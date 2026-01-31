Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

澳門永東跨境巴士車票優惠｜來回每程$130！香港市區直達澳門上葡京酒店／澳門威尼斯人酒店／澳門新葡京酒店

想趁假期或周末去澳門玩，除了可選擇搭船過大海外，還可選擇乘搭永東跨境巴士，以陸路方式搭澳門跨境巴士直達澳門酒店。

KKday推出永東跨境巴士來回車票優惠，原價單程$160／1張，如選購來回套票，平均單程只需$130。乘客更可自由選擇即日、翌日或後日回程，行程安排更具彈性。最貼心的是，九龍及新界均設有上車點，無需特意過海到上環碼頭也能輕鬆直達澳門，無論身處哪區都能方便出發！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，緊貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com｜Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

廣告 廣告

澳門永東跨境巴士原價單程$160／1張，如選購來回套票，平均單程只需$130。（圖片來源：永東巴士）

⭐澳門跨境巴士來回車票減$60！香港市區直達澳門酒店

跨境巴士勝在香港上車點更多，遍佈九龍新界，只要在港珠澳大橋落車過關，一程車就可以送到各間人氣酒店。KKday現時推出永東巴士來回車票優惠，原價$160的一張跨境巴士單程票，現在選購來回套票只需$260起，除開平均單程只需$130起。乘客更可自由選擇即日、翌日或後日回程。提提大家，於KKday訂購成功後，需要自行到永東巴士官網選擇出發日期及車次，在付款頁面優惠碼欄輸入認證電郵中的兌換號碼即可。

永東巴士｜香港來往澳門上葡京酒店／澳門威尼斯人酒店／澳門新葡京酒店｜港澳直通巴士來回車票

價錢：$260／來回，每程$130（星期一至三）；$270／來回，每程$135（星期四至日）

出發日期：即日至2026年2月28日（2月11日至24日除外）

經KKday預訂

在KKday購買車票後，需要到永東巴士網站兌換。（圖片來源：KKday）

香港上車點有鑽石山荷里活廣場、觀塘APM、葵芳新都會廣場、旺角油麻地、尖沙咀中港城及荃灣如心廣場，班次算密，大概1小時就有1班車出發。至於澳門落車點就有3間酒店選擇，分別是澳門上葡京酒店、澳門威尼斯人酒店、澳門新葡京酒店，涵蓋澳門2個景點城區。

永東巴士車票

車票：$160起

經KKday預訂 經Klook預訂

更多相關文章：

內地今年首場寒潮殺到！北方多地暴雪＋高速公路封閉｜香港「大寒」急降至12度

香港高鐵1月新增西九直達南京、無錫、合肥等16個站點！即睇車程＋票價＋預約方法

深圳華發冰雪熱雪奇蹟低至54折優惠｜人均$233起！滑雪／娛雪／直通車套票統統有折、包全套裝備

河南太行山貓咪屢被誤認流浪！一日三次被強行「救援」帶落山主人急掛牌求饒：讓牠安心散步

深圳寶安京基華邑酒店61折優惠｜人均$441！住高級海景行政客房、包雙人自助早餐＋行政酒廊禮遇、農曆新年／周末不加價