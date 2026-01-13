Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

澳門美食2026｜新濠兩大米芝蓮x黑珍珠盛宴！玥龍軒x汕頭煮海、天頤x杭州解香樓 必搶2月限定四手聯彈

澳門新濠影滙及新濠天地將於2月推出兩場重磅四手聯彈晚宴！米芝蓮一星玥龍軒聯手潮菜大師張新民呈獻粵潮盛宴；摩珀斯天頤則與杭州解香樓演繹江南春意。踏入農曆新年前，想「過大海」尋覓極致美食體驗？澳門新濠博亞娛樂旗下兩大標誌性食府——新濠影滙的玥龍軒及新濠天地的天頤，將於 2 月份分別迎來重量級的「四手聯彈」饗宴。這次活動集結了米芝蓮星級名廚與黑珍珠鑽級大師，分別以「粵潮合璧」及「江南春曉」為題，為一眾識食之人帶來僅此兩晚的味覺驚喜。

玥龍軒 x 煮海：米芝蓮粵饌遇上「潮菜之神」 演繹極致鮮味

對於鍾情傳統鮮味的食客，絕不能錯過由新濠影滙玥龍軒（米芝蓮一星）與汕頭餐廳煮海（黑珍珠二鑽）聯手打造的「同源·共響」盛宴。這次合作陣容鼎盛，由玥龍軒行政總廚黃煒皓，夥拍被譽為現代潮菜大師、汕頭市潮菜研究會會長張新民。張新民老師主理的「煮海」是汕頭唯一黑珍珠二鑽餐廳，其對食材本味的堅持在業界享負盛名。

亮點菜式：六道菜的餐單將以「序曲」開篇，展現粵潮風味的對比，隨後透過頂級食材詮釋「粵之醇」與「潮之鮮」，最後以「和鳴」展現技法交融。

日期：2026年2月5日及6日。

澳門新濠影滙玥龍軒

玥龍軒 - 一品杏汁八寶雞

煮海餐廳 - 金不換汆潮汕響螺

天頤 x 解香樓：摩珀斯地標下的江南春意 廿四節氣創意菜

另一場饗宴則在建築大師 Zaha Hadid 設計的摩珀斯 (Morpheus) 酒店內上演。榮獲黑珍珠一鑽的天頤，將聯同杭州米芝蓮一星兼黑珍珠二鑽的解香樓，呈獻「新中式創意宴·春曉」。這場晚宴由天頤行政總廚黃贊奇與解香樓主廚任海鵬主理。天頤一向以「廿四節氣」及「不時不食」為核心理念，而解香樓則深耕江南飲食文化。是次菜單將結合嶺南的創新與江南的詩意，在充滿藝術感的金色龍鱗半穹頂下，為賓客帶來一場視覺與味覺的雙重享受。

亮點：八道菜的限定饗宴，呼應「立春」主題，將水鄉風物融入當代廚藝。

日期：2026年2月6日及7日。

澳門新濠天地摩珀斯天頤

天頤 - 二十三天乳鴿 吊燒 香茅

天頤 - 鱈場蟹 魚籽 糟滷

訂座詳情及價錢：1月6日起開放預訂

這兩場盛宴座位有限，將於 2026年1月6日 起正式開放預訂。想在新春期間以頂級美食開年，記得提早訂座。

活動詳情一覽：

合作單位 玥龍軒 x 潮汕煮海 (張新民) 天頤 x 杭州解香樓 (任海鵬) 主題 「同源·共響」粵粹潮韻盛宴 「新中式創意宴·春曉」 日期 2月5日 - 6日 (19:00) 2月6日 - 7日 (18:30) 價錢 (每位) 澳門幣 2,280 + 10% 澳門幣 2,888 + 10% 搭配選項 美酒搭配 + MOP 680 美酒及茶品搭配 + MOP 888 地點 澳門新濠影滙 巨星滙2樓 澳門新濠天地 摩珀斯21樓 訂座電話 (853) 8865 6560 (853) 8868 3446

