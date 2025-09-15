銀債開售｜專家建議抽 30 手
「澳門銀河」獻禮「銀河奪金榮耀」 《藝薈乒乓•球拍珍品及藝術展覽》為乒乓熱潮揭開帷幕
跨界融合文化盛事 全城投入乒乓球國際級賽事沸騰氣氛
澳門特別行政區 - Media OutReach Newswire - 2025年9月15日 - 「澳門銀河™」綜合度假城（下稱「澳門銀河」）隆重呈獻一場融合國際乒乓球賽事、文化藝術、幸運及無限度假驚喜的金閃盛會——銀河娛樂集團（下稱「銀娛」）再度作為主辦單位之一呈獻「WTT 澳門冠軍賽2025」，以及中華人民共和國 第十五屆運動會（下稱「全運會」）之乒乓球項目將在銀河綜藝館盛大舉行，作為後者的賽事場地，「澳門銀河」特別呈獻《藝薈乒乓*球拍珍品及藝術展覽》，除了為連串世界級賽事預熱，更彰顯銀娛推動乒乓球文化在本地發展的積極努力。藉是次展覽之機，「澳門銀河」東翼廣場化身成乒乓球競技場，展示一系列互動裝置與珍稀的乒乓球藏品，與觀眾們以藝術文化的語言感受乒乓運動狂熱，共同為球場上每個高光時刻熱情喝采。
球拍珍品展覽演繹乒乓球運動精髓
由「澳門銀河」銀河藝萃呈獻的《藝薈乒乓*球拍珍品及藝術展覽》是一場跨界融合的文化盛事，以乒乓球為主題，匯聚藝術、運動與文化三大元素，透過創新視角展示這項運動的歷史傳承與深厚的文化意義 ，展現銀娛對文化創意與體育發展的深度承諾。
本次展覽創意無限，為觀眾呈現猶如置身賽場的沉浸體驗。從高空俯瞰，巨型球拍與球桌鋪陳於紅色地板之上，宛如一場盛大的比賽現場，營造出專業競技氛圍，象徵熱血與榮耀。展覽精選超過40多件極為寶貴的乒乓球拍珍品典藏於以澳門著名地標「大三巴牌坊」為設計靈感的展示櫃展出，通過五個展櫃呈現球拍演進之路（1900-1970年代） 、先鋒設計時代（1930-1940年代）球拍 、冠軍傳承及退役運動員藝術家（簽名球拍及藝術球拍）、全球偶像（簽名球拍）、技術革命（現代創新）球拍，共同訴說著這項運動深厚文化意義的故事。
展覽中央展出巨型球桌與球拍藝術裝置，彩色膠帶構成的動感線條與漂浮乒乓球，勾勒運動的速度與能量。兩端巨型球拍分別代表橫拍與直拍握法，一面手繪「Galaxy」與「Macau」字樣，另一面由真實尺寸球拍排列而成，展現乒乓球文化的創意。
此外， 銀娛團隊成員將於十月中旬，聯手打造一個大型乒乓藝術鉅作，共同推崇創意及團隊精神，絕對值得拭目以待。
《藝薈乒乓*球拍珍品及藝術展覽》現正於「澳門銀河」東翼廣場展出，展期至2026年1月4日，開放時間為每日上午10時至晚上10時，免費入場。
社區共融 投入乒乓球運動熱潮
為本澳社區推廣乒乓球運動以及弘揚體育共融精神，由銀娛冠名贊助與澳門特殊奧運會（下稱「特奧會」）聯合舉辦「銀娛關愛特奧共融乒乓球同樂日」。活動今年踏入第十五屆，延續關愛共融的初心，並透過一系列活動鼓勵社區參與，發揚體育精神。
本屆活動特別選於10月19日舉行開幕式，象徵距離全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會開幕正好倒數50天，別具意義。當日賽事及開放予公眾的互動遊戲區將於「澳門百老匯™」舉行，為參與者帶來充滿歡樂與活力的乒乓球體驗。此外，活動前夕，主辦雙方將於9月20日在「澳門銀河」東翼廣場舉行「DIY樹脂乒乓球拍共融工作坊」，邀請特奧會成員與銀娛員工康樂會屬下的乒乓球隊球員攜手製作乒乓球拍，體驗手作樂趣，促進交流互動，傳遞共融理念。
值得一提的是，工作坊及開幕式將聯乘《藝薈乒乓．球拍珍品及藝術展覽》，邀請「銀娛關愛特奧共融乒乓球同樂日」的參加者於活動期間參觀展覽，欣賞乒乓球裝置與球拍珍品，感受運動與文化創意交融的獨特氛圍。
銀河奪金榮耀 乒乓熱情與幸運能量
在11月，「澳門銀河」將舉行「銀河奪金驚喜」活動，向賓客送出一系列精彩餐飲、購物等禮遇及多項限量尊貴獎品，讓賓客在感受乒乓熱情的同時，盡享幸運能量與非凡度假體驗。
銀娛多年來積極配合澳門特別行政區政府的施政方針，持續以多元方式支持、舉辦及參與不同的大型國際體育品牌盛事及活動，致力推動體育與旅遊業的聯動發展，當中尤其支持乒乓球運動在澳門的發展。自2020年世界乒乓球職業大聯盟（WTT）首場賽事在澳門舉辦以來，銀娛6年間一直積極支持，並參與推動澳門站賽事的發展，並於今年第三度作為主辦單位之一。此外，今年11月，中華人民共和國第十五屆運動會乒乓球項目亦將於銀河綜藝館隆重舉行，再加上自2024年銀娛連續兩年作為主辦之一，在銀河綜藝館舉辦「澳門國際乒聯男子及女子世界盃」。這些賽事的舉辦，充份彰顯銀娛在支持體育事業方面的持續投入與熱忱。作為全澳門最大的室內綜藝館、具備多元先進設施的銀河綜藝館，加上集貼心服務與奢華設施於一身的「澳門銀河」，必然能以其舉辦文化、體育及娛樂活動的豐富經驗，為觀眾帶來難忘體驗。
了解「澳門銀河」的更多訊息，請瀏覽www.galaxymacau.com
有關 「澳門銀河」 綜合度假城
「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集9家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士、澳門安達仕酒店及即將開幕的澳門銀河 嘉佩樂， ，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。
「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風 味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲體驗; 面積超過10萬平方米的銀河時尚匯，雲集了超過200個國際時尚豪華品牌，為客人提供從高端精品旗艦店到潮流時尚生活、精彩多元的品牌選擇，是追求全新時尚與創意體驗的潮流熱點，及購物的人氣之選；極具規模的 3D影城「銀河影院」設有10間影院，以4K鐳射映畫打造無可比擬的電影體驗；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯美食街搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的百老匯舞台匯聚世界級表演盛事。「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。
銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館─銀河綜藝館。
