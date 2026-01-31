八號花園大維修︱小業主謀推翻 1.4 億計劃 顧問始介紹更平方案
澳門永東跨境巴士車票優惠｜來回每程$130！香港市區直達澳門上葡京酒店／澳門威尼斯人酒店／澳門新葡京酒店
想趁假期或周末去澳門玩，除了可選擇搭船過大海外，還可選擇乘搭永東跨境巴士，以陸路方式搭澳門跨境巴士直達澳門酒店。
KKday推出永東跨境巴士來回車票優惠，原價單程$160／1張，如選購來回套票，平均單程只需$130。乘客更可自由選擇即日、翌日或後日回程，行程安排更具彈性。最貼心的是，九龍及新界均設有上車點，無需特意過海到上環碼頭也能輕鬆直達澳門，無論身處哪區都能方便出發！
⭐澳門跨境巴士來回車票減$60！香港市區直達澳門酒店
跨境巴士勝在香港上車點更多，遍佈九龍新界，只要在港珠澳大橋落車過關，一程車就可以送到各間人氣酒店。KKday現時推出永東巴士來回車票優惠，原價$160的一張跨境巴士單程票，現在選購來回套票只需$260起，除開平均單程只需$130起。乘客更可自由選擇即日、翌日或後日回程。提提大家，於KKday訂購成功後，需要自行到永東巴士官網選擇出發日期及車次，在付款頁面優惠碼欄輸入認證電郵中的兌換號碼即可。
永東巴士｜香港來往澳門上葡京酒店／澳門威尼斯人酒店／澳門新葡京酒店｜港澳直通巴士來回車票
價錢：$260／來回，每程$130（星期一至三）；$270／來回，每程$135（星期四至日）
出發日期：即日至2026年2月28日（2月11日至24日除外）
香港上車點有鑽石山荷里活廣場、觀塘APM、葵芳新都會廣場、旺角油麻地、尖沙咀中港城及荃灣如心廣場，班次算密，大概1小時就有1班車出發。至於澳門落車點就有3間酒店選擇，分別是澳門上葡京酒店、澳門威尼斯人酒店、澳門新葡京酒店，涵蓋澳門2個景點城區。
永東巴士車票
車票：$160起
