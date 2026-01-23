Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

澳門新濠影滙滿紛樂園買細送大門票優惠｜人均$90起！全日8小時任玩5大主題區、50組遊戲設施

無論去到世界那一個角落，小朋友都需要放電，身在澳門的話，新濠影滙「滿紛樂園」佔地4層，設有5大主題區，滙集50組遊戲點，包括阻礙挑戰、滑梯、波波池等，任何天氣都能讓小朋友盡情玩樂！

由於每位12歲以下的兒童需要一位購票成人陪同，若想一大一細入場，可選擇KKday的買小童送成人門票優惠，折後每組只需$180起、人均$90，玩足一日無難度！另Klook即將推出小童全日門票快閃75折優惠，折後只需$119，尤其適合12歲至17歲的中童獨自入場玩！

⭐門票買細送大／75折優惠

KKday由即日起推出買小童送成人門票優惠，一大一細入場原價$280，折後$180起，除開每位只需$90起，但只限平日星期一至五非公眾假期入場。至於Klook將於1月24日中午12點開賣小童全日門票快閃75折優惠，原價$158，折後只需$119，可於2026年3月31日或之前的指定日子入場，在營業時間內即星期一至五早上11時至晚上7時，星期六、日及公眾假期早上10時30分至晚上7時玩足全日，放電一流。

【平均$90／位起﹒買小童送成人門票】新濠影滙「滿紛樂園」親子全日門票（1位小童＋1位成人）

價錢：$180起 （原價$280）

適用日期：由即日起至2026年3月29日指定日子

按此經KKday預訂

【快閃75折】新濠影滙滿紛樂園小童全日門票

價錢：$119起 （原價$158）

開賣日期：2026年1月24日中午12時

適用日期：由即日起至2026年3月31日（某些日子不適用）

按此經Klook預訂

叢林主題區，以繩結橋連結樹屋。（圖片來源：KKday）

海底主題區最刺激的浪花彈彈塔。（圖片來源：KKday）

澳門滿紛樂園五大主題區

滿紛樂園佔地4層，設有5大主題區，包括山岩、叢林、海底、外太空及太空站，適合不同年齡層的孩子盡情探索。2,400平方呎的海底區，集50組遊樂設施，包括波波池、滑梯、障礙挑戰一應俱全；山岩區則以繩索障礙構成，挑戰者可在13個台階、17項不同障礙場地考驗身手，注意需當日預約體驗時段；叢林區由繩結橋連接三座樹屋，更有高達四米的滑梯；外太空區是幼兒與家長共樂的理想場地；太空站區則以懸掛彈網連接高6、7樓層，模擬太空無重狀態，刺激好玩。

以繩索障礙挑戰構成的堡壘，挑戰者可在13個台階和17項不同障礙場地考驗身手。（圖片來源：KKday）

叢林反斗車，駕駛充滿電能的小汽車，在叢林和奇趣樹屋下的隧道風馳電掣。（圖片來源：KKday）

太空站主題區，有如置身太空無重力般。（圖片來源：KKday）

波波池（圖片來源：KKday）

新濠影滙滿紛樂園

地址：新濠影滙西翼三樓（地圖按此）

營業時間：星期一至五早上11時至晚上7時；星期六、日及公眾假期早上10時30分至晚上7時

交通：從港澳碼頭、澳門國際機場、氹仔碼頭乘坐免費穿梭巴士至新濠影滙

按此經KKday預訂 按此經Klook預訂 按此經Trip.com預訂

