樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
澳門自助餐$88起！澳門旅遊塔360°旋轉餐廳快閃優惠 歎葡式美食/鮮甜海鮮+睇澳門夜景
澳門旅遊塔360°旋轉餐廳推出自助餐優惠，折後人均$88起即可於高空中邊觀賞澳門全景，邊歎美食，即睇內文：
想快閃出走2日1夜小旅遊，卻又想有歐遊的浪漫，不如去一轉充滿葡萄牙風情的澳門！先去媽閣廟看看，再到大三巴打打卡，晚上乘「子彈升降機」衝上澳門觀光塔，走入位於60層 360° 旋轉餐廳，以高高在上的姿態，欣賞整個澳門夜景，同時豪歎一場豐富的自助餐盛宴！原來澳門觀光塔360°旋轉餐廳每1.5小時就會旋轉一圈，可以360度享受澳門全景之美！360°旋轉餐廳於9月24日下午3點於KKday推出限量優惠，折後人均$88起，就可在如此美景下，食到地道葡國風味美食、多款鮮甜凍海鮮等，cp值極高！
360°旋轉餐廳食葡國菜式自助餐 欣賞夜景
澳門旅遊塔360°旋轉餐廳位於澳門觀光塔60樓，餐廳會每1.5小時就會完成旋轉一圈，代表著每隔一段時間風景就會轉換，令人百看不厭，被稱為澳門必去餐廳之一，而且更有機會可以從裏面看到澳門旅遊塔室外冒險活動的刺激，預約用餐絕對有驚喜！360°旋轉餐廳突發推出自助餐限量優惠，自助晚餐只需人均$399起就可以慢慢細嚐現場即開生蠔、基圍蝦、半殼青口、海螺、沙白蜆、日式磯煮鮑魚等海鮮；現場煎肉檔有香草煎羊架、香煎牛仔骨、香煎雜錦香腸、蜂蜜蒜蓉雞翅、泰式豬頸肉等惹味香口的肉類美食，以及澳門特色葡國菜、熱辣辣送上的西式美食，包括巴馬臣芝士忌廉馬鈴薯、卡邦拿意粉、鮮三文魚泡菜炒飯。至於甜品方面也非常有誠意，多款蛋糕、奶凍、朱古力噴泉等，甜品控絕對可以大滿足！
【限量搶$88/位】自助午餐（用餐時段：11:30-13:00；13:30-15:00）
優惠價：$88/位 （
原價：$383/位）
【64折優惠】自助晚餐（用餐時段：18:30 - 22:00）
優惠價: $399起/位｜
原價：$625起/位
【54折優惠】自助晚餐連觀光塔門票＋空中漫步快閃體驗套票（用餐時段：18:30 - 22:00）
優惠價: $716起/位｜
原價：$1,510起/位
360° 旋轉餐廳
地址：澳門西灣湖景大馬路澳門旅遊塔會展娛樂中心60樓（地圖）
