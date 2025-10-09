澳門特別行政區 - Media OutReach Newswire - 2025年10月9日 -「澳門銀河™」綜合度假城榮譽呈獻由國際知名的韓國女高音曹秀美（Sumi Jo）領銜演出歌劇盛宴「澳門銀河™」隆重呈獻：「銀河聲薈：曹秀美音樂會 - 為愛瘋狂」，為曹秀美於澳門首次亮相並演出。是次音樂盛宴將於12月28日下午五時在銀河國際會議中心（GICC）的銀河演講廳舉行，備受期待。門票將於2025年10月14日（星期二）中午12時起在銀河票務及澳門售票網公開發售。





「澳門銀河™」隆重呈獻： 「銀河聲薈：曹秀美音樂會 - 為愛瘋狂」 韓國女高音曹秀美首次澳門演出 以傳世經典歌劇預祝愛意滿溢的新一年

廣告 廣告



在2025年即將來到尾聲之際，「澳門銀河™」隆重呈獻：「銀河聲薈：曹秀美音樂會 - 為愛瘋狂」幻化為一場扣人心弦、頌揚愛與熱情的歌劇音樂慶典，以醉人歌聲迎接新的一年。這場獨一無二的音樂會誠邀觀眾深度沉浸於歌劇的情感，透過包括多尼采蒂、貝里尼、史特勞斯等經典曲詞，體會愛的多重面貌——從渴望與期待，到喜悅與忠誠。





曹秀美是當代備受讚譽的女高音，曾於包括米蘭斯卡拉歌劇院、倫敦皇家歌劇院及紐約大都會歌劇院等世界頂尖歌劇院演出。作為韓國金冠文化勳章、聯合國教科文組織和平藝術家、法國藝術與文學勳章—司令勳位頭銜得主，她曾推出超過50張專輯。



曹秀美是當代備受讚譽的女高音，曾於包括米蘭斯卡拉歌劇院、倫敦皇家歌劇院及紐約大都會歌劇院等世界頂尖歌劇院演出。作為韓國金冠文化勳章、聯合國教科文組織和平藝術家、法國藝術與文學勳章—司令勳位頭銜得主，她曾推出超過50張專輯。「銀河聲薈：為愛瘋狂」更邀得知名中國男中音王雲鵬及俄羅斯鋼琴家安德烈‧維尼琴科（Andrey Vinichenko），與曹秀美一起頌揚愛與熱情。王雲鵬曾於多明哥聲樂大賽贏得榮譽，且常於大都會歌劇院演出。維尼琴科則曾贏得大阪國際音樂大賽金奬，且擅於獨奏及音內樂演奏。





Wang Yun-Peng





「澳門銀河™」隆重呈獻：「銀河聲薈：曹秀美音樂會 - 為愛瘋狂」更邀得知名中國男中音王雲鵬及俄羅斯鋼琴家安德烈‧維尼琴科（Andrey Vinichenko），與曹秀美一起頌揚愛與熱情。



這只此一晚、於格調優雅的銀河演講廳舉行的演出既是音樂盛宴，亦是頌讚永恆浪漫與音樂卓越的慶典。「澳門銀河™」隆重呈獻：「銀河聲薈：曹秀美音樂會 - 為愛瘋狂」勢必成為節慶季的亮點，為音樂愛好者提供一個難得的機會，在親密且絲滑音感之中，感受世界級歌劇的魅力。





「澳門銀河™」隆重呈獻：「銀河聲薈：曹秀美音樂會 - 為愛瘋狂」門票將於2025年10月14日（星期二）中午12時起在銀河票務及澳門售票網公開發售。



「澳門銀河™」隆重呈獻：「銀河聲薈：曹秀美音樂會 - 為愛瘋狂」





演出時間：

2025年12月28日

演出地點：

銀河國際會議中心2樓，銀河演講廳

門票價格及分類：

澳門幣/港幣1288 / 888 / 688 / 488



*結算貨幣以購票平台為準

正式公售：

2025年10月14日（星期二）中午12時起

購票途徑：

門票將在銀河票務及澳門售票網發售







依照全球最高表演標準精心打造的銀河演講廳擁有 620 個座位，並配備尖端影音系統與先進音響設備，無論是主題演講、開幕典禮、文化展演、音樂表演，或是新品發佈，皆為理想之選。



Hashtag: #GalaxyMacau



發佈者對本公告的內容承擔全部責任

有關 「澳門銀河」 綜合度假城

「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集9家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士、澳門安達仕酒店，以及即將啓業的澳門銀河 嘉佩樂共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。



「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提升至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。



「銀河影院」配備最頂尖的影音科技、超豪華舒適的配套，以及細心周到的服務，將身臨其境的影院體驗提升到全新境界；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯™」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。「百老匯美食街」搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的「百老匯舞台」匯聚世界級表演盛事。



「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。



詳情請瀏覽：

www.galaxymacau.com

,

www.broadwaymacau.com.mo

及

www.galaxyicc.com。









新聞稿由客戶提供

