量。兩端巨型球拍分別代表橫拍與直拍握法，一面手繪「Galaxy」與「Macau」字樣，另一面由真實尺寸球拍排列而成，展現乒乓球文化的創意。





「銀娛關愛特奧乒乓球同樂日」作為一項促進社會和諧共融的體育盛事，成功傳遞了乒乓球運動的快樂與活力。



此外， 銀娛團隊成員將於十月中旬，聯手打造一個大型乒乓藝術鉅作，共同推崇創意及團隊精神，絕對值得拭目以待。



《藝薈乒乓*球拍珍品及藝術展覽》現正於「澳門銀河」東翼廣場展出，展期至2026年1月4日，開放時間為每日上午10時至晚上10時，免費入場。



社區共融 投入乒乓球運動熱潮



為本澳社區推廣乒乓球運動以及弘揚體育共融精神，由銀娛冠名贊助與澳門特殊奧運會（下稱「特奧會」）聯合舉辦「銀娛關愛特奧共融乒乓球同樂日」。活動今年踏入第十五屆，延續關愛共融的初心，並透過一系列活動鼓勵社區參與，發揚體育精神。





手繪「Galaxy」與「Macau」字樣的巨型球拍：巧妙地探索乒乓球運動豐富的設計傳承與美學演變。展覽的核心是一個由巨型乒乓球和球拍組成的大型裝置，捕捉乒乓球運動的動能。而一件將於10月中旬揭幕的合作藝術作品，則將再次展現乒乓球運動的精妙之處。



本屆活動特別選於10月19日舉行開幕式，象徵距離全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會開幕正好倒數50天，別具意義。當日賽事及開放予公眾的互動遊戲區將於「澳門百老匯™」舉行，為參與者帶來充滿歡樂與活力的乒乓球體驗。此外，活動前夕，主辦雙方將於9月20日在「澳門銀河」東翼廣場舉行「DIY樹脂乒乓球拍共融工作坊」，邀請特奧會成員與銀娛員工康樂會屬下的乒乓球隊球員攜手製作乒乓球拍，體驗手作樂趣，促進交流互動，傳遞共融理念。



值得一提的是，工作坊及開幕式將聯乘《藝薈乒乓．球拍珍品及藝術展覽》，邀請「銀娛關愛特奧共融乒乓球同樂日」的參加者於活動期間參觀展覽，欣賞乒乓球裝置與球拍珍品，感受運動與文化創意交融的獨特氛圍。



銀河奪金榮耀 乒乓熱情與幸運能量



在11月，「澳門銀河」將舉行「銀河奪金驚喜」活動，向賓客送出一系列精彩餐飲、購物等禮遇及多項限量尊貴獎品，讓賓客在感受乒乓熱情的同時，盡享幸運能量與非凡度假體驗。



銀娛多年來積極配合澳門特別行政區政府的施政方針，持續以多元方式支持、舉辦及參與不同的大型國際體育品牌盛事及活動，致力推動體育與旅遊業的聯動發展，當中尤其支持乒乓球運動在澳門的發展。自2020年世界乒乓球職業大聯盟（WTT）首場賽事在澳門舉辦以來，銀娛6年間一直積極支持，並參與推動澳門站賽事的發展，並於今年第三度作為主辦單位之一。此外，今年11月，中華人民共和國第十五屆運動會乒乓球項目亦將於銀河綜藝館隆重舉行，再加上自2024年銀娛連續兩年作為主辦之一，在銀河綜藝館舉辦「澳門國際乒聯男子及女子世界盃」。這些賽事的舉辦，充份彰顯銀娛在支持體育事業方面的持續投入與熱忱。作為全澳門最大的室內綜藝館、具備多元先進設施的銀河綜藝館，加上集貼心服務與奢華設施於一身的「澳門銀河」，必然能以其舉辦文化、體育及娛樂活動的豐富經驗，為觀眾帶來難忘體驗。



了解「澳門銀河」的更多訊息，請瀏覽www.galaxymacau.com





