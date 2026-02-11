Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

澳門新年煙花匯演2026｜澳門旅遊塔360°旋轉餐廳煙花套票81折優惠！$682起包自助晚餐＋觀光層門票

農曆新年去澳門，重頭戲當然是看煙花！今年澳門將於2月19日（年初三）、2月23日（年初七）及3月3日（正月十五）舉行3場「金駿雲翔 歡樂春節」無人機煙花匯演，想在旅遊塔下或者海邊看煙花，至少要提早幾小時霸位，又要忍受人擠人的痛苦，未看先累透。想舒舒服服欣賞煙花，同時還能品嚐豐富美食？推介澳門必去打卡觀賞點－澳門旅遊塔360°旋轉餐廳！最近KKday和Klook均推出「澳門煙花匯演旋轉餐廳煙花套票」81折優惠，自助晚餐連觀光層門票只需$682起！今個新年，一於帶另一半或屋企人，在223米高空過一個儀式感滿滿的新春吧！

360°零死角煙花景！全澳唯一旋轉餐廳歎盡美食

位於澳門旅遊塔60樓的360°旋轉餐廳，是全澳門最高的旋轉餐廳。餐廳能360度飽覽澳門半島、氹仔以至珠海橫琴迷人景致。自助餐方面同樣極具水準，主打正宗葡國風味及豐盛海鮮，必食推介包括生蠔、蟹腳海鮮冷盤、即叫即燒肉類，以及葡式甜品。如果你是衝著煙花而來，這裹絕對是VIP級別的觀賞位置。

澳門旅遊塔360°旋轉餐廳的煙花套票可享自助晚餐，邊吃邊以不一樣的角度觀看煙花，輕輕鬆鬆不用迫人，正！（相片來源：Macau Tower@Facebook）

澳門旅遊塔360°旋轉餐廳（相片來源：KKday）

煙花匯演VIP席！旋轉餐廳煙花套票81折 成人$682起

澳門每年的農曆新年煙花匯演都在旅遊塔對出海面舉行，今年澳門將於2月19日（年初三）、2月23日（年初七）及3月3日（正月十五）舉行3場「金駿雲翔 歡樂春節」無人機煙花匯演。平時去360°旋轉餐廳吃一頓晚餐價錢不菲，但透過 KKday及Klook預訂「澳門煙花匯演旋轉餐廳煙花套票」，現可享81折優惠，自助晚餐連觀光層門票，成人只需$682起、兒童（3至11歲） 則$388起！吃飽後，大家可憑觀光層門票入場58樓及61樓室外觀光廊看煙花，景觀一流！要知道黃金時段一向搶手，要買一定要盡早！

澳門煙花匯演旋轉餐廳煙花套票

價錢：成人 $682起 （原價：$839） 、兒童（3至11歲） $388起 （原價：$464）

按此前往KKday預訂 按此前往Klook預訂

澳門旅遊局建議民眾到6大最佳煙花觀賞點觀賞匯演。（相片來源：澳門旅遊局）

如果想在室內歎住冷氣睇演出，首選當然是在澳門旅遊塔！（相片來源：Macau Tower@Facebook）

旅遊塔觀光層高空靚位睇煙花，視覺完全不一樣。（相片來源：Macau Tower@Facebook）

澳門旅遊塔360°旋轉餐廳

地址：澳門旅遊塔會展娛樂中心60（地圖按此）

自助晚餐時段：晚上6時半至晚上10時

「金駿雲翔 歡樂春節」無人機煙花匯演

日期及時間：

第一場煙花表演：2026年2月19日（正月初三）晚上9時45分

第二場煙花表演：2026年2月23日（正月初七）晚上9時

第三場煙花表演：2026年3月3日（正月十五）晚上9時

地點：澳門旅遊塔對出海面（地圖按此）

澳門旅遊塔

地址：澳門觀光塔前地（地圖按此）

交通方式：由外港客運碼頭出發乘搭32號巴士、由氹仔客運碼頭出發乘搭26號巴士、澳門市內乘坐5AX、9A、18、18B、23、26或32號巴士，均可抵達澳門旅遊塔（M177澳門旅遊塔站）。

