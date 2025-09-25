「澳門銀河」金秋呈獻琳瑯滿目之旅 國慶中秋雙節共慶感受貼心禮遇

系列精彩活動涵蓋吃喝玩樂多元方面，與本地及世界各地賓客同度秋日良辰

澳門特別行政區 - Media OutReach Newswire - 2025年9月25日 - 隨著躍動夏日來到尾聲，秋意降臨，適時滋養身心、補充能量，為金黃秋日準備妥當。秋天是滋潤的時機、秋天是美食的季節、秋天是購物的理由，因此「澳門銀河™」綜合度假城（下稱「澳門銀河」）誠邀賓客展開一場集美食、時尚與健康於一身的秋日感官之旅，讓賓客從上到下、由內到外都心滿意足、身心舒暢。由即日起，多項秋季限定活動陸續登場，涵蓋金蟹盛宴、精緻午膳、主廚發辦、高達6%購物賞及賞心餐飲禮遇、身心舒煥體驗，為賓客打造豐盛多彩的秋日回憶。





由泰國獲獎名廚 Jan Ruangnukulkit 主理的米芝蓮入選泰國餐廳尚坊推出特別時令菜單，頌揚泰國香料和農產品的魅力，展現金秋的溫柔光芒。



涵蓋海陸的金秋美饌：中秋月餅、鮮甜蟹肉、香嫩牛扒，撫慰味蕾



共慶團圓的秋天同時是月餅的季節：今年，「澳門銀河」特別呈獻「月滿心甜 · 悅享團圓」月餅禮盒，內有八件裝迷你月餅，傳統與新派口味兼備，以真摯心意，傳遞溫暖祝福。精選五款經典風味，綿密奶黃、醇香五仁、清甜陳皮豆沙、回甘抹茶及軟糯紫薯，滿載幸福滋味。每盒澳門元398，於百樂潮州酒樓有售。由泰國名廚Jan Ruangnukulkit主理、米芝蓮甄選餐廳尚坊，推出時令賞味菜單，融合泰國香料與新鮮食材，塑造最具典雅泰國風情且層次豐富的味覺體驗，呈獻由熱帶水果製製成的沙律、牛面頰肉湯、清潤的白苦瓜、原隻椰子殼的椰子雪糕。晚餐時段供應，每位澳門元888+起。「承∙鐵板料理」則以日本秋日最具風味的松露、松茸、小田和牛等頂級食材入饌，呈獻秋日主廚發辦盛宴，帶來柔嫩清甜的靜岡鱒魚、醇厚土香的舞茸菇、空運新鮮刺身、加上在一番出汁中優雅共舞的名貴松茸、鵝肝及魚子醬，盡顯鐵板燒的料理藝術。週末午餐每位澳門元888+、週二至週日晚餐每位澳門元1,988+起，更可以每克澳門元38+追加松露。



美味不分早午晚：饗和民推出午餐盲盒，每位澳門元118+，隨機抽出價值高達澳門元288+的套餐，包括鮮甜海膽飯及飄香的日本和牛飯等，更有機會贏取價值澳門元1,588+的原板日本海膽，讓玩樂與美饌完美融合。饗和民的招牌現做手卷亦非常吸引，現烤頂級海苔及優質赤醋飯，配上秘製醬油及自選配料——鮮嫩的三文魚、清甜的赤蝦或奢華的海膽等，不論午晚餐都是舒心的美味，每份澳門元58+起。饗和民亦備有多種製法的美味松葉蟹，現已上市。



喜歡優質牛扒的賓客，必定不想錯過The Apron蠔吧扒房推出60分鐘無限牛扒午餐，每位澳門元358+，包含沙律及薯條。咖啡品牌 % Arabica將於10月在銀河時尚匯開設全新門店，並限時推出獨家飲品及開業禮品，為旅程增添一處時尚悠閒新據點。



秋季同樣是品蟹的黃金時機，於10月8日開始，由「澳門銀河」八大餐廳——花悅庭、巧麵館、彭慶記、百樂潮州酒樓、莆田、銀河氹仔漁村、鹿港小鎮、北膳樓同時呈獻的「金蟹盛宴」，呈獻多種類令人垂涎的螃蟹，為賓客的味蕾帶來多元的選擇。花悅庭以花雕醉大閘蟹展現醇香蟹味；莆田則以古法冰醉梭子蟹重現閩南風華；彭慶記推出辣椒餅酸菜涼瓜肉蟹煲與鮑魚蟹煲，暖胃又開胃；銀河氹仔漁村的金湯酸菜豬肚蟹與膏蟹炆雞，滋味層次豐富；北膳樓以渤海灣梭子蟹搭配元蘑及螺絲椒，展現南北融合；鹿港小鎮則以香辣亞拉斯加蟹腳及巧麵館的蟹粉拌手工麵掀起蟹季熱潮。這個金秋，各家餐廳都施展渾身解數，呈獻繽紛的鮮蟹滋味。





金秋是品蟹的精選季節，特別是來自洋澄湖的大閘蟹。而「澳門銀河」的九家精選餐廳於今個秋天將會同時呈獻多種烹調方式的不同螃蟹菜式。



澳門麗思卡爾頓酒店旗下榮獲《香港澳門米芝蓮指南2025》入選餐廳——「麗思咖啡廳」，誠邀賓客蒞臨品味期間限定的澳洲冬季黑松露饗宴，由餐廳主廚 Gabriel José Díaz Leite 精心設計，以法式料理藝術演繹黑松露的優雅魅力。而澳門JW萬豪酒店極受歡迎的「名廚都匯」自助餐廳於 2025年9月30日至11月30日供應和牛主題自助晚餐，更 特別邀請到曾服務於米芝蓮三星餐廳的名廚 Lee Adams 於9月30至10月2日期間擔任客席主廚坐鎮。





靈感來自經典的威靈頓牛扒，以魚肉與法國食材重新演繹的香煎龍利魚是「麗思咖啡廳」今秋澳洲冬季黑松露饗宴的重點菜式。



銀河時尚匯購物獎賞：時尚探索與豐富回饋



今個秋天，雲集全球追捧奢華品牌的 「澳門銀河」銀河時尚匯延續悅心的購物體驗，為賓客送上更豐富選擇。10月1日至8日期間，於銀河時尚匯購物可享高達6% 無門檻購物及餐飲現金券。而9月26日至10月8日，迪斐世「澳門銀河」店更設互動遊戲，送出足金金元寶及購物優惠券，驚喜連連。





今年金秋，於「澳門銀河」盡情購物，更有機會贏取無與倫比的購物獎勵或參加抽獎，享受獨一無二的購物體驗。



另外，10月將迎來全新的意式風尚購物空間，兩大高級品牌Brunello Cucinelli旗艦店及TOD'S亞洲最大旗艦店隆重登場，兩新店各有特色；加上擴充店面、同為意大利高端時尚品牌的MIU MIU，賓客將會體驗到更精彩更廣闊的銀河時尚匯，並預見更色彩斑斕的風格探索之旅。



Louis Vuitton銀河時尚匯店經擴充規模，全新女裝專門店現已於歐珀大堂開幕，呈獻由品牌女裝系列藝術總監 Nicolas Ghesquière統領的Louis Vuitton 2025秋冬女裝系列，當中包括Nicolas Ghesquière最新推出、象徵揉合冒險精神和驚喜探索的鐵路旅行模式興起之Express手袋，並見證品牌以匠心製作的脫俗優雅、嫵媚精緻和功能實用的旅行精品開創嶄新篇章。另外，全新LV Sneakerina運動鞋這款創意新作採用結合運動鞋與時尚平底鞋特色的混合設計，創造出對比鮮明和觸動情感的運動鞋款，皆不容錯過。



天浪淘園健體時刻：健康與活力並重



榮獲《Travel+Leisure》雜誌評為澳門最佳酒店泳池的「澳門銀河」天浪淘園，今個秋天將延續夏季的精彩。僅供酒店住客使用的天浪淘園，歡迎賓客免費參加水中有氧健身舞及Body Weight塑形健身訓練，於全球最大空中衝浪池及池畔平台展開高效燃脂運動。活動於9月27、28及10月1日至5日舉行，無需預約，隨時解鎖健康活力。





「澳門銀河」天浪淘園從不止於游泳和刺激的水上玩樂。9月27、28及10月1至5日，酒店住客將可免費參加水中有氧健身舞及Body Weight塑形健身訓練。



「澳門銀河」亦為「童」樂賓客準備好精彩活動：於即日至10月7日，小朋友們可在「澳門銀河」跟隨「童」在銀河一起歡度中秋。「童」在銀河將為「童」樂賓客準備「童」趣遊戲、主題工作坊，還有與小淘淘的驚喜互動，帶來滿滿笑聲與童趣的節日體驗。



尋求身心舒泰平和的賓客，歡迎駕臨澳門悦榕SPA，享受月下寧靜一夜，盡顯身心療癒。活動包括月下漂浮聲療、手作石冥想與呼吸，以及專屬「火月石」體驗，進入深度放鬆與更新，同時連結自然能量，帶來內在平靜與安定，達至喚醒能量流動，促進深層健康與活力。活動於10月11日晚上7時至9時30分舉行，每位澳門幣 680++。





澳門悦榕Spa為尋求更深層放鬆和內心平靜的賓客精心策劃「月下寧靜・中秋身心療癒之旅」。在寧靜的夜晚，通過多感官調整，達至身心平靜。



秋日限定活動席位有限，敬請提前預訂。如需使用優惠，歡迎向「澳門銀河」查詢。查詢及訂座請致電 +853 8883 2221。今個秋天，來「澳門銀河」感受垂涎美饌、時尚魅力與健康活力交織的豐盛季節！



文藝和體育於「澳門銀河」完美結合



由「澳門銀河」銀河藝萃呈獻的《藝薈乒乓*球拍珍品及藝術展覽》是一場跨界融合的文化盛事，以乒乓球為主題，匯聚藝術、運動與文化三大元素，透過創新視角展示這項運動的歷史傳承與深厚的文化意義。現正於「澳門銀河」東翼廣場展出，展期至2026年1月4日，開放時間為每日上午10時至晚上10時，免費入場。場地特別設計成乒乓球比賽現場，營造出專業競技氛圍。展覽精選超過40多件極為寶貴的乒乓球拍珍品典藏於以澳門著名地標「大三巴牌坊」為設計靈感的展示櫃展出，通過五個展櫃呈現乒乓球的多元面向。巨型球桌及兩端配以一面手繪「Galaxy」與「Macau」字樣，另一面由真實尺寸球拍排列而成巨型球拍，展現乒乓球文化的創意。十月中更有銀河團隊聯手呈獻的大型展品，請拭目以待。《藝薈乒乓*球拍珍品及藝術展覽》



另外，銀河藝萃亦同時呈獻「Bruno Moinard 意象境界」 — 「藝文薈澳：澳門國際藝術雙年展2025 」，即日起至2025年12月31日引領觀眾走進享譽國際的法國國寶級室內設計大師 Bruno Moinard 的創意宇宙，探索大師級藝術家背後的靈感與匠心。此為 Moinard首度在澳門舉辦個人作品展，超過300件原創作品首度亮相，當中包括手繪速寫、設計手稿及油畫作品，更首度發表其工作室Moinard Betaille為即將開幕之全套房式酒店澳門銀河 嘉佩樂操刀、將頂級奢旅體驗提升至全新高度的定製設計概念。展覽於銀河時尚匯1樓「銀河藝萃」展出，開放時間為每日上午10時至晚上10時，免費入場。完成現場指定任務，更可免費領取精美明信片。



秋季娛樂活動繼續浪接浪 與鹿晗、王嘉爾、洪嘉豪相約「澳門銀河」



被中國歌迷及網友送以「顏霸」稱號的頂級偶像鹿晗終於開啟首次海外個人巡演——2025鹿晗Season4 亞洲巡演《2025 LUHAN SEASON4 ASIA TOUR》，並會於10月4日唱到銀河綜藝館。而華語樂壇頂級歌手王嘉爾，將會帶著《MAGICMAN 2 WORLD TOUR 2025–2026》世界巡迴演唱會於10 月10至12日一連三晚登上銀河綜藝館的舞台。香港人氣唱作歌手洪嘉豪亦會出道以來首個生日見面會，定於10月25日於「百老匯舞台」舉行。「澳門銀河」活動繼續精彩紛呈，推進澳門成為演藝之都之路。



另外，全新娛樂及生活藝術地標 Begala Party K現已於「澳門銀河」Ｍ層隆重開幕，突破性呈現「高端商務宴請、跨界藝術派對、沉浸式科技娛樂」 於一體的多元主題空間。



今個國慶、中秋長假期，「澳門銀河」活動精彩紛呈，將為賓客提供與別不同且畢生難忘的黃金秋季。



了解「澳門銀河」的更多訊息，請瀏覽www.galaxymacau.com。Hashtag: #澳門銀河



發佈者對本公告的內容承擔全部責任

