澳門噴射飛航船票買去送回優惠｜單程低至$88兼送上網SIM卡！另有$68加購第二套來回船飛優惠

打算到澳門「過大海」的朋友請留意！澳門噴射飛航經常都會在各大優惠平台推出船票優惠，交通慳返一筆，便可以留返更多彈藥吃喝玩樂。Yahoo Travel為大家搜羅了最新的噴射飛航來回船票優惠，部份更額外加送上網卡，絕對是來往港澳的「至抵」選擇。

Klook推出來回船票優惠，第2個加購只要$68，換句話說，$350就有2套來回船票！（Getty Images）

⭐限時買去送回超值優惠

今次KKday推出的快閃優惠將於2026年1月15日上午10時準時開搶。以最划算的平日日航時段為例，即星期一至五下午6時前出發的航班，每位每程平均只需$88。至於打算週末或公眾假期出發的朋友，下午6時前的航班每位每程亦只需$95，而所有晚上6時後出發的夜航航班則統一為每位每程$110。

除了票價優惠外，旅客更可額外獲贈一張AIRSIM無國界上網卡，連當地的流動數據配套都一併打點妥當。不過大家預訂時需留意相關限制，去程必須選擇由香港上環碼頭出發前往澳門外港碼頭，而回程則固定為澳門外港返回上環。

【KKday快閃優惠｜買去送回，每位每程低至$88】香港上環出發往澳門外港碼頭｜來回普通艙船票｜送AIRSIM無國界上網卡

價錢：$175／來回，每程$87.5（平日日航）；$190／來回，每程$95（週末及假日日航）；$220／來回，每程$110（夜航）

優惠期：2026年1月15日上午10時至2026年2月1日晚上11時59分（售完即止）

出發日期：2026年1月31日至2026年3月31日（2月17日至19日除外）

經KKday預訂

2人同行優惠送豬扒包及奶茶

如果結伴同行且搭乘相同船次，KKday亦有2人同行優惠，可以優惠價$68加購第2位的來回船票，即2人來回船票$212起，再每2人送一份皇玥幸運小禮盒或路環賢記豬扒包及奶茶。提提大家，經KKday買船票都會送一張含$20儲值額的AIRSIM無國界上網SIM卡，記得到門市換領啊！

【＋$68第2位來回票｜連每2人1份香港皇玥幸運小禮盒】香港出發往澳門來回普通艙｜加送AIRSIM無國界上網卡

價錢：$212起/2人 （原價$440） ，人均單程$106起

按此經KKday預訂

【＋$68第2位來回票｜連每2人1份路環賢記豬扒包＋奶茶】香港出發往澳門來回普通艙｜加送AIRSIM無國界上網卡

價錢：$212起/2人 （原價$440） ，人均單程$106起

按此經KKday預訂

目前噴射飛航提供的航次相當頻密，隨時都可以去澳門玩。（Getty Images）

目前噴射飛航提供的航次相當頻密，日航由早上起每約30至60分鐘一班，而夜航則提供晚上6時後的班次，滿足不同旅客的行程規劃。選擇網上預訂的優點在於能提前選定心水時間，到達碼頭後直接取票劃位，無需在現場忍受排隊輪候之苦，確保旅程更加順暢。

