「澳門銀河」與意式優雅的美學交匯： 銀河時尚匯全新購物空間隆重啓幕

澳門特別行政區 - Media OutReach Newswire - 2025年10月31日 -「澳門銀河™」綜合度假城隆重啓幕全新尊尚購物空間，匯聚三大世界頂級品牌——Brunello Cucinelli、Miu Miu、Tod's，於銀河時尚匯的核心地段盡展非凡風采。嶄新購物空間以米蘭傳奇購物街蒙特拿破崙大街（Via Montenapoleone）為靈感作場景佈置，並融合「澳門銀河」的獨特風格，重現意式優雅風尚，展開一段探索意大利奢華時尚與當代藝術巧妙交匯的旅程，同時展現非凡品味、嶄新體驗與尊貴禮遇。





銀河時尚匯時尚大道中嶄新的購物空間誠邀品味非凡的賓客展開一段探索意大利奢華時尚與當代藝術交匯的旅程。

廣告 廣告



匯聚國際知名高端品牌的銀河時尚匯，於時尚大道中全新擴展的購物空間，融合意大利精緻美感與摩登格調的設計，延續銀河時尚匯的明亮氛圍，以風箏造型的照明燈飾散發出如陽光般的溫暖光調，營造舒適愜意的購物體驗。圍繞主要照明燈飾的一片LED星光穹頂如銀河繁星般閃耀，照亮著綠意盎然的室內空間與錯落有致、伴隨檸檬樹的悠閒長椅。意大利時尚品牌代表Brunello Cucinelli、Miu Miu及Tod's鼎足而立，彰顯意式工藝、傳承與永恆優雅的精髓，構成該區的時尚核心。



Brunello Cucinelli專門店呈獻極致細膩的購物體驗，融合極簡設計與意大利工藝美學。店內以砂質石灰華、灰褐色皮革及觸感豐富的布料營造溫潤雅緻氛圍，雕塑感家具與古銅及黑鎳元素點綴其間，展現匠心細節，更特設男裝專屬訂製區，為品味人士打造量身定制的尊榮體驗。畫面豐富的門面與設計精巧的燈光相得益彰，吸引賓客走進這個低調奢華的空間，體驗品牌所秉持的真誠、優雅與永恆風格。





全新意式風尚購物空間匯集了多個精緻的意大利品牌，加上米蘭傳奇購物街蒙特拿破崙大街（Via Montenapoleone）為靈感的場景佈置，彰顯了意大利精緻的氛圍。



搬遷至全新購物空間的Miu Miu為品牌澳門最大旗艦店，是極簡優雅與現代藝術交融的靜謐天地。店內以天藍色帆布為主基調，搭配藍色地毯與木材地板，展現品牌精緻美學與生活哲學。同步登場的2025秋冬及假日系列涵蓋柔軟羊毛外套、刺繡洋裝等多樣單品，全新的Solitaire手袋、大熱款式Pocket手袋，及新店獨家的Gymnasium運動鞋亦同步登場，每一件作品皆是對美感、工藝與Miu Miu精神優雅的低語頌讚。



作為Tod's亞洲最大旗艦店，全新專門店以意式風尚空間呈現品牌標誌性的生活美學與精湛工藝。明亮簡潔的室內設計採用Vicenza維琴察石、Rigatino條紋大理石及玫瑰木飾面，營造輕鬆愜意且高雅的氛圍，呼應品牌風格與澳門氣質。店內展示全線男女服飾、鞋履與皮具系列，包括經典Gommino「豆豆鞋」、Di Bag Folio、T Timeless及多款精選小皮具。My Gommino個人化定製服務，讓顧客以字母或配色打造獨一無二的風格。為提供尊貴體驗，店內特設J.P. Club私人空間，讓顧客於私密環境中享受意式生活藝術與貼心服務。11月亦將推出澳門首個概念快閃店及盛大品牌開幕慶典，誠邀一同見證Tod's意式風尚新篇章。





用心規劃的意式場景佈置，意大利精緻美感與摩登格調完美融合。



銀河時尚匯的全新購物空間不僅是一處購物地標，更是一條文化長廊，讓時尚與藝術交匯。Cosmo藝術畫廊展出亞洲知名藝術家的感性作品，將空間化為一幅充滿現代創意的藝術畫布，為購物體驗注入探索與靈感。「Cosmo精品酒店」與 「cucina h」場景佈置分別以精品酒店與現代意式餐廳為設計靈感，於大道上呈現極具社交媒體吸引力的打卡場景，成為視覺焦點，增添沉浸式體驗的魅力，結合建築美感與數位魅力。



全新購物空間以如畫街景、建築美學與值得捕捉分享的精彩時刻，讚頌多元形式的美學。這裡的每一個細節都訴說著故事、每一次造訪都成為難忘回憶。





Cosmo藝術畫廊展出亞洲知名藝術家的感性作品，將空間化為一幅充滿現代創意的藝術畫布，為購物體驗注入探索與靈感。



銀河時尚匯匯聚全球追捧的奢華時尚品牌，涵蓋鐘錶珠寶、炙手可熱的時尚服飾及限量

版名品，未來將持續為尊貴賓客引進更多國際時尚品牌，讓賓客在「澳門銀河」感受時

尚與品味融合的創新購物體驗。關於「澳門銀河」的更多資訊，請造訪www.galaxymacau.com。



Hashtag: #GalaxyMacau



發佈者對本公告的內容承擔全部責任

有關 「澳門銀河」 綜合度假城

「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集9家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士、澳門安達仕酒店，以及即將啓幕的澳門銀河 嘉佩樂，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。



「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提升至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。



「銀河影院」配備最頂尖的影音科技、超豪華舒適的配套，以及細心周到的服務，將身臨其境的影院體驗提升到全新境界；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯美食街搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的百老匯舞台匯聚世界級表演盛事。



「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。





詳情請瀏覽：www.galaxymacau.com, www.broadwaymacau.com.mo及www.galaxyicc.com。













新聞稿由客戶提供

