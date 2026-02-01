Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

澳門金光飛航船票二人同行優惠｜單程低至$140兼送上網SIM卡！另有$9加購澳門小食＋咖啡

打算過大海到澳門玩的朋友請留意！澳門金光飛航經常都會在各大優惠平台推出船票優惠，交通慳返一筆，便可以留返更多彈藥吃喝玩樂。Yahoo Travel為大家搜羅了最新的金光飛航船票優惠，部份更額外加送上網卡，絕對是來往港澳的至抵選擇。

KKday推出澳門金光飛航船票二人同行優惠，更送上網SIM卡！（圖片來源：KKday）

⭐限時二人同行單程船票優惠

今次KKday推出的二人同行單程船票優惠，以最划算的平日日航時段為例，即星期一至五下午4時30分或之前出發的航班，每位每程平均只需$140。至於打算週末或公眾假期出發的朋友，下午4時30分或之前的航班每位每程亦只需$152，而所有下午5時30分後出發的夜航航班則統一為每位每程$176。

除了票價優惠外，旅客更可額外獲贈一張AIRSIM無國界上網卡，連當地的流動數據配套都一併打點妥當。不過大家預訂時需留意相關限制，去程必須選擇由香港上環碼頭出發前往澳門氹仔碼頭，而回程則固定為澳門氹仔返回上環。

【KKday快閃優惠｜二人同行，每位單程低至$140】香港上環出發往澳門氹仔碼頭｜單程普通艙船票｜送AIRSIM無國界上網卡

價錢：二人同行$280，人均$140（平日日航）；二人同行$304，人均$152（週末及假日日航）；二人同行$352，人均$176（夜航）

優惠期：即日至2026年2月28日（售完即止）

出發日期：即日至2026年2月28日（2月17日至19日除外）

經KKday預訂

優惠價加購澳門小食＋咖啡

是次二人同行單程船票優惠，可以優惠價$18加購2張五洋酒店餐券，於早餐時段（上午7時至11時）或下午茶時段（下午2時30分至5時30分），每人換領1份澳門小食＋咖啡。除了五洋酒店餐券，亦可選擇$18加購香港皇玥幸運小禮盒2份或澳門十月初五餅家杏仁餅2盒。提提大家，經KKday買船票都會送一張含$20儲值額的AIRSIM無國界上網SIM卡，記得到門市換領啊！

【＋$18加購杏仁餅／五洋酒店餐券】香港出發往澳門單程普通艙｜加送AIRSIM無國界上網卡

價錢：二人同行$298起 （原價$556） ，人均$149起

經KKday預訂

【＋$18加購香港皇玥幸運小禮盒】香港出發往澳門單程普通艙｜加送AIRSIM無國界上網卡

價錢：二人同行$298起 （原價$556） ，人均$149起

經KKday預訂

目前金光飛航提供的航次相當頻密，隨時都可以去澳門玩。（圖片來源：Getty Images）

想即日到澳門追星睇演唱會、又順便享受地道美食？目前金光飛航提供的航次相當頻密，日航由早上起每約30至60分鐘一班，而夜航則提供下午5時30分後的班次，滿足不同旅客的行程規劃。無論是早上出發到澳門玩一整天還是傍晚趕去看演唱會都能輕鬆配合行程。選擇網上預訂更有優勢，可以提前鎖定心水時間，到達碼頭後直接取票劃位，免去現場排隊的煩惱，讓旅程更加順暢。這樣一來，不論是美食之旅還是音樂盛事都能即日往返，輕鬆盡享澳門精彩！

金光飛航船票

價格：$140起

經KKday預訂 經Klook預訂

