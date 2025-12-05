精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
「澳門銀河 ‧ 賞你非凡」 開啓洋溢溫馨暖意的冬季節慶之旅
即日起至2026年1月4日，踏入「澳門銀河」的季節幻境， 盡享璀璨冬日體驗、節慶餐飲與購物禮遇，以及震撼現場表演。
澳門特別行政區 - Media OutReach Newswire - 2025年12月5日 - 今個冬季，「澳門銀河」綜合度假城隆重呈獻「澳門銀河‧賞你非凡」冬日慶典，屢獲殊榮的度假城將華麗蛻變為夢幻國度，匯聚奇趣裝飾、互動節慶裝置、量身打造的冬日體驗、精緻餐飲及購物禮遇，以及震撼現場娛樂表演，開啓一個充滿愛、團聚與饋贈的季節，在年末提昇贈禮的氣氛。
慶典的核心是五位可愛吉祥物「銀河聯萌」，象徵賓客在「澳門銀河」能體驗的五大範疇——環球美食、精美住宿、悅人購物、精彩表演、刺激娛樂。賓客可與這些趣味角色展開奇幻旅程，探索度假城的隱藏驚喜，締造珍貴節日回憶。
璀璨光影，點亮銀河
翡翠大堂的中心裝置設計特別，將閃耀聖誕樹與晶瑩剔透的水晶球巧妙融合，化身迷人節慶標誌，構成節慶亮點。裝置定時綻放光影盛宴，伴隨歡欣聖誕樂曲，營造絢麗氛圍。水晶球內的聖誕村景致洋溢幸福與寧謐，邀賓客駐足沉浸於節日的魔幻時光。
銀河時尚匯裝設有更多閃耀奪目的節日裝飾：鑽石大堂的璀璨節慶拱門為賓客開啓「澳門銀河」之旅，並伴以金光瀑布及聖誕主題運財銀鑽匯演迎賓，樂韻悠揚。明珠大堂的泡泡升降機更將「銀河聯萌」幻化為從地面至天花的舞動奇景，為慶典再添驚喜。
想捕捉難忘瞬間？銀河時尚匯中央大堂呈獻巨型聖誕球形穹頂，結合尖端AR技術，營造夢幻雪景，完美呈現節日氛圍。此獨家體驗適用於消費滿澳門元500之賓客，或持有銀河綜藝館、G Box或百老匯舞台門票，或入住「澳門銀河」旗下九間豪華酒店並持房卡及卡套之賓客。
整個度假城洋溢節慶優雅，華麗聖誕樹、璀璨燈飾與趣味動人體驗令人目不暇給。佳節購物獎賞、驚喜抽獎及獨家優惠更添光彩，確保每次造訪皆充滿歡欣與非凡回憶。
購物獎賞，盡享非凡饋贈
時尚精品是極佳的節慶贈禮，而集合了全球追捧奢華品牌的銀河時尚匯，新近迎來港澳地區規模最大的 lululemon 專門店，以及呈現意大利高級珠寶品牌Buccellati的全新意式高雅購物區，進一步彰顯銀河時尚匯在澳門高端購物體驗的獨特地位。
今季TOD'S冬季假日主題限時空間登陸明珠大堂，將意大利匠心工藝與節日優雅完美融合。賓客可探索獨家節日設計、沉浸式體驗及精緻工藝；12月18日至1月4日於銀河時尚匯購物滿澳門元20,000，尊享高達7%購物及餐飲回贈，使用銀聯支付更可獲額外無門檻購物現金券。凡購物滿澳門元8,000，可參加即抽即中的巨型扭蛋機抽獎，贏取驚喜獎品。於時尚大道中指定地點打卡留影，更可兌換限量版「小萌禮」飾物，為您的節日購物之旅增添奢華驚喜。
冬日高潮，現場盛放
冬日慶典更附帶一系列精彩現場演出，包括銀河綜藝館於12月6日舉辦的《2025愛奇藝尖叫之夜》 ，群星閃耀；1月2日《音樂緣計劃2》 年度盛典，熱切迎接2026年。「百老匯舞台」12月5至7日呈獻香港唱作歌手湯令山Gareth.T、12月13日則迎來法國鋼琴巨匠Richard Clayderman。銀河演講廳12月28日舉辦《銀河聲薈：曹秀美音樂會 - 為愛瘋狂》，由世界知名韓國女高音曹秀美傾情獻唱，以愛與樂章迎接新年。
以三場繽紛跨年倒數派對，於「澳門銀河」華麗迎新！全球首家萊佛士秘密酒吧「長廊酒吧」以葡萄牙巨艦「Madre de Deus」為靈感，呈現華麗氛圍與節慶特調，讓賓客盡享魅力之夜。澳門安達仕酒店則以葡式與澳門風情打造舞台，木質拱門與精美瓷磚交織，DJ Kriel及多位藝人現場演出，讓跨年夜充滿節奏、滋味與喜悅，舞動迎接新一年。麗思酒廊則呈獻「金色之夜：華麗歌舞倒數之夜」，沉醉於華麗暖色系迎接新年。詳情可參閱www.galaxymacau.com/zh-hant/offers/dining/glamorous-countdown-parties-2025/
「澳門銀河」呈獻節慶美饌盛宴
於「澳門銀河」逾15間頂級餐飲選擇 ，盡享聖誕及新年佳餚：從高雅下午茶、頂級扒房，到豐盛自助餐、亞洲美饌及國際料理，還有創意佳節雞尾酒 ，滿足每一份渴望。詳情可參閱www.galaxymacau.com/zh-hant/offers/dining/gift-yourself-extraordinary-gastronomic-journey/
另外，今年冬季，賓客可於「澳門銀河」、星際酒店及「澳門百老匯™」品嚐火鍋及煲仔美饌，或到「亞洲美食坊」品味全新選擇「漢堡迷」的多款精心製作漢堡。「亞洲美食坊」亦有匯聚地道小食的「曼谷小吃」與「澳食記」，以及「粥麵雙全」的暖心主食，皆由「澳門銀河」溫暖呈獻。
舒心水療，獻上非凡慰藉
在這個靜謐的冬日，邀您沉浸於兩款靈感源自傳統療癒智慧與大自然能量的煥活水療體驗，喚醒身心靈平衡，重拾溫暖與寧靜。由即日至12月31日，「澳門銀河」為賓客呈獻多款特色理療，包括：
澳門悦榕Spa特別呈獻「中式經絡理療」及「竹熱療癒按摩」，皆為90分鐘療程。前者透過刺激穴位與疏通全身氣脈，通過能量流動達至深層和諧與舒緩。後者是一場深度放鬆的療癒儀式，以溫熱竹棒結合長而流暢的按摩手法與深層按壓，成就身心舒暢。每位澳門元2,100++，可選擇以澳門元580++延續30分鐘療程。
澳門麗思卡爾頓水療中心則呈獻體驗「閃耀冬日 煥彩之旅」。療程以薑餅身體磨砂開啓序幕，隨後以ESPA按摩精油進行芳香療法按摩舒緩身心，並尊享香薰蒸氣室、活力池及休憩區。90分鐘療程每位澳門元1,800++。
今個冬日，「澳門銀河」化身璀璨舞台，締造難忘時刻——每段體驗皆是饋贈，每段回憶皆臻非凡。
欲了解更多「澳門銀河」的資訊，請造訪www.galaxymacau.com。
於荔枝碗享受冬日精彩
銀河娛樂集團（「銀娛」）同步舉行「銀娛荔枝碗船廠片區冰上嘉年華」；荔枝碗船廠片區為銀娛於澳門特區政府領導下建立的文旅項目，旨在履行企業社會責任及推動澳門經濟適度多元化。
「銀娛荔枝碗船廠片區冰上嘉年華」設有長28米的溜冰場、適合打卡的節慶裝置，以及八個零售、飲食攤位，將於2025年12月24日至2026年1月25日的每個週末，以及12月24-25日、31日及1月1日免費向公眾開放。
歡樂節慶延伸至星際酒店
星際酒店同樣洋溢冬日喜悅：品味坊推出半自助午餐及自助晚餐，大宴會廳亦設聖誕套餐，而品味吧則提供狂熱氣氛，讓賓客盡情狂歡，歡度聖誕或新年除夕。今年冬季，澳門核心地段將呈獻極致享受與節慶盛宴。
欲了解更多星際酒店的資訊，請造訪 www.starworldmacau.com。
「澳門銀河‧賞你非凡」冬日節慶美食巡禮：
餐廳
推廣詳情
推廣時段
主要特色
價格
CHA BEI
佳節美饌
12月8日 – 1月4日
每份威靈頓牛扒將附贈兩杯精選葡萄酒
由澳門元98+ 至澳門元638+
佳節下午茶
12月18日 – 1月4日
/
澳門元598+
聖誕樹頭蛋糕工作坊
12月21日
90分鐘工作坊、
每位澳門元488
8½ Otto e Mezzo BOMBANA
佳節午 / 晚套餐
12月24日 – 1 月1日
可獲贈朱古力禮盒
佳節午餐：
The Apron 蠔吧扒房
佳節特式菜式
12月1日 – 1月4日
意式烤乳豬 – 每份烤乳豬將附贈兩杯葡萄酒
每份澳門元398+
gaga
佳節海陸大餐
12月1-31日
贈送2杯葡萄酒
每位澳門元788+
羅夫人咖啡館
聖誕特飲
12月1-31日
蘋果肉桂拿鐵
每杯澳門元42
Passion. by Gérard Dubois
聖誕特色佳餚
12月1-31日
/
由澳門元38至澳門元85
奈和美
歡悅冬日下午茶套餐
12月1日 – 1月4日
/
澳門元598++（兩位用）
山里
聖誕會席
12月24及25日
只需澳門元638+元搭配精選清酒
每位澳門元1,880+
元旦會席
1月1 – 3日
元旦御節午膳
1月1及2日
/
每位澳門元680+
尚坊
聖誕八道菜套餐
12月13日- 1月1日
贈送迎賓雞尾酒
每位澳門元888+
安達仕廚薈
聖誕自助晚餐
12月24及25日
提前7天預訂即可獲贈一瓶氣泡酒
每位成人：
除夕自助晚餐
12月31日
提前7天預訂即可獲贈一瓶氣泡酒
每位成人：
安達仕酒吧
跨年派對
12月31日
DJ Kriel與活力四射的現場音樂表演
免費入場
饗和民
佳節八道菜套餐
12月20日 – 1月2日
/
澳門元888+ （兩位用）
萊佛士大堂吧
聖誕套餐
12月24及25日
贈送量身定製的3D卡及精美甜點
每位澳門元1388++
新年套餐
12月31日
每位澳門元1588++
長廊酒吧
除夕倒數派對
12月31日
每位由澳門元388+起
佳節特調
12月16 – 31日
/
每杯由澳門元128+起
蒙特卡洛巴黎咖啡館
烤火雞及豬肋骨外帶套餐
12月1 – 31日
精美烤火雞及豬肋骨
澳門元1,688
麗軒
佳節臻味粵宴（八道菜）
12月24及25日
/
每位澳門元1,688+
「麗思咖啡廳」
節日早午自助餐
12月7、 14、21、25日及1月1日
暢飲多種飲品
每位成人：
佳節饗宴‧
12月24及25日
（包括一杯侍酒師精選香檳）
每位澳門元988+
感恩美味同享（外帶美饌）
即日至12月31日
香草烤火雞
澳門元1,388
「麗思酒廊」
聖誕雅致下午茶
12月1日 -
贈送精選飲品
每份538元
節慶雞尾酒
12月1 – 30日
/
由澳門元118++起
「名廚都匯」
歡聚節慶自助餐
12月1 – 23及26 – 30日、1月1日
/
每位成人：
聖誕及除夕自助晚餐
12月24、 25及31日
每兩位贈送1瓶G.H. Mumm Brut Grand Cordon Rouge香檳
12月24 – 25日
「大堂酒廊」
歡樂海鮮慶典
12月1 – 31日
贈送1 瓶G.H. Mumm Reserve Cuvee香檳
澳門元1,288++
麗思酒廊
金色之夜：
12月31日
/
入場費：
有關 「澳門銀河」 綜合度假城
「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集九家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士、澳門安達仕酒店，以及即將啓幕的澳門銀河 嘉佩樂，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。
「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提升至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。
「銀河影院」配備最頂尖的影音科技、超豪華舒適的配套，以及細心周到的服務，將身臨其境的影院體驗提升到全新境界；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯美食街搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的百老匯舞台匯聚世界級表演盛事。
「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啓新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。
詳情請瀏覽：
,
及
。
