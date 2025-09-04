「澳門銀河」與UFC終極格鬥冠軍賽 達成四年多元戰略夥伴協議

澳門特別行政區 - Media OutReach Newswire - 2025 年9月4日 - 「澳門銀河™」綜合度假城（下稱「澳門銀河」）欣然宣布與世界頂尖綜合格鬥（MMA）組織終極格鬥冠軍賽（下稱「UFC」）達成為期四年的戰略夥伴關係，在2026年至2029年期間為銀河綜藝館帶來三場刺激的UFC格鬥之夜。





Galaxy x UFC KV TC



是次由亞洲首屈一指的豪華綜合度假城與世界頂級綜合格鬥推廣機構組成的戰略夥伴關係，將會吸引區內格鬥支持者的注目，進一步確立澳門在世界體育娛樂舞台的前沿地位。更重要的是，此份協議將為澳門帶來更引人入勝、更耳目一新的節目體驗，增強澳門對本地居民及國際旅客的吸引力。



綜合格鬥這項運動，充滿貼身搏鬥。其融合了拳擊、摔角和巴西柔術等多種格鬥技巧，以其原始的能量和精彩的瞬間吸引觀眾。UFC的格鬥比賽結合極高水平的格鬥技能和獨一無二的現場製作，帶來扣人心弦的現場體驗，與世界各地觀眾產生深刻共鳴。



是次戰略合作更會為澳門帶來UFC知名的「UFC精英之路」，將在「澳門銀河」上演2026年度的首圈賽事。「UFC精英之路」為亞太區頂級MMA新秀設計的人才發展體系，旨在為選手提供進入UFC的競技通道。賽事採用「獲勝即晉級」的錦標賽賽制，涵蓋多個量級，最終優勝者將獲得UFC正式合同且逐步收獲支持者。2024年11月的「UFC格鬥之夜澳門」，「格鬥中醫」石銘擊敗馮蕭燦，拿下精英之路女子草量級決賽冠軍並簽約UFC。



為增添活動氣氛，每場UFC格鬥之夜澳門將會伴隨一星期的系列活動，包括明星選手見面會，與格鬥迷線下互動等，旨在於銀河綜藝館內外皆營造一個MMA嘉年華。





「澳門銀河」與UFC達成戰略夥伴關係，連同2026年共四年內舉辦三場格鬥之夜。此次合作期望有助於提升澳門對遊客的吸引力，並促進澳門體育和旅遊業的發展。（右至左）UFC總裁兼首席執行官白大拿及銀河娛樂集團首席營運總監（澳門）祁嘉杰先生共慶是次戰略夥伴關係。

銀河娛樂集團首席營運總監（澳門）祁嘉杰先生表示：「我們非常榮幸能與全球最大的綜合格鬥推廣機構 UFC 組成夥伴關係，將世界級的格鬥之夜帶到銀河綜藝館。此次戰略夥伴關係體現了我們持續支持澳門特區政府融合旅遊與體育的願景。澳門的綜合格鬥愛好者現在有機會在自家城市觀看頂級賽事，而旅客們則可以享受這座城市豐富的文化、美食和娛樂，以及難忘的格鬥體驗。」



UFC總裁兼首席執行官白大拿表示：「我剛從中國回來，那裡的人、文化還有運動員們都令人讚歎—一切體驗都非常棒。而UFC與『澳門銀河』的合作可謂恰逢其時，這既是中國格鬥迷的福音，更是綜合格鬥運動的一個里程碑。」



UFC高級副總裁兼亞太區負責人張卓麟表示：「2026年，澳門將成為UFC進軍亞洲的起點。延續我們在2024年舉辦的極為成功的賽事，這次與『澳門銀河』的長期夥伴關係鞏固了我們對這個地區及其熱情粉絲的承諾。我們將攜手呈現世界頂尖的綜合格鬥賽事，並在澳門的中心地帶培育下一代格鬥人才。」





UFC是綜合格鬥的領頭推廣單位，而這項運動融合多種格鬥技，充滿貼身搏鬥。「澳門銀河」與UFC的開創性戰略夥伴關係，定將進一步激發對全球體育項目的渴求，並擴大澳門及周邊地區的綜合格鬥粉絲群。

於2024年，「澳門銀河」就曾於旗下銀河綜藝館舉行「UFC格鬥之夜澳門」，呈獻多位來自中國、亞洲及全球各地UFC的星級格鬥選手，而該次活動更是UFC時隔10年重返澳門。該場賽事門票銷售一空，吸引了12,000名觀眾，彰顯了這項運動的受歡迎程度及極度吸引遊客現場觀戰。「澳門銀河」與UFC的戰略夥伴關係預計在未來四年助力澳門體育和旅遊業蓬勃發展，為澳門經濟的適度多元化發展做出貢獻。





「澳門銀河」與UFC的新戰略合作協議將於未來四年為全澳最大的銀河綜藝館帶來三場精彩刺激的UFC格鬥之夜。



更多信息敬請關注「澳門銀河」社交網絡平台和官方網站 www.galaxymacau.com。





「澳門銀河」及UFC達成的戰略合作協議標誌著UFC繼2024年後重回澳門銀河綜藝館並共同舉辦UFC格鬥之夜。



有關 「澳門銀河」 綜合度假城

「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集8家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士以及澳門安達仕酒店，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。



「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提升至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。



「銀河影院」配備最頂尖的影音科技、超豪華舒適的配套，以及細心周到的服務，將身臨其境的影院體驗提升到全新境界；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯美食街搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的百老匯舞台匯聚世界級表演盛事。



「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。



詳情請瀏覽：

www.galaxymacau.com

,

www.broadwaymacau.com.mo

及

www.galaxyicc.com

。



關於UFC

UFC®是全球首屈一指的綜合格鬥（MMA）組織，擁有超過7億名粉絲及約3億1千8百萬名社群媒體追蹤者。UFC®每年在全球最具聲望的場館舉辦超過40場現場賽事，並將節目內容放送至超過210個國家和地區，覆蓋超過9億5千萬個家庭單位的電視及數碼播放器材。



UFC 的選手名單匯聚了來自超過75個國家的世界頂尖綜合格鬥運動員。其數位平台包括 UFC FIGHT PASS®，是全球領先的格鬥運動串流服務之一。UFC 隸屬於 TKO Group Holdings（紐約證券交易所代碼：TKO），總部位於美國內華達州拉斯維加斯。



欲了解更多資訊，請造訪 UFC.com，並在 Facebook.com/UFC 以及 X、Snapchat、Instagram 和 TikTok 上追蹤 @UFC。





